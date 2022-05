Morat en Lima y Arequipa: ¿Cuál es el precio de las entradas generales sin el descuento con tarjeta?

Conoce el precio de las entradas para el concierto de Morat sin descuento Interbank. (Foto: Difusión)

¿No lograste comprar entradas en la etapa de preventa? El esperado concierto de Morat, agrupación colombiana de folk-pop, se llevará a cabo en Lima y Arequipa, los días jueves 1 y sábado 3 de diciembre respectivamente. Su llegada a Perú ha emocionado a sus cientos de seguidores, quienes no perdieron la oportunidad para conseguir sus tickets con el 15% de descuento.

El gran éxito que ha conseguido la banda ha roto cualquier expectativa en nuestro país. Este último sábado 28 de mayo, día que se inicia la etapa de preventa, la banda se volvió tendencia en Twitter. En dicha red social, los usuarios lamentaron no haber podido conseguir un buen lugar en la cola virtual de Teleticket.

Por supuesto que, en Infobae, no somos ajenos a esta locura y desde ya te traemos una pequeña guía de la venta de entradas generales, en caso no llegues a obtener tu ticket durante la preventa o no poseas una tarjeta Interbank para beneficiarte del descuento.

¿CUÁNDO ES LA VENTA GENERAL DE ENTRADAS?

Si quieres ver a Morat en vivo, recuerda que la venta general de entradas con cualquier medio de pago iniciará el lunes 30 de mayo . Puedes ingresar a la plataforma de Teleticket haciendo clic AQUÍ a partir de las 9: 00 a.m.

Recuerda que en esta oportunidad, no se aplicará el 15% de descuento para clientes Interbank.

ENTRADAS GENERALES PARA MORAT EN LIMA

En el caso de Lima, se ha dispuesto que el recinto oficial será Arena Perú, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, que cuenta con cuatro zonas: Platinum, VIP, Preferencial y Tribuna APDAYC.

Platinum S/490.00

VIP S/ 380.00

PREFERENCIAL S/ 270.00

TRIBUNA APDAYC S/160.50

*precios incluyen comisión ticketera

Precios de las entradas de Morat en Lima.

ENTRADAS GENERALES PARA MORAT EN AREQUIPA

En Arequipa, el show se llevará a cabo en El Jardín de la Cerveza, ubicado en Campo Ferial Cerro Juli, que cuenta con cuatro zonas: VIP, Juvenil, Familiar y Panorámico.

VIP S/320.00

JUVENIL S/ 180.00

FAMILIAR S/ 250.00

PANORÁMICO S/105.00

*precios incluyen comisión ticketera

Precios de las entradas de Morat en Arequipa.

¿CUÁNTAS ENTRADAS SE PUEDE COMPRAR POR CLIENTE?

Teleticket ha establecido que los usuarios solo podrán comprar 4 boletos como máximo .

¿DESDE QUÉ EDAD SE PUEDE INGRESAR AL CONCIERTO DE MORAT?

Se ha establecido que los asistentes podrán ingresar al concierto desde los 7 años, siempre y cuando estén acompañados de un adulto . Cada uno deberá contar con su entrada propia. Desde los 17 años pueden ingresar solos.

La agrupación colombiana pisará el territorio nacional el XXXX. (Foto: Instagram)

PASO A PASO PARA COMPRAR LAS ENTRADAS

Paso 1: Ingresa a la página web de Teleticket o haciendo clic AQUÍ a partir de las 9:00 a.m. Si no tienes una cuenta, regístrate 15 minutos antes.

Paso 2: Crea una cuenta de usuario con contraseña para poder ingresar a los eventos y elegir el tipo de entrada que deseas. Se pedirán tus datos personales y correo electrónico.

Paso 3: Al confirmar tu registro retornarás a la página principal donde verás la lista completa de los eventos ofrecidos. Selecciona el de Morat.

Paso 4: El siguiente paso es hacer clic en “Comprar”. En pantalla verás la opción para comprar las entradas que desees.

Paso 5: Antes de continuar con la compra tendrás que ingresar los 6 primeros dígitos de la tarjeta. Recuerda que si se te acaba el tiempo, tendrás que repetir todo el proceso. Al finalizar, haces clic en “Continuar”.

Paso 6: Los siguientes pasos son seleccionar tus asientos y la zona donde deseas estar > reservar asiento > comprar.

Paso 7: Al ser una compra online, te corresponde una entrada virtual. Puedes acercarte al evento y entras mostrando tu ticket digital.

