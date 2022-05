Morat: fans peruanos se unen y piden que concierto en Lima sea en el Estadio Nacional

Fans peruanos piden que el concierto de Morat sea en el Estadio Nacional del Perú. (Foto: Composición Infobae)

Este sábado 28 de mayo a las 9:00 a.m., se inició la preventa de entradas para el esperado concierto de Morat, la banda colombiana del momento. No obstante, la molestia y tristeza de muchos fanáticos peruanos se hizo presente al no poder conseguir entradas, debido a la poca cantidad que Teleticket estaba ofreciendo para los shows pactados para Lima y Arequipa.

Aunque la venta general de entradas comenzará recién el lunes 30 de mayo, los fans aseguran que, tomando en cuenta la gran cola virtual de la preventa, los boletos se agotarán en pocas horas ese día. Es por ese motivo que los cibernautas solicitaron que la banda ofrezca el concierto en el Estadio Nacional del Perú y no en la Arena Perú.

Recordemos que el recinto ubicado en Santiago de Surco tiene una capacidad total para 20 mil asistentes, mientras que el Estadio Nacional del Perú es capaz de albergar cerca de 55 mil espectadores.

“¿Arena Perú? Morat merece un concierto en el Estadio Nacional. La preventa se agotó en 20 minutos y la general se agotará más rápido”, “Morat tiene que estar en el Estadio Nacional. El aforo queda chico”, “Es Morat. ¿Cómo va a ser en el Arena? Mínimo Estadio Nacional”, comentaron algunos usuarios en Twitter.

Morat en Perú: fans hacen pedido a Teleticket. (Foto: Twitter)

Cabe resaltar que los fans mantienen la esperanza, ya que algo parecido sucedió con Louis Tomlinson. Recordemos que el exintegrante de One Direction tenía un concierto pactado para el 1 de junio en Arena Perú. Debido al aforo, las entradas se agotaron en pocas horas.

Los usuarios no se quedaron de brazos cruzados y firmaron una petición en redes sociales para el cambio de local. Poco después, Move Concerts anunció que el recinto fue cambiado a la Arena Perú Explanada. ¿Lo mismo podrá suceder con Morat?

¿CUÁNDO INICIA LA VENTA GENERAL DE ENTRADAS?

Si quieres ver a Morat en vivo, recuerda que la venta general de entradas con cualquier medio de pago iniciará el lunes 30 de mayo. Puedes ingresar a la plataforma de Teleticket haciendo clic AQUÍ a partir de las 9: 00 a.m.

Recuerda que en esta oportunidad, no se aplicará el 15% de descuento para clientes Interbank.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LAS ENTRADAS GENERALES PARA LIMA?

En el caso de Lima, se ha dispuesto que el recinto oficial será Arena Perú, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, que cuenta con cuatro zonas: Platinum, VIP, Preferencial y Tribuna APDAYC.

Platinum S/490.00

VIP S/ 380.00

PREFERENCIAL S/ 270.00

TRIBUNA APDAYC S/160.50

*precios incluyen comisión ticketera

Precios de las entradas de Morat en Lima.

¿CUÁL ES EL PRECIO DE LAS ENTRADAS GENERALES PARA AREQUIPA?

En Arequipa, el show se llevará a cabo en El Jardín de la Cerveza, ubicado en Campo Ferial Cerro Juli, que cuenta con cuatro zonas: VIP, Juvenil, Familiar y Panorámico.

VIP S/320.00

JUVENIL S/ 180.00

FAMILIAR S/ 250.00

PANORÁMICO S/105.00

*precios incluyen comisión ticketera

Precios de las entradas de Morat en Arequipa.

