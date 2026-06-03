El cemento como termómetro del sector construcción

La industria cementera peruana muestra señales de recuperación con un acumulado trimestral de 14.36% de aumento en ventas de cemento.

El comportamiento reciente del consumo interno de cemento en el Perú continúa posicionándose como uno de los principales indicadores de recuperación del sector construcción. Como insumo fundamental para el desarrollo de viviendas, infraestructura y obras civiles, el cemento constituye uno de los pilares de la actividad constructiva y un referente directo del nivel de ejecución de proyectos en el país. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), este indicador registró un crecimiento de 17.86 % en marzo de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el acumulado del primer trimestre alcanzó una expansión de 14.36 %. La evolución observada refleja una mejora gradual de la actividad edificadora y de infraestructura a nivel nacional.

El resultado reportado responde principalmente al avance de proyectos de vivienda, infraestructura y edificaciones impulsados por la inversión privada, además del sostenido aporte de la autoconstrucción. Este comportamiento evidencia una mayor tracción en el sector construcción, especialmente en segmentos vinculados al desarrollo habitacional, ampliaciones urbanas y ejecución de obras civiles, donde la demanda de materiales continúa mostrando una tendencia favorable.

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El sector construcción peruano responde a las exigencias de productividad y sostenibilidad con mayor inversión y modernización tecnológica.

Desde una perspectiva técnica, el consumo de cemento suele considerarse un indicador adelantado del comportamiento del sector construcción, debido a que participa directamente en la mayor parte de las obras de vivienda e infraestructura. Por ello, el incremento en su demanda generalmente anticipa mayores niveles de inversión, ejecución de proyectos y actividad constructiva. En paralelo, la industria viene incorporando cementos adicionados y materiales cementantes suplementarios alineados con estándares internacionales de desempeño, como la norma ASTM C1157, orientados a optimizar la durabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad en las aplicaciones del concreto.

Asimismo, la industria cementera atraviesa un proceso de transformación impulsado por mayores exigencias de eficiencia, competitividad y desempeño ambiental. A nivel internacional, organismos como la Asociación Global del Cemento y el Concreto (GCCA) y la Federación Interamericana del Cemento (FICEM) vienen promoviendo lineamientos orientados hacia la descarbonización progresiva de la industria para 2050. Considerando que la industria cementera representa entre el 7 % y el 8 % de las emisiones globales de CO₂, el sector viene incorporando estrategias como el uso de combustibles alternativos, la reducción del factor clínker y el desarrollo de cementos con menor huella de carbono.

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La inversión privada y la autoconstrucción impulsan el avance de proyectos de viviendas e infraestructura en el mercado de la construcción.

En el mercado peruano, estas tendencias comienzan a reflejarse mediante mayores niveles de inversión, la modernización tecnológica y el fortalecimiento de capacidades productivas. Este contexto no solo responde a la recuperación de la demanda interna, sino también a la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más exigente en términos de productividad y sostenibilidad.

En conjunto, los indicadores actuales muestran que el sector construcción atraviesa una etapa de recomposición sostenida, respaldada por la inversión privada, la ejecución de infraestructura y el crecimiento de la demanda vinculada a vivienda y mejoramiento habitacional. La evolución del consumo de cemento continuará siendo un referente clave para evaluar las perspectivas de crecimiento y consolidación del mercado en los próximos meses.

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