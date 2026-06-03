El Papa León XIV incluiría tres ciudades durante su gira por el Perú, señala el canciller: “Quiere visitar”

El papa León XIV planea visitar tres ciudades en Perú durante noviembre, en su primer regreso al país donde se nacionalizó y fue obispo de Chiclayo

El Papa León XIV tiene previsto visitar tres ciudades durante su gira por Perú, programada para noviembre, un viaje que marcará su reencuentro con el país donde se nacionalizó y ejerció el cargo de obispo en Chiclayo.

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, adelantó este martes que, de manera preliminar, las ciudades incluidas son Chiclayo, Lima y una localidad de la Amazonía aún por definir.

“Quiere visitar tres ciudades: Chiclayo, Lima y no sé qué otra ciudad, quizá de la Amazonía, porque él también es muy cercano a esta zona, pero todavía no está especificado con precisión”, afirmó en diálogo con RPP.

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Pareja detalló que la visita podría durar al menos tres días y añadió que León XIV “no va a visitar solamente Perú”, ya que han recibido información sobre la posible inclusión de otros dos países de la región, aunque todavía no se ha confirmado cuáles serán.

El ministro mencionó además que el presidente interino, José Balcázar, planea viajar al Vaticano en las próximas semanas para entregar una invitación formal al papa, por lo que el Ejecutivo solicitará el permiso del Congreso.

Las ciudades propuestas son Chiclayo, Lima y una localidad de la Amazonía aún no confirmada, según informó el canciller Carlos Pareja

“El objetivo del viaje es invitar formalmente, oficialmente, al papa. El papa ha expresado que sí recibirá al presidente, no solamente que lo recibirá, sino que le ha formulado una invitación para que vaya”, aseguró.

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Pareja explicó que esta acción corresponde al protocolo del Vaticano y que la invitación se planteó originalmente al antecesor de Balcázar, José Jerí, pero fue reformulada para que la gestione el actual mandatario, quien culminará sus funciones el 28 de julio.

Según fuentes consultadas por Infobae, la gira papal podría extenderse entre tres y cinco días en el país, superando la duración de la visita de su predecesor, Francisco, quien permaneció tres días en Perú en 2018.

“Las coordinaciones protocolares continúan avanzando, preparando el terreno para la tan esperada llegada de nuestro papa. Ahora solo queda esperar con calma el anuncio oficial desde la Santa Sede”, declaró el director de comunicaciones de la diócesis capitalina, Juan José Dioses, consultado por este medio.

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La visita podría extenderse entre tres y cinco días, superando la duración de la gira de Francisco en 2018, y existe la posibilidad de sumar otros países sudamericanos al itinerario

No es habitual que los papas permanezcan tanto tiempo en sus giras apostólicas, pero León XIV ha roto esa pauta. En España, por ejemplo, estará del 6 al 12 de junioy pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos durante su paso por Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

“Preparémonos con la prudencia, seriedad y profundidad que representa este viaje apostólico que marca el regreso de Robert Prevost al Perú”, añadió el portavoz del arzobispado.

Se trata de la primera confirmación oficial de su regreso al país donde ejerció su labor pastoral durante más de cuatro décadas, una nación que también recibió a Francisco en 2018 y a Juan Pablo II en 1985, cuando recorrió ocho ciudades durante cinco días, y nuevamente en 1988, en una visita de poco más de 40 horas centrada únicamente en Lima.

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Anteriormente, la Conferencia Episcopal había señalado que la visita de León XIV se consideraba “entre noviembre y diciembre” y que existía una probabilidad del 80%, mientras continuaban las gestiones con la Santa Sede.