Morat en Lima y Arequipa: Conoce las zonas, precio de entradas y más detalles de su concierto

La agrupación colombiana pisará el territorio nacional el XXXX. (Foto: Instagram)

¡YA ES CONFIRMADO! El gran éxito que ha logrado Morat, agrupación colombiana de folk-pop, ha roto cualquier expectativa. Prueba de ello es la gran acogida que viene teniendo su último tour por varios países de Latinoamérica, titulado “¿A dónde vamos?”. Para la alegría de sus fans peruanos, la banda ofrecerá un concierto en Lima y Arequipa en el mes de diciembre .

“Nosotros ya prometimos que íbamos a ir a Perú. Confíen en nosotros, que si no confían y no confiamos, no hay confianza”, decía Juan Pablo Isaza, vocalista principal y guitarrista de Morat, a través de sus redes sociales, poco antes que se confirmara el show en Lima.

Es así que una de las agrupaciones más importantes de folk-pop cantará en nuestro país sus grandes hits, como “Cómo te atreves”, “Aprender a quererte”, “Cuando nadie ve”, “No hay más que hablar”, entre otras. Como se sabe, Morat se caracteriza por poseer canciones que hablan sobre el amor y las decepciones amorosas.

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES EL CONCIERTO DE MORAT?

El esperado show de Morat se realizará el 1 de diciembre de Arena Perú a las 9 p.m., en Lima . La segunda fecha está pactada para el 3 de diciembre en el Jardín de la Cerveza, en Arequipa . En ambos recintos, Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales deleitarán al público peruano con su puesta en escena.

¿CUÁNDO INICIA LA PREVENTA Y VENTA GENERAL DE ENTRADAS?

Las entradas para ver a Morat en concierto estarán disponibles en pre-venta el 28 y 29 de mayo a partir de las 9: 00 a.m. en la plataforma digital de Teleticket . Recuerda que esta etapa es exclusiva para clientes Interbank, quienes obtendrán un descuento especial del 15%. La venta general será el 30 de mayo.

¿CUÁLES SON LAS ZONAS Y EL PRECIO DE LAS ENTRADAS?

El precio oficial de las entradas para el concierto de Morat en Perú 2022 dependerá Aquí la información:

LIMA

Con descuento del 15% Interbank

Platinum S/425.50

VIP S/ 330.50

PREFERENCIAL S/ 235.50

TRIBUNA APDAYC S/140.50

Entradas generales

Platinum S/490.00

VIP S/ 380.00

PREFERENCIAL S/ 270.00

TRIBUNA APDAYC S/160.50

Precios de las entradas de Morat en Lima.

AREQUIPA

Con descuento del 15% Interbank

VIP S/278.00

JUVENIL S/ 157.50

FAMILIAR S/ 218.50

PANORÁMICO S/91.50

Entradas generales

VIP S/320.00

JUVENIL S/ 180.00

FAMILIAR S/ 250.00

PANORÁMICO S/105.00

*precios incluyen comisión ticketera

Precios de las entradas de Morat en Arequipa.

SOBRE MORAT

Morat es una banda colombiana que inició en el 2015 y está conformada por los jóvenes artistas Juan Pablo Isaza (guitarra y voz), Juan Pablo Villamil (guitarra, bajo y voz), Martín Vargas (percusión y coros), y Simón Vargas (bajo y coros). Ellos se conocieron en el colegio y, debido a su gusto por la música, decidieron unirse para formar una banda.

En sus inicios, Malta-como así se llamaba originalmente la banda, se presentaba regularmente en un local llamado La Tea, donde tenían una pequeña cantidad de seguidores que se ofrecían a ser su seguridad personal después de los shows. Fue allí que Malaver, su ahora representante artístico, se percató de su talento y decidió apostar por ellos.

Morat

Ya cuando estaba por firmar con Universal, se percataron que “Malta” ya estaba registrado por una banda brasileña, por lo que tuvieron que modificar su nombre a Morat. De hecho, Morat es una finca ubicada a las afueras de Colombia donde los músicas solían reunirse para realizar sus primeros ensayos.

Con el pasar de los años, la banda colombiana conquistó el mundo con su música. Su sencillo “Cuando nadie ve” ha logrado posicionarse en los primeros puestos de los ranking musicales. Han grabado, además, con artistas de renombre: Paulina Rubio, Juanes, Santiago Cruz, Aitana, Sebastián Yatra, Reik y Danna Paola, entre otros.