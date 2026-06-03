Nicolás Baena se cita con el favorito Luis ‘Guto’ Miguel por un lugar en los cuartos de final de Roland Garros junior 2026

Nicolás Baena asume un duro desafío en Roland Garros junior ante el primero de la clasificación. Crédito: Nur Photo.

Nicolás Baena continúa escribiendo una de las historias más destacadas para el tenis peruano en Roland Garros Junior 2026. El joven nacional avanzó hasta los octavos de final del Grand Slam parisino y ahora afrontará el desafío más exigente de su campaña cuando se mida ante el brasileño Luis ’Guto’ Miguel, principal favorito del torneo y actual primera siembra del cuadro masculino.

El encuentro se disputará en la cancha 7 del complejo parisino y pondrá frente a frente a dos de los jugadores con mayor proyección de Sudamérica. Mientras Baena buscará convertirse en el primer peruano en alcanzar los cuartos de final individuales de Roland Garros Junior en varios años, el brasileño intentará ratificar la condición de favorito con la que llegó a Francia.

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El camino del peruano hasta esta instancia ha estado marcado por actuaciones de carácter. En la ronda inaugural superó al eslovaco Leon Sloboda en tres sets, remontando un encuentro que parecía complicado tras ceder el primer parcial. Baena terminó imponiéndose por 4-6, 7-6 y 6-3 para instalarse entre los 32 mejores del torneo.

Nicolás Baena supo lidiar con la presión del público en contra. Crédito: Daniel Rejas

La confianza adquirida en ese estreno se reflejó también en la modalidad de dobles, donde consiguió una victoria junto a su compañero de equipo en una ajustada presentación ante la dupla conformada por el francés Félix Livet Novkirichka. El triunfo por 7-6 y 6-4 confirmó el buen momento que atraviesa el peruano sobre la arcilla parisina.

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Ahora, sin embargo, la exigencia aumentará considerablemente. Del otro lado de la red aparecerá un jugador que no solo lidera la clasificación del cuadro juvenil, sino que también ha comenzado a destacar en competencias profesionales. El encuentro se disputará este miércoles 3 de junio a las 04:00 horas (aproximadamente) de Perú.

‘Guto’ Miguel, una promesa del tenis brasileño

Luis ’Guto’ Miguel llega a Roland Garros como una de las grandes promesas del tenis brasileño y sudamericano. Con apenas 17 años, el jugador nacido en Goiás ya acumula resultados que lo han colocado en el radar de especialistas y entrenadores del circuito internacional.

Durante la presente temporada protagonizó una de las actuaciones más llamativas de su carrera al alcanzar las semifinales del Challenger de Santos, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes de la región en lograr semejante registro en una competición profesional de ese nivel. El dato adquiere mayor relevancia si se considera que lo consiguió con apenas 17 años, 2 meses y 12 días.

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Luis ’Guto‘ Miguel ilusiona al tenis brasileño con su proyección. Crédito: Difusión.

Esa marca lo ubicó por delante de referentes sudamericanos como Cristian Garín, Nicolás Jarry, Joao Fonseca e incluso Gonzalo Bueno en cuanto a precocidad para alcanzar una semifinal Challenger. Un indicador que refleja el enorme potencial que los especialistas observan en su tenis.

Su crecimiento tampoco se ha limitado al circuito profesional. A comienzos de año firmó una destacada participación en el Australian Open Junior, donde alcanzó los cuartos de final y confirmó que puede competir al máximo nivel en los escenarios más importantes del tenis mundial.

Roland Garros Junior, un torneo que sonríe al tenis peruano

Si existe un escenario que ha servido para confirmar el talento de las nuevas generaciones peruanas, ese es Roland Garros Junior. En los últimos años, el Grand Slam parisino se ha convertido en una vitrina ideal para que los jóvenes nacionales demuestren su potencial frente a los mejores jugadores del mundo y den pasos importantes en su transición al profesionalismo.

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Uno de los hitos más importantes llegó en 2022, cuando Ignacio Buse y Gonzalo Bueno protagonizaron una histórica campaña en dobles, alcanzando la final y colgándose la medalla de plata tras una destacada actuación sobre la arcilla francesa.

Los peruanos finalizaron el Roland Garros Junior en segundo lugar. Fue su primera vez como dupla en el Grand Slam de Paris

La historia continuó en 2023 gracias a Lucciana Pérez, quien firmó una campaña memorable en la modalidad individual femenina y alcanzó la final del torneo, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de aquella edición. Su recorrido ratificó el crecimiento del tenis peruano y consolidó a Roland Garros como un escenario especialmente favorable para los representantes nacionales.

En ese contexto, el reciente avance de Nicolás Baena a la tercera ronda adquiere una relevancia especial. El joven peruano ya se encuentra entre los 16 mejores del certamen, una actuación que sobresale si se revisan los antecedentes recientes. En 2022, Ignacio Buse alcanzó la segunda ronda en individuales, mientras que Gonzalo Bueno fue eliminado en su debut tanto en 2021 como en 2022.

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