Centro Histórico de Lima enfrenta reto millonario: recuperar más de 900 inmuebles inhabitables costaría unos S/4,400 millones, según PROLIMA

El enorme monto requerido para recuperar inmuebles deteriorados del Centro Histórico. Difusión

El Centro Histórico de Lima enfrenta uno de los mayores desafíos de conservación urbana del país en un contexto marcado por nuevas inversiones públicas, la reactivación de espacios comerciales y el interés creciente de actores privados. La magnitud de las intervenciones pendientes refleja la necesidad de una estrategia sostenida que permita atender el deterioro acumulado en cientos de edificaciones patrimoniales.

Mientras diversos proyectos avanzan en zonas emblemáticas de la capital, las autoridades y organizaciones vinculadas a la protección del patrimonio coinciden en que la recuperación integral del área histórica exige recursos de gran escala y coordinación entre múltiples sectores. La meta apunta no solo a preservar edificaciones de valor histórico, sino también a impulsar nuevas actividades económicas y sociales dentro de uno de los espacios urbanos más representativos del país.

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En ese escenario, el Patronato de Lima destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de cooperación entre entidades públicas, empresas privadas, instituciones académicas y ciudadanos para acelerar los procesos de recuperación con una visión proyectada hacia el año 2035.

Más de S/4,400 millones para atender inmuebles en riesgo

De acuerdo con estimaciones de PROLIMA, la Gerencia de Planificación, Gestión y Recuperación del Centro Histórico de Lima, la recuperación integral de los inmuebles que actualmente presentan condiciones de riesgo requerirá una inversión superior a los S/4,400 millones.

La entidad identifica alrededor de 6,500 inmuebles dentro del Centro Histórico de Lima, entre monumentos históricos, edificaciones monumentales y construcciones que forman parte de su entorno urbano. Dentro de ese universo, 936 inmuebles fueron catalogados como inhabitables debido a problemas estructurales, abandono prolongado o situaciones legales que dificultan su intervención.

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Según la información difundida por el Patronato de Lima, estas edificaciones representan aproximadamente 1,6 millones de metros cuadrados construidos que demandan acciones de recuperación para evitar una mayor degradación del patrimonio urbano.

Walter Bayly, presidente del directorio del Patronato de Lima, señaló: “Lo que buscamos es articular esfuerzos para que el Estado, el sector privado, la academia y la ciudadanía participen en la recuperación del Centro Histórico. Es un gran reto, pero también una gran oportunidad para transformar Lima”.

Incremento de la inversión pública impulsa nuevos proyectos

PROLIMA identificó 936 edificaciones inhabitables dentro del área patrimonial. Autoridades y el Patronato de Lima impulsan una estrategia de recuperación con miras al 2035. Difusión

Los avances registrados durante los últimos años muestran un cambio en el ritmo de las intervenciones. Según datos de PROLIMA, la inversión pública destinada al Centro Histórico superó los S/350 millones durante 2025.

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Estos recursos permitieron la ejecución de proyectos en áreas estratégicas como el Damero de Pizarro, la Plaza San Martín y los alrededores de la Plaza Mayor. Entre las acciones más relevantes figura la peatonalización de varias cuadras del Damero, iniciativa que concentró una inversión superior a S/119 millones.

De acuerdo con la información difundida, estas obras favorecieron el tránsito peatonal y contribuyeron a la mejora del espacio público en una de las zonas con mayor concentración patrimonial de la ciudad.

Paralelamente, PROLIMA ejecutó intervenciones de emergencia en 215 inmuebles. Estas acciones permitieron estabilizar estructuras y disminuir riesgos inmediatos, paso previo a futuros procesos de restauración de mayor alcance.

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Empresas apuestan por el potencial económico del centro

La recuperación urbana también muestra efectos en la actividad económica. Diversas empresas vinculadas a la gastronomía, el comercio y los servicios iniciaron operaciones o ampliaron su presencia dentro del Centro Histórico.

Entre las marcas mencionadas por el Patronato de Lima figuran Pan de la Chola, María Almenara, Don Mamino, Flora & Fauna y Alanya. Asimismo, cadenas como Tambo y Aruma fortalecieron su presencia en la zona.

Según la organización, esta participación empresarial refleja una mayor confianza en las perspectivas de desarrollo del área histórica. El dinamismo también se observa en la valorización progresiva de inmuebles y espacios comerciales, así como en la aparición de proyectos relacionados con vivienda, hotelería y usos mixtos.

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Uno de los casos mencionados es la Casa Vilela, actual sede institucional del Patronato, inmueble que forma parte de un proceso de recuperación integral desarrollado por PROLIMA.

La organización considera que este tipo de intervenciones permite demostrar el potencial de los edificios históricos para integrarse nuevamente a la dinámica urbana mediante usos compatibles con su valor patrimonial.

Walter Bayly explicó: “Recuperar el Centro Histórico significa generar oportunidades. Cada espacio restaurado puede convertirse en un motor de actividad para la ciudad”.

Estrategia institucional con horizonte al 2035

Como parte de esta etapa, el Patronato de Lima anunció el próximo lanzamiento de una plataforma digital destinada a fortalecer su capacidad de articulación y convocatoria.

La entidad informó que este espacio facilitará el acceso a información relacionada con proyectos de recuperación, permitirá dar visibilidad a iniciativas en marcha y promoverá oportunidades de colaboración entre distintos actores.

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La estrategia institucional mantiene como referencia el año 2035, fecha en la que Lima conmemorará cinco siglos de fundación, objetivo que orienta las acciones de coordinación impulsadas para el futuro del Centro Histórico.