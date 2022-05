Cercado de Lima: Mujer abandonó a su bebé recién nacida en un taxi

Bebé recién nacida es abandonada en taxi | VIDEO: TV Perú

Sin remordimientos. Esta madrugada una bebé de pocos días de nacida fue abandonada por una mujer dentro de un taxi a la altura de la cuadra 4 de la avenida Argentina, en el Cercado de Lima.

Todo ocurrió cuando la presunta madre, que tomó la carrera en la cuadra 1 de la avenida Argentina, con dirección a la avenida Elmer Faucett el Callao. En medio del trayecto solicitó al conductor que detenga el vehículo pues le urgía acudir a los servicios higiénicos .

“Se paró la señora y me dijo que quería entrar un ratito al baño y no podía por el bebé. Qué iba a pensar esta situación, como se demoraba fui a buscarla, pero ya no estaba”, relató Juan Villafano, quien agregó que en sus 20 años como taxista nunca le había ocurrido algo así.

Luego de esperar una hora y al darse cuenta que la mujer no volvería, Villafano decidió buscar ayuda y acudió de inmediato a la comisaría de Monserrat en el Cercado de Lima.

Al respecto, el teniente PNP Jerson Mercado Carranza, de la Comisaria PNP Monserrat sostuvo que el conductor acudió a la estación policial para dar conocimiento del hecho. “La mujer tomó la carrera en la cuadra 1 de la avenida Argentina y se dirigía a la avenida Elmer Faucett en el Callao. En la cuadra 4 solicitó al chofer que se detenga un momento para ir a los servicios higiénicos”, detalló el teniente PNP.

El efectivo dio a conocer que el caso ya está en investigación, a fin de identificar a la mujer que abandonó a la recién nacida en el taxi.

La presunta madre dejó una bolsa, en la que había pañales y leche en polvo, entre otras pertenencias.

La menor, de entre 5 y 10 días de nacida, pasará exámenes del médico legista y, luego, será puesta a disposición de la Unidad de Protección Especial.

PROTECCIÓN A MENORES DE EDAD

Las Unidades de Protección Especial (UPE) brindan servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, actuando en los procedimientos de desprotección familiar de las niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, brindando atención inmediata a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales, priorizando su derecho a vivir, crecer y desarrollarse en un ambiente familiar.

Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Solo en el año 2021, un total de 22 mil 109 niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o desprotección familiar fueron atendidos por este servicio.

De conocer a un menor de edad, cuyos derechos son vulnerados en su propio hogar, el MIMP recomienda acudir a la Unidad de Protección Especial más cercana, o llamar a la Línea 1810.

