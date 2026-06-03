Alejandra Baigorria hace frente a las críticas por seguir con Said Palao y defiende su decisión: "Es mi vida"

Alejandra Baigorria responde con firmeza a las críticas sobre su matrimonio con Said Palao tras rumores de infidelidad en Argentina.

La empresaria Alejandra Baigorria salió al frente de las críticas que recibió por continuar su matrimonio con Said Palao tras los rumores de una presunta infidelidad durante una despedida de soltero en Argentina, y fue categórica al defender su decisión. “Es mi vida y no jod**. Estoy bien, estoy tranquila”, afirmó la popular ‘Gringa de Gamarra’ en el pódcast ‘Sin Más que Decir’, donde también aclaró cuánto dinero recibió realmente por monetizar el contenido exclusivo de su boda celebrada en 2025.

La empresaria dejó en claro que las decisiones relacionadas con su vida sentimental las toma de manera autónoma, sin consultar ni aceptar consejos externos. “Toda la vida he tomado las decisiones en base a mí, nunca se las consulto a nadie, no recibo consejos de nadie. Si la gente me quiere aconsejar, bacán, pero yo soy una persona de que si me he equivocado, me equivoqué pues, pero he tomado decisiones en base a lo que me dice mi experiencia”, expresó.

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La polémica en torno a la pareja estalló meses atrás, cuando el programa de Magaly Medina difundió imágenes de Said Palao en un yate en Argentina acompañado de mujeres, en el marco de una despedida de soltero. Las imágenes generaron un debate público sobre el estado del matrimonio y llevaron a Baigorria a mantenerse en el ojo mediático durante semanas.

Perdón, empatía y una defensa sin filtros

Frente a quienes la cuestionaron por dar una nueva oportunidad a su esposo, Alejandra Baigorria respondió con una reflexión sobre el juicio ajeno, indicando que muchas personas emiten opiniones sobre situaciones que no conocen de cerca, sin considerar las circunstancias reales que atraviesa cada pareja.

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Alejandra Baigorria rompe su silencio y responde con firmeza a quienes cuestionan su decisión de regresar con Said Palao. En un podcast, la empresaria dejó claro que ella toma sus propias decisiones y no le importan las críticas. Video: TikTok @josepastord

“Quien no haya tomado decisiones en su vida o quien no se haya equivocado o quien no haya perdonado, que es algo que Dios nos enseña, entonces que tire la primera piedra. Pero es muy fácil criticar, hay que estar en los pantalones y zapatos de la persona”, manifestó la empresaria, cuyas palabras circularon ampliamente en redes sociales.

La exchica reality también señaló que su estrategia ante los momentos difíciles ha sido canalizar la energía en proyectos profesionales. “Siempre que me pasa algo negativo, yo creo una nueva empresa y es exitosa”, afirmó, dejando ver que el impacto emocional de la polémica no la paralizó sino que la impulsó hacia nuevos emprendimientos.

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La verdad sobre los ingresos de la boda

Además de pronunciarse sobre su relación sentimental, Baigorria aprovechó la entrevista para aclarar una de las polémicas paralelas que generó su matrimonio: la monetización del contenido exclusivo de la boda a través de suscripciones en Instagram. Muchos usuarios calcularon que, con aproximadamente 5000 suscriptores a S/ 20 cada uno, la empresaria habría recaudado alrededor de S/ 100 000. Sin embargo, la cifra real fue menor.

“Es verdad, la gente cree que fue un montón de plata, pero el Instagram me voló el 40%”, explicó Baigorria, quien precisó que las plataformas digitales retienen una comisión significativa por este tipo de servicios. Tras los descuentos aplicados por la plataforma, el monto que recibió fue de aproximadamente S/ 60 000. “La gente dijo había cinco mil suscriptores por veinte soles, son 100 mil. Dijo: ‘Ah, se metió cien mil’. Pero no, el Instagram me voló el 40%. (Sacaste 60 luquitas) Sí”, detalló.

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La empresaria contó que no toda la ganancia fue para ella, sino que la aplicación le redujo en gran parte los ingresos | YouTube

Vania Bludau marca distancia y Baigorria responde con sorpresa

La polémica en torno a Alejandra Baigorria también trajo consigo una tensión inesperada con su amiga Vania Bludau. La modelo e influencer declaró en el programa ‘Amor y Fuego’ que no forma parte del entorno cercano de la empresaria, citando sus constantes viajes y rutinas distintas como razón de la distancia.

“Yo no ando con ella, no trabajo con ella, no vivo con ella”, afirmó Bludau, quien aclaró que el cariño hacia Baigorria se mantiene intacto pero que sus círculos de vida actualmente no se cruzan con frecuencia. Las palabras de Bludau sorprendieron a Baigorria, quien respondió sin ocultar su extrañeza.

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“A mí también me sorprende la declaración de Vania, de repente la agarraron de mal humor. Por lo menos de mi lado no hay ningún problema, no tengo ningún problema con ella”, declaró la empresaria en el pódcast ‘Sin Más que Decir’. Baigorria también planteó su propia visión sobre la amistad, diferente a la de Bludau.

“Para mí la amistad no tiene que ser con la persona que está todos los días contigo ni con la que hablas todo el día, porque ya somos personas grandes. Ya tenemos familia o trabajos y obviamente no vas a estar todo el día pegada a una persona, pero eso no quiere decir que deje de existir una amistad, un cariño o vivencias importantes que hayan marcado tu vida”, señaló.

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Alejandra Baigorria rompe su silencio y habla por primera vez sobre el supuesto distanciamiento con su amiga Vania Bludau. Descubre su versión de los hechos y cómo define ella la amistad. Video: TikTok @josepastord

La empresaria reconoció que respeta la percepción de Bludau sobre el vínculo que mantienen, aunque aclaró que desde su perspectiva la exbailarina sigue siendo parte de su círculo cercano.

“Para mí sí considero eso una amistad y es de tu círculo más cercano porque ha vivido cosas personales contigo durante mucho tiempo. Pero si para ella el que ya no paremos juntas significa que ya no soy su círculo cercano, está bien, es su percepción. Para mí es diferente”, concluyó.