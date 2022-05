Miguel Trauco descendió con Saint Etienne de la Ligue 1 y sus hinchas se metieron al campo lanzando bengalas

Miguel Trauco descendió con Saint-Etienne e hinchas reaccionaron de mala forma.

Miguel Trauco es uno de los pocos jugadores de la selección peruana que se desempeñan en Europa. Junto a Renato Tapia, Sergio Peña y Gianluca Lapadula, han paseado su fútbol por los estadios del Viejo Continente, aunque en esta ocasión, ha vivido un terrible episodio. Se trata de que su equipo, el Sain-Etienne de la Ligue 1 de Francia, descendió a la Segunda División luego de caer por penales con el Auxerre, desatando así la invasión de los hinchas enfurecidos por este suceso.

Fue una temporada para el olvido por parte del elenco del futbolista nacional, en la que quedaron en la antepenúltima posición de la tabla con 32 puntos. Y es que apenas ganaron 7 partidos, empataron en 11 y perdieron en otros 20. Números realmente terroríficos que los terminaron sepultando entre los últimos lugares. Aunque esa casilla 18 les permitió jugar el Play Off con el Auxerre, equipo que quedó en la tercera ubicación de la Ligue 2 tras haber acumulado 74 unidades, uno por debajo del Ajaccio y a cinco del líder Toulouse, que ascendió de forma directa.

Ahora, en el encuentro de ida entre ambas escuadras, el marcador fue de un 1-1. Zaydou Youssouf adelantó a ‘Los Verdes’ con un potente remate colocado e imposible para el arquero Donovan Leon a los 15 minutos. Sin embargo, cuando faltaban pocos minutos para que culmine el encuentro (86′), apareció Gaetan Perrin, quien con un zurdazo dentro del área rival emparejó la llave y provocó que ambos equipos definan su situación en el segundo partido.

En el cotejo de vuelta, Miguel Trauco y compañía necesitaban de una victoria para asegurar la permanencia. No obstante, el elenco dirigido por Jean-Marc Furlan adelantó al conjunto de la visita a los 51 minutos por intermedio de Hamza Sakhi, aunque Mahdi Camara se encargó de poner la paridad a los 76 minutos, por lo que el encuentro debería decidirse por la vía de los penales.

En la etapa definitoria, casi todos los ejecutantes estuvieron acertados en sus remates, a excepción de Ryad Boudebouz , compañero del exUniversitario, quien tuvo la mala fortuna de errarlo, lo cual significó el resultado que sepultó las aspiraciones del Saint Etienne de mantenerse en la máxima categoría.

Ejecuciones de la pena máxima con participación de Miguel Trauco. | Video: Sport vivo HD Pro

DESCONTROL DE HINCHAS DEL SAINT-ETIENNE

Pero la situación para los hinchas de unos de los clubes más importantes de Francia se desbordó. Miles de personas que estuvieron en las gradas presenciando el compromiso se metieron al campo y desataron una locura casi campal que incluyó el lanzamiento de bengalas a los futbolistas, que inmediatamente se dirigieron a los camerinos para salvaguardar su integridad. Un descontrol total de los fanáticos que no pudieron contener la frustración de ver a su equipo, que es el más ganador de la Ligue 1 francesa junto al PSG con 10 títulos cada uno, se fuera al descenso. Por lo pronto, se desconoce si este suceso pasó a mayores.

Miles de fanáticos del equipo de Miguel Trauco invadieron el campo luego de conocerse el fatídico resultado de 'Los Verdes'. | Video: ObiwanSlimShady

TEMPORADA DE MIGUEL TRAUCO

Miguel Trauco no ha tenido una temporada positiva con el Saint-Etienne en cuanto a lo grupal, aunque en referencia a lo individual ha disputado 17 encuentros, en los fue titular en 12 ocasiones y anotó un gol .

Cabe resaltar, que en un principio, el técnico Claude Puel no lo tomó muy en cuenta entre los inicialistas. No obstante, esto cambió con la llegade de Pascal Dupraz, pero la situación de la entidad de la región de Auvernia-Ródano-Alpes en la competición doméstica no mejoró.

Ante este panorama, queda pendiente conocer si el lateral izquierdo se mantendrá en dicho equipo o cambiará de destino. Lo que sí es claro es que este lunes 30 deberá incorporarse a la selección peruana en Barcelona para preparar el partido por el repechaje previo al Mundial de Qatar 2022 ante Emiratos Árabes Unidos o Australia.

Miguel Trauco en un partido con el Saint Etienne en Ligue 1 de Francia. | Foto: Getty Images

SEGUIR LEYENDO