Golazo de Callens en la victoria 1-0 de New York City ante Minnesota en la MLS

Alexander Callens anotó el primer y único gol de New York City que venció 1-0 a Minnesota United que le sirvió para sumar 26 puntos y alcanzar el primer lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Este de la MLS 2022 (Major League Soccer).

A los 28 minutos del primer tiempo, el peruano anotó de cabeza en una acción a balón parado generado por un tiro de esquina a favor del equipo neoyorquino. Durante la celebración, fue ovacionado por sus compañeros, pero no por el público asistente al Allianz Field, al ser el Minnesota el equipo local del duelo.

Asimismo, fue elegido como el jugador del partido, reconocimiento obtenido mediante una votación realizada desde las redes sociales de su club estadounidense. Logró obtener un 83.5% de los votos, por encima cuatro de sus compañeros, con una abismal ventaja a su favor: Santiago Rodríguez (7.3%), Alfredo Morales (6,7%) y Keaton Parks (2,4%).

Con este gol, serían tres los tantos registrados a favor del peruano en esta temporada. En las dos anteriores, el New York City salió triunfante del duelo: 4-1 frente al Montreal y 0-2 frente al DC United de Edison Flores.

Tras el reciente resultado positivo a nivel de clubes, Callens se estará dirigiendo hacia Barcelona, donde el plantel de la blanquirroja espera su llegada, junto al resto de futbolistas que militan en la MLS, para disputar el amistoso internacional como previo al repechaje mundialista del próximo 13 de junio.

Es importante recordar que el central contabiliza un gol con la selección peruana durante este 2022. Fue para el amistoso con Jamaica, teniendo como marcador final un 3-0 a favor de la ‘Blanquirroja’.

Al estar dentro de los convocados de Gareca, ‘Iron Man’ espera destacar en los dos encuentros programados rumbo a Qatar 2022 y confirmar la confianza que el ‘Tigre’ está depositando en él para proteger la zaga peruana.

Esta será la primera experiencia mundialista del defensa, pues para el ajetreado proceso para Rusia 2018, no fue convocado. A excepción de un partido, en marzo del 2016, en el que el Perú perdió frente a Uruguay de local. Callens fue suplente. Tampoco fue convocado para el repechaje contra Nueva Zelanda, ni mucho menos para las tres fechas disputadas en Rusia 2018 con la ansiada clasificación.

“Seré honesto, a principios de este año no haber sido seleccionado realmente me afectó. Me pregunté a mí mismo ‘¿debo cambiar algo o mejorar mi juego de alguna manera?’ Así que me seguí cuestionando. Pero al final dejé ese tipo de pensamientos atrás y solo me concentré en mi club”, declaraba el central para Sports Illustrated durante noviembre del 2017, coincidiendo con el no llamado de Ricardo Gareca.

Tres años después, el tiempo le está dando la razón a Alexander, quien para las últimas clasificatorias ha sido titular indiscutible con once fechas arrancando desde el once absoluto del ‘Tigre’ y completando los 90 minutos.

Junto a Callens, Edison Flores, Pedro Gallese y Marcos López son los otros tres futbolistas peruanos que se trasladarán desde Estados Unidos hasta España con destino directo a Barcelona para unirse a los entrenamientos de la Selección con miras al amistoso frente a Nueva Zelanda y el repechaje con el ganador del duelo entre Emiratos Árabes Unidos y Australia.

CONOCE TODAS LAS FECHAS

- Partido amistoso frente a Nueva Zelanda: domingo 5 de junio a las 10:30 am (hora peruana).

- Definición del contrincante para el repechaje (Emiratos Árabes Unidos vs Australia): martes 7 de junio a la 1:00pm (hora peruana).

- Partido definitivo de repechaje: lunes 13 de junio a la 1:00pm (hora peruana).

