Melissa Paredes en celebraciones con Anthony Aranda tras difundir chats contra Rodrigo Cuba

Luego que se diera a conocer los chats que Melissa Paredes compartió a Instarándula, donde se muestra que Rodrigo Cuba sí habría estado separado de la modelo, la actriz reapareció en celebraciones con Anthony Cuba, su actual pareja.

El periodista Samuel Suárez contó que la joven se comunicó con él para explicarle su versión sobre su relación tras las declaraciones de Rodrigo Cuba en el programa de Magaly Medina.

Además, le compartió 44 pantallazos de la conversación que tuvo con su expareja antes y después del ampay, donde se muestras cordiales en todo momento. No se ve reclamos ni reproches. ¿Quién miente?

Tras soltar esta bomba, Melissa hizo un alto y disfrutó de la celebración de 15 años de su hermana, donde también asistió Anthony Aranda. El encargado de compartir estas imágenes fue el bailarín, a través de su cuenta de Instagram.

Aquí se ve a ambos posando con una sonrisa. Por su parte, Melissa solo subió los emotivos momentos del quinceañero, además del outfit que usó para este día.

La actriz se muestra feliz en la reunión familiar, donde deleitó con un baile junto a sus seres queridos. En las imágenes colgadas por Paredes, también se puede ver a la cumpleañera en el escenario junto a su madre, quien emocionada brinda unas palabras. La pequeña hija de Rodrigo Cuba estuvo presente, lógicamente, y también habló en esta emotiva celebración.

La fiesta se realizó a lo grande y la cumpleañera lució, para esta ocasión, un bello vestido color celeste pastel.

LOS CHATS QUE CONFIRMARÍAN QUE SÍ ESTABA SEPARADA DE RODRIGO CUBA

ANTES DEL AMPAY

12 de octubre

Se puede ver la cordialidad que hay entre Rodrigo y Melissa. Además de un notorio distanciamiento, pues parece una conversación de amigos y no de pareja.

R: A las 12 en el edificio antiguo, ¿no?

M: Sí, vienes conmigo al final?

R: Sí, obvio. Ya te dije. ¿Está bien?

M: Siii. Solo que no sé, pero está bien.

R: Qué no sabes, ¿o te sientes incómoda que vaya?

M: No, está bien.

17 de octubre

¿Rodrigo le pregunta si alguien sabe sobre la separación? Es lo que se da a entender en esta charla.

R: Meli, una consulta, ¿En tu trabajo alguien sabe algo?

M: No ¿por?

R: Por saber no más, solo quería saber eso, me quedé pensando hoy

M: Pero es diferente pues, la gente de tu trabajo, a mi gente. Ellos son tus amigos desde hace años, creo

DESPUÉS DEL AMPAY

23 de octubre

En lugar de reclamos y reproches, se percibe a la pareja hablando de los más normal, como si Rodrigo ya hubiera sabido de la situación de Melissa Paredes mucho antes. Conversando del tema y sobre las preguntas que les hace la prensa.

R: Hasta el ingreso de la concentración vienen a jo.... (la prensa)

M: Así son. Así va a ser una semana más. ¿Qué te dijeron?

R: Sí, ya me imagino. Que qué pienso del tema legal que vas a interponer.

M: Se pasan. Yo cuando dije tema legal me refería a iniciar el divorcio y todo eso.

R: Sí, claro, me imagino. Yo fiel a mi estilo subí mi luna (del carro) sin responder nada.

(el mismo día)

Continúan conversando como “amigos” y confirman su acuerdo de no referirse al tema cuando les pregunten.

M: Ayer también me dicen tantas conju.... Pero bueno, es parte de todo esto. Somos personajes público.

R: ¿De qué? ¿Qué te han dicho ayer?

M: Que por qué no defiendo al otro huev.., que si no me importa el otro huev.., porque no hablo nada de él, osea. Imagínate.

R: ¿Tú qué dijiste?

M: Nada. Si yo dije que no iba a hablar nada del tema. Me quedo muda. Qué voy a decirles a parte, que no jo...

R: Sí claro, está bien.

(en mismo día)

Rodrigo Cuba le pregunta si ha comido, mientras que Melissa Paredes le pide a su aún esposo que también se alimente, que no se descuide por su hija. Incluso, le dice que superará este momento aunque parezca imposible.

R ¿Cómo están? ¿Todo bien?

M Está viendo dibujitos (su hija) ¿Tú cómo estás?

R: Yo, almorzando. ¿Qué van a comer? Come, por favor.

M: Pollo al horno con puré. Ojalá me entre. Tú come, tienes que jugar, tienes que estar fuerte. Yo sé que estos momentos es difícil, pero no imposible. Tienes que estar bien por M... (su hija).

(el mismo día)

Este es el famoso chat que también compartieron por el lado del Gato Cuba, donde Melissa bromea con su expareja tras cambiarse de número.

R: ¿Cómo estás guapo? jajaja Me cambié de número

M: ???

(...)

R: Yo nunca le he dado pie a nadie. Siempre me he comportado a la altura de ser tu esposo y te he dado tu lugar. Como ya te dije.

M: Lo sé. Pero lo digo porque ya no eres mi esposo, como antes, pues.

R: Yo no quiero nada con nadie, ya te dije. Lo último que pensaría sería en buscar a alguien o responderle a alguien en busca de algo.

M: Tranquilo, solo te estaba bromeando. (Emoticón de monito tapándose los ojos)

