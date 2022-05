Percy Olivares y el momento de Sporting Cristal: “Es preocupante cómo se han devaluado sus futbolistas”

Percy Olivares habló sobre la baja productividad de algunos jugadores de Sporting Cristal.

Sporting Cristal es uno de los equipos peruanos que más participaciones ha tenido en Copa Libertadores en los últimos 10 años con 9 presencias. Esto ha ido de la mano con el buen juego que han plasmado en el campo. Sin embargo, en la actualidad el momento de los ‘celestes’ es otro y varios jugadores han caído en un bajón a nivel de rendimiento. En ese sentido, Percy Olivares habló sobre este tema en el programa ‘Equipo F’ y se mostró preocupado por esta problemática.

Antes que todo, Jorge Espejo intervino y explicó su parecer acerca de la participación de los equipos peruanos en el certamen internacional. “Creo que el análisis futbolístico no resiste, es un tema más de fondo hablar de los equipos peruanos a nivel internacional. Acá hay responsabilidad de las directivas, comando técnicos y jugadores por un tema de actitud, sobre todo en la estructura y en lo administrativo”, fueron sus primeras palabras en el espacio de ESPN Perú.

Luego se centró en el elenco ‘cervecero’. “Cristal es una institución que a lo largo de los años siempre ha tenido un estilo y una estructura, pero hoy no lo sé, ¿quién salió a hablar de Cristal?”, siguió.

En ese instante, Olivares cuestionó la decaída en el desempeño de los jugadores, tomando en cuenta que hubo algunos que llegaron a ser convocados a la selección peruana y ahora ya no están.

“¿Sabes qué me preocupa de Cristal? Uno, de quién da la cara y la otra es cómo se han devaluado sus futbolistas. Porque al margen de no lograr resultados, que es lo que todos queremos, sus futbolistas se han devaluado . No voy a entrar en nombres, pero todos sabemos de que hay muchos chicos, que normalmente estaban en un nivel distinto, valiendo distinto, incluso estando en la selección como Renato Solís y Jhilmar Lora. Esos futbolistas ya no existen en el hemisferio selección. Entonces, a mí me preocupa eso, que el nivel de los futbolistas haya bajado en ese aspecto”, comentó.

Y es que esta temporada, la situación de los ‘bajopontinos’ ha sido muy irregular. A pesar de que se encuentran entre los primeros lugares de la Liga 1 (5° con 26), el nivel del equipo no ha sido el mejor, sobre todo con lo ofrecido en la cancha, donde han dejado pasar algunos puntos por no sostener el marcador (2-2 de local contra Cantolao) o cuando por poco se les escapa la victoria (3-2 de local ante UTC o el 1-0 con Binacional). En ese sentido, han recibido goles con mucha facilidad, un aspecto que les ha jugado mucho en contra.

Además, jugadores como Renato Solís, Jhilmar Lora y Nilson Loyola han bajado considerablemente su accionar. El primero perdió el puesto en beneficio de Alejandro Duarte, mientras que el segundo pasó de ser un jugador exportable a uno que estaría pidiendo salir del equipo ante la falta de oportunidades. En el caso del lateral izquierdo, se encuentra lejos del nivel que lo llevó a la selección peruana. Esto sin contar la decaída de Alejandro Hohberg, quien pasó de ser la figura el año pasado con 12 goles en 31 partidos, a ser un suplente habitual entrando en los segundos tiempos y con apenas 2 anotaciones. Lo mismo con Percy Liza, cuyo rendimiento se ha estancado y no ha logrado explotar como ‘9′ de área. Caso similar el de Fernando Pacheco, que tras su regreso de Brasil no ha tenido continuidad.

FORMAS DE PERDER

Por otro lado, el exfutbolista se refirió a las declaraciones del técnico del club del Rímac, Roberto Mosquera, quien expresó en cada derrota en la Libertadores que el equipo merecía más por el juego exhibido. “A mí me dolió que no les duela eso que estaba pasando. Tanto así que escucho que “hay formas de perder”. A mí me enseñaron que perder es perder ”, criticó el que fuera campeón de Sporting Cristal en 1988 y 1991.

