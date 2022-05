Perú rumbo al repechaje: la intimidad del viaje de la selección a Barcelona

Instalados en el vuelo rumbo a España con la mente puesta en el repechaje mundial (Fotografía: FPF)

Perú rumbo al repechaje: 17 seleccionados del técnico Ricardo Gareca partieron la noche del sábado 28 de mayo rumbo a Barcelona para participar del cotejo amistoso frente a Nueva Zelanda como preparación previa para el repechaje por un cupo al Mundial de Qatar 2022.

En el país ibérico, ya se encuentra Renato Tapia, quien, por la cercanía geográfica, viajó desde Vigo y fue el primero de los convocados en establecerse en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de San Cugat. Asimismo, Wilder Cartagena, se unió a Tapia desde los Emiratos Árabes Unidos. Con ellos, se espera a Gianluca Lapadula, desde Benevento y el resto de jugadores militantes en los respectivos clubes de Asia y Estados Unidos.

Los que realizaron la escala en Perú, se concentraron en las instalaciones de la Videna junto a los futbolistas convocados del torneo local. Fueron en total 17 de los 28 seleccionados por Gareca los que estuvieron en tierra nacional.

Yoshimar Yotún con los ánimos necesarios para las siguientes fechas con la 'Blanquirroja' (Fotografía: FPF)

Yoshimar Yotún es uno de los 17 futbolistas que integra la lista de viajeros. ‘Yoshi’ declaró en la previa del viaje y destacó la importancia del duelo del próximo 13 de junio, considerándolo “el más importante de sus vidas”, en referencia a su sentir y del resto del grupo. Aunque con su club, no ha tenido la campaña esperada en lo que va del año, sobre todo en Copa Libertadores. Sin embargo, con la selección peruana espera resaltar lo positivo que el plantel trae consigo. Las distintas personalidades, estilos de juego y niveles que se complementan perfectamente para la ansiada victoria y pase directo a Qatar 2022.

Abram y Concha comparten el viaje hacia Barcelona. (Fotografía: FPF)

Las nuevas experiencias se hacen llegar a su tiempo. Jairo Concha fue convocado por primera vez a la escena mundialista. El mediocampista participó de los dos amistosos a inicios de año y despertó en Gareca la prioridad de convocarlo para el repechaje. Concha, quien viene de una buena temporada con Alianza Lima, tiene en claro aprovechar esta oportunidad para demostrar que, pese a sus 23 años, puede ganarse el lugar fijo en la selección.

Además, considerando su característica de adaptabilidad al juego propuesto por el estratega argentino, es una ficha importante para el recambio: “En la selección me han dicho que me pueden utilizar en varias posiciones. En Alianza Lima juego de volante interior, en los amistosos de selección me tocó de enganche y creo que puedo desenvolverme bien en ambas”, declaró el íntimo después de sus primeros momentos con la selección absoluta.

Aldo Corzo y Gabriel Costa se muestran motivados durante el vuelo hacia el entrenamiento final (Fotografía: FPF)

Aldo Corzo, por su parte, volvió a ser convocado tras Rusia 2018. En su segunda experiencia mundialista y con la tentativa de clasificar a Qatar 2022, el lateral derecho comentó estar preparado para ser titular o recambio, cuestión que fue rumoreada tras la lesión de Luis Advíncula en el Boca Juniors. El defensa se perdió el último partido por la fase de grupos del club Xeneize.

Y aunque ya sé confirmó que su lesión no es de gravedad, y que no existe peligro en la formación para el repechaje, Corzo se encuentra preparado para todo, según lo comentó en la última conferencia de prensa. No obstante, su poca continuidad en Clasificatorias, al estar en condición de suplente en la mayoría de sus convocatorias, la Copa América 2021 fue la prueba de seguridad para Gareca al momento de convocarlo una vez más para la cita mundialista. Tuvo participación completa en los 7 partidos del evento continental, considerando fase de grupos hasta la pelea por el tercer puesto.

- Partido amistoso frente a Nueva Zelanda: domingo 5 de junio a las 10:30 am (hora peruana).

- Definición del contrincante para el repechaje (Emiratos Árabes Unidos vs Australia): martes 7 de junio a la 1:00pm (hora peruana).

- Partido definitivo de repechaje: lunes 13 de junio a la 1:00pm (hora peruana).

