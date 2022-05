Diego Rebagliati y su frustración por actitud de los jugadores de Alianza Lima con Julián Álvarez

El argentino no había marcado goles en la presente Copa Libertadores hasta los 6 contra Alianza Lima.

Alianza Lima cayó goleado 8-1 ante River Plate en Buenos Aires por Copa Libertadores y era imposible no opinar sobre esto para todos los peruanos. Diego Rebagliati fue uno de ellos y se mostró frustrado y molesto por la actitud de los jugadores del cuadro ‘blanquiazul’ ante un futbolista que le marcó seis goles, Julián Álvarez. Además, dijo que esto es un “papelón” únicamente de los ‘íntimos’.

“Cuando a Binacional River le metió ocho goles en el año 2020, yo dije acá que esa actuación de Binacional no representaba al fútbol peruano. Más allá de todas las diferencias, no te pueden meter ocho goles. Nosotros mañana vamos a jugar una ‘pichanga’ con otro equipo y no nos pueden meter ocho goles. Lo de hoy día de Alianza es un papelón” , inició el periodista deportivo en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes.

Además, comparó la participación de otros equipos a nivel internacional. “A mí no me parece justo con Melgar que digamos que los equipos peruanos somos un desastre internacional. Melgar compitió con Racing, uno de los mejores equipos en Argentina. Yo dirigente de Melgar digo: ‘¿Por que a mí me meten en la misma bolsa que Alianza? Si a mí no me han metido ocho’. Por qué hoy día sí psicoanalizamos al fútbol peruano y la otra vez que cayó Melgar analizamos jugadas puntuales. Cristal todos los partidos que perdió fue por un gol, lo de Cristal es un desastre, pero no le metieron ocho”.

“Si ves que te están metiendo ocho, a un jugador que te mete seis goles no le puedes hacer cero faltas. Al segundo gol lo agarras a Julián Álvarez, te le acercas al oído y le dices: ‘¿Tú quieres jugar en el Manchester City? Bueno, anda a jugar a la otra esquina porque vuelves a pasar por acá y te voy a destrozar. Por acá no vuelves a pasar’. Y terminas con 25 faltas y tres tarjetas rojas, porque le pones un poco de hue... Y esto no es ‘cacha’, Alianza Lima hizo la misma cantidad de faltas que goles que recibieron, así no puedes jugar la Copa Libertadores”, concluyó el panelista.

Julián Álvarez no había marcado en la fase de grupos de la Copa Libertadores hasta que se encontró con Alianza Lima y pudo anotar seis tantos, el mayor número de goles de un futbolista en un compromiso en la historia de River Plate. Recordemos que el delantero ya pertenece al Manchester City y en unos días se sumará al cuadro de la Premier League. Por otro lado, los ‘blanquiazules’ cerraron el torneo con un empate y cinco derrotas.

El periodista deportivo se molestó por la goleada que recibió Alianza Lima y dijo que fue un "papelón". VIDEO: Movistar Deportes.

RIVER PLATE 8-1 ALIANZA LIMA

El Monumental fue una fiesta y los únicos que querían que se acabe era Alianza Lima. River Plate ya había marcado tres goles en la primera parte con un Julián Álvarez intratable que todo lo veía arco. Los ‘blanquiazules’ fueron superados totalmente en todas las líneas y cada ataque del cuadro argentino era una oportunidad de gol y un sufrimiento para Ángelo Campos, que poca culpa tiene en la goleada recibida.

En la segunda parte a los ‘íntimos’ le encajaron cinco goles más y fueron víctimas de la peor goleada histórica en una Copa Libertadores y, por supuesto, a nivel internacional. El ya jugador del Manchester City de la Premier League terminó marcando seis goles, mientras que los otros tantos serían de Santiago Simón y Elías Gómez. Álvarez. El delantero, que no había anotado en todo el torneo hasta el momento, se convirtió en el primer jugador en la historia del ‘Millonario’ en hacer esa cantidad de goles en un solo compromiso y se llevó dos pelotas a casa.

