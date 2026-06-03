El público la recomendó, las salas se llenaron y sus protagonistas aparecieron de sorpresa: Amando a Amanda superó los 50 mil espectadores en su primer fin de semana.

La comedia peruana Amando a Amanda superó los 50 mil espectadores en su primer fin de semana en cartelera, con un crecimiento sostenido en la asistencia impulsado por las recomendaciones del público. En paralelo, sus protagonistas Gianella Neyra y Giovanni Ciccia realizaron visitas sorpresa a distintas salas y compartieron con los asistentes.

La película dirigida por Ani Alva Helfer debutó el 28 de mayo y, a pocos días de su estreno, se instaló como uno de los títulos nacionales más comentados del momento. El impulso no llegó solo por el arranque: la convocatoria creció con el correr de los días, en un patrón típico de producciones que se sostienen en el “boca a boca”.

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Un estreno que creció por recomendación del público

Más allá del dato central de su primer fin de semana, Amando a Amanda registró un aumento progresivo en la asistencia diaria. La tendencia, según el propio equipo, estuvo asociada a los comentarios positivos de quienes ya la vieron y a las recomendaciones que circularon entre espectadores, un factor clave para títulos que buscan consolidarse tras el debut.

Ese “termómetro” se volvió visible en funciones con público activo: risas, comentarios a la salida y una recepción cálida que terminó por reforzar la conversación alrededor del estreno. En ese contexto, el equipo de la película aprovechó el momento para acercarse a las salas y vivir de primera mano las reacciones.

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Gianella Neyra, protagonista de Amando a Amanda, destacó el mensaje de aceptación que atraviesa la historia.

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia, de sorpresa en las salas

Mientras el público seguía llenando los cines, Neyra y Ciccia visitaron distintas salas en una serie de apariciones sorpresivas. La dinámica fue directa: ingresaron al cine, saludaron a los asistentes, se tomaron fotografías y conversaron con quienes acababan de ver la película o estaban por verla.

El contacto con el público, además de reforzar el interés en la cartelera, permitió a los protagonistas escuchar reacciones en tiempo real. Entre intercambios breves y comentarios espontáneos, ambos actores pudieron dimensionar cómo conectaba la historia, qué escenas quedaban resonando y qué aspectos del relato generaban identificación.

Gianella Neyra y Giovanni Ciccia visitaron salas y compartieron con el público durante funciones de Amando a Amanda.

“Todos, de alguna manera, podemos ser Amanda”

Para Gianella Neyra, la conexión del público con la película se explica, en buena parte, por el mensaje emocional que sostiene la historia. La actriz puso el foco en la validación de las emociones y en la aceptación personal como núcleo del relato.

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“Lo bonito de esta historia es que valida a las personas como son y valida también sus emociones. Habla de aceptación y de algo muy importante: pedir que nos amen como somos. Amanda representa a muchas personas que alguna vez sintieron que tenían que cambiar para encajar o ser queridas. Por eso siento que todos, de alguna manera, podemos ser Amanda”, señaló.

La frase sintetiza una idea que aparece de forma transversal: el recorrido de un personaje que, más allá del humor y el romance, enfrenta inseguridades que resultan reconocibles para distintos públicos. En esa identificación —más que en un golpe de efecto puntual— se apoya parte del crecimiento que mostró la película en sus primeros días.

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La respuesta del público y el momento de la comedia peruana

Giovanni Ciccia, por su parte, destacó la recepción que la película viene teniendo desde el estreno. En un contexto en el que los estrenos nacionales compiten por sostener su presencia en salas, la evolución de la asistencia durante el fin de semana fue leída por el elenco como una señal de conexión real con los espectadores.

“Es una película muy bonita que ha logrado conectar con el público. Nos sentimos muy agradecidos por la acogida y por ver cómo la historia emociona a tantas personas”, comentó el actor.

El rendimiento de Amando a Amanda también dialoga con una pregunta recurrente en la industria: qué tipo de historias logran mayor cercanía. En este caso, la apuesta combina comedia, romance y emociones, con un tono que busca hablarle a un público amplio sin perder anclaje local.

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Producción, coproducción y el debut de Del Barrio Producciones en cine

El estreno también marcó un hito a nivel de producción. Amando a Amanda representa el debut de Del Barrio Producciones en el cine, como parte de una coproducción junto a AV Films y Jeysis, la productora de Ani Alva Helfer y Gianella Neyra.

La apuesta se sostuvo en una historia de registro cercano, diseñada para que el humor conviva con conflictos emocionales reconocibles. Ese equilibrio aparece como una de las claves para explicar por qué la película no solo abrió con fuerza, sino que mostró una tracción que creció con los días.

Con más de 50 mil espectadores en sus primeros cuatro días, Amando a Amanda comenzó su recorrido en cartelera con un desempeño que el equipo atribuye a la recomendación del público y a una recepción que se sostuvo función tras función. La película se mantiene en salas mientras su conversación avanza en redes y en la salida del cine, donde el “ya la viste” se volvió parte de su impulso.

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Gianella Neyra, Ani Alva y Michelle Alexander en la primera escena de la película ‘Amando a Amanda’ . IG.