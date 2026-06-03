Perú

Parque de las Leyendas confirma atención este 7 de junio durante la jornada electoral: horarios y actividades disponibles

Luego de votar, los ciudadanos podrán visitar las sedes de San Miguel y Huachipa, donde hay recorridos por zonas con animales, espacios culturales y áreas para conocer la fauna

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Este domingo 7 de junio, día de la segunda vuelta electoral en Perú, el Parque de las Leyendas atenderá con normalidad en sus sedes de San Miguel y Huachipa. La apertura en horario habitual busca ofrecer una alternativa de esparcimiento para quienes voten y luego dispongan del resto de la jornada.

El parque mantendrá disponibles sus recorridos por zonas temáticas y espacios culturales, con acceso a atractivos incluidos con el pago de la entrada. La propuesta combina observación de fauna, actividades educativas y presentaciones programadas para el público.

La institución recordó que opera los 365 días del año, incluidos domingos y feriados. También precisó que cada boleto contribuye al cuidado, la alimentación y la atención veterinaria de 3.500 animales que albergan ambas sedes, varios de ellos rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre.

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Horario de atención del Parque de las Leyendas el 7 de junio

El Parque de las Leyendas detalló que el domingo 7 de junio atenderá en su horario habitual: 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Tanto la sede San Miguel como la de Huachipa mantendrán abiertas sus instalaciones durante toda la franja de atención.

Cartel promocional del Parque de las Leyendas con una jirafa, un tucán, un gallito de las rocas y mariposas, anunciando apertura el 7 de junio de 9 a.m. a 5 p.m
El Parque de las Leyendas en Lima abrirá sus puertas el domingo 7 de junio de 9 a.m. a 5 p.m., ofreciendo esparcimiento y apoyando el cuidado de más de 2500 animales rescatados. (Foto: Parque de las Leyendas)

La entidad indicó que la atención será regular pese a la jornada electoral, lo que permitirá a los visitantes organizar su ingreso luego de votar. De acuerdo con lo informado, las áreas habilitadas para el público funcionarán con normalidad dentro del horario establecido.

Parihuanas, pumas y otorongos: los principales atractivos del Parque de las Leyendas

En la sede San Miguel, el recorrido puede iniciar en la zona Costa, donde se observan las parihuanas o flamencos. Según la Agencia Andina, estas aves migratorias pueden alcanzar 56 km/h y fueron citadas como inspiración para el libertador José de San Martín en la creación de la primera bandera del Perú.

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La ruta continúa en la zona Sierra, donde se encuentran pumas, cóndores, llamas, alpacas y vicuñas. Estas últimas se aprecian desde el mirador de las Pampas Galeras, uno de los puntos de observación del circuito.

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En la zona Selva, el parque reúne especies como nutrias de río, tapires, ronsocos, osos de anteojos y otorongos. En Huachipa, los asistentes también acceden a espacios recreativos y a la oferta de fauna disponible en esa sede, dentro del mismo horario de atención.

Qué actividades culturales y recreativas ofrece el Parque de las Leyendas

Además de la propuesta zoológica, el Parque de las Leyendas ofrece espacios orientados al aprendizaje y la visita cultural. Entre ellos figuran la Laguna Recreativa y el Complejo Arqueológico Maranga, que alberga 54 monumentos arqueológicos, incluidas las huacas San Miguel, La Palma y Cruz Blanca, de acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina.

Para el domingo 7 de junio, en la sede Huachipa se programó el espectáculo Ritmo Urbano, a cargo de Betesda Studio, desde las 3:30 p. m. en la explanada administrativa.

Lobos marinos y pingüinos de Humboldt destacan entre la fauna marina del Parque de las Leyendas. (Foto: Agencia Andina)
Lobos marinos y pingüinos de Humboldt destacan entre la fauna marina del Parque de las Leyendas. (Foto: Agencia Andina)

La agenda también incluye la presentación de lobos marinos, una de las actividades más concurridas del parque. Esta exhibición se realiza en un anfiteatro acondicionado y tiene dos funciones: 12:00 m. y 3:00 p. m., los sábados, domingos y feriados.

¿Cuándo y a qué hora es la segunda vuelta electoral en Perú?

La segunda vuelta electoral está fijada para el domingo 7 de junio de 2026. Ese día, los electores deberán escoger entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, según la guía del proceso incluida en el material proporcionado.

La votación se desarrollará en todo el país de 07:00 a 17:00 horas. También se indicó que los locales de votación no cambian respecto a la primera vuelta y que se permitirá sufragar con DNI vencido si el documento es legible e identifica al elector. Quienes no voten pueden recibir una multa, salvo que tramiten una dispensa ante el Jurado Nacional de Elecciones.

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