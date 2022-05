Diego Rebagliati criticó planteamiento de Jorge Araujo ante Melgar y se refirió a su continuidad en la ‘U’

El técnico 'merengue' suma dos victorias, tres empates y una derrota desde que es técnico.

Universitario cayó en su visita a Melgar de Arequipa por la fecha 16 del Torneo Apertura y se quedó sin opciones de pelear por el título a falta de tres jornada por jugar. Para Diego Rebagliati el planteamente que realizó Jorge Araujo fue clave en la derrota de los ‘cremas’ y se animó a decir que es el momento para decidir si ‘Coco’ debe quedarse en Ate o no hasta fin de la temporada 2022 de la Liga 1.

“No entendí lo que quiso plantear Araujo con los dos delanteros , porque además Piero Quispe el segundo tiempo ante Sporting Cristal había sido bueno, había levantado. Ahora lo saca, lo pone a Joao Villamarín, de hecho lo tiene que cambiar en el medio tiempo, en un reconocimiento de que se equivocó. Luego en la mitad de la cancha Armando Alfageme y Gerson barreto no le dieron nada de juego. Aislado Andy Polo, también Alberto Quintero. Con muchas ganas Alexander Succar, pero también poco auxiliado. Creo que dentro de todo Diego Romero y los centrales sostuvieron el partido todo lo que pudieron, pero el resultado fue barato”, inició el periodista deportivo en el programa Depués de Todo de Movistar Deportes.

Luego, ‘Reba’ analizó los números del cuadro ‘merengue’ en el estadio Monumental de la UNSA. “En el primer tiempo, la ‘U’ no solamente no pateó al arco, no pateó directamente, no tenía remates. En el segundo tiempo se le cuenta estadísticamente cuatro remates, pero no hay, tú ves el resumen y, salvo que hayan hecho un esfuerzo muy grande por haber encontrado una jugada de la ‘U’, no vas a ver ataques”, expresó.

Finalmente, reconoce que este es el momento de decidir si ‘Coco’ debe quedarse o no. “Creo que es un actuación que le pone las cosas complicadas a Universitario, en un momento en el que, a apartir de esta derrota, queda afuera de la disputa por el Apertura y le quedan tres semanas por delante. Tengo entendido que va a haber decisiones en la gerencias y creo que sería un buen momento para que evalúen si Jorge Araujo es el técnico que la ‘U’ necesita de acá a fin de año . Si hay un momento para cambiar al técnico, es este”.

El comentarista deportivo dijo que hay grandes probabilidades que esta semana se tomen decisiones en la administración de Universitario. VIDEO: Movistar Deportes.

FUERA DE LA PELEA

Universitario se despide de la lucha por el Apertura. Se quedó en 25 puntos a nueve del líder Melgar y solo tiene dos partidos para disputar. Esto se debe a que todavía no descansa y lo hará la próxima jornada, por lo que no jugará en casi un mes. Cabe agregar que habrá un parón porque la selección peruana afrontará el repechaje contra el representante asiático.

PARTIDOS QUE LE QUEDAN A LA ‘U’

Sport Huancayo vs Universitario de Deportes

Fecha: 26 de junio

Hora: 3:30 pm.

Estadio: Huancayo

Universitario de Deportes vs UTC

Fecha: 3 de junio

Hora: por definirse

Estadio: Monumental

UNIVERSITARIO VS MELGAR

A los 39 minutos, Melgar dio el primer golpe por medio de Luis Iberico. Alexis Arias hizo efectivo el cobro de un tiro libre. Leonel Galeano pivoteó el balón y el rebote fue tomado por el delantero de 24 años, quien se barrió y definió como ‘9′. El ‘rojinegro’ sumó su tercera anotación en lo que va del torneo local.

En la última jugada del cotejo, Kevin Quevedo aumentó el marcador desde el punto de penal. El extremo quedó mano a mano con Diego Romero, el cual le cometió falta dentro del área. El exjugador de Alianza Lima se paró al frente del guardameta y remató cruzado. De esta forma, también alcanzó su tercer gol de la temporada. Previamente, le anotó a Cienciano y Deportivo Municipal.

2-0. Kevin Quevedo anota el segundo gol de Melgar. Video: GOLPERU

