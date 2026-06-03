Temperaturas caerán hasta los -14 °C: más de 600 mil personas en tres regiones en riesgo muy alto por frío extremo

El fenómeno también mantiene en nivel de riesgo alto a miles de habitantes de Moquegua, Apurímac y Tacna, según el escenario elaborado por las autoridades. (Foto: Agencia Andina)

Más de 600 mil personas de la sierra sur del país se encuentran en situación de riesgo muy alto debido al descenso de la temperatura nocturna previsto para los próximos días. Así lo advirtió el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), que elaboró un escenario de riesgo basado en los pronósticos meteorológicos para el inicio de junio.

De acuerdo con la entidad, el fenómeno afectará principalmente a los departamentos de Puno, Cusco y Arequipa, donde miles de familias podrían enfrentar condiciones climáticas severas asociadas a las heladas. El informe señala que un total de 636.894 personas están expuestas a un nivel de riesgo muy alto por el descenso de las temperaturas durante las noches y madrugadas.

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La región más comprometida es Puno, que concentra la mayor cantidad de población vulnerable. Según las estimaciones, 595.052 habitantes distribuidos en 28 distritos se encuentran en riesgo muy alto. En tanto, Cusco registra 24.390 personas expuestas en tres distritos y Arequipa reporta 17.452 habitantes en 10 distritos bajo la misma condición.

Residentes de una comunidad en la sierra sur de Perú se reúnen alrededor de una fogata para protegerse del frío intenso, con llamas pastando y casas cubiertas de nieve en el paisaje andino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Adultos mayores y niños son los más vulnerables

El análisis del Cenepred también identifica a los grupos poblacionales que podrían sufrir con mayor intensidad los efectos de las bajas temperaturas. Entre ellos destacan los adultos mayores de 60 años, cuya población en riesgo asciende a 77.199 personas en las zonas consideradas más vulnerables.

Asimismo, el estudio advierte sobre la exposición de los niños menores de cinco años. En total, 48.403 menores se encuentran dentro de los sectores catalogados con riesgo muy alto, una situación que genera preocupación debido a la mayor susceptibilidad de este grupo frente a enfermedades respiratorias y otros problemas de salud relacionados con el frío extremo.

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Además de las regiones ubicadas en riesgo muy alto, el Cenepred informó que los departamentos de Moquegua, Apurímac y Tacna presentan un nivel de riesgo alto. En estas jurisdicciones, más de 16 mil personas podrían verse afectadas por las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

Una mujer andina y dos niños se resguardan del frío extremo en la sierra sur de Perú, donde las temperaturas han caído hasta los -14°C, afectando a más de 600 mil personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Heladas afectarán a la sierra centro y sur

El escenario elaborado por el organismo toma como referencia información proporcionada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que prevé un descenso de moderado a fuerte de la temperatura nocturna entre el 2 y el 3 de junio en diversas zonas altoandinas.

Para la noche del martes se estiman temperaturas mínimas cercanas a -1 °C y -6 °C en localidades ubicadas por encima de los 3,200 metros sobre el nivel del mar. En áreas situadas por encima de los 4.000 metros de altitud, los registros podrían fluctuar entre 0 °C y -12 °C.

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Las bajas temperaturas alcanzarán sectores de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna. Posteriormente, durante la jornada del miércoles, el fenómeno se extenderá a otras regiones de la sierra centro y sur del país.

Habitantes de las comunidades en la sierra sur de Perú se calientan junto a una fogata en medio de un paisaje nevado, mientras las temperaturas caen drásticamente hasta los -14°C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Temperaturas caerán hasta los -14 °C

Para el miércoles 3 de junio, el Senamhi prevé que las temperaturas mínimas en localidades ubicadas por encima de los 2.500 metros de altitud oscilen entre 2 °C y 8 °C. Sin embargo, en zonas más elevadas de la sierra centro y sur los registros continuarán descendiendo por debajo del punto de congelación.

En áreas localizadas sobre los 3.200 metros de altura se esperan temperaturas de entre 1 °C y -4 °C en la sierra centro, mientras que en la sierra sur podrían ubicarse entre -1 °C y -8 °C. Las condiciones más extremas se registrarían en localidades situadas por encima de los 4,000 metros, donde los termómetros podrían alcanzar valores de hasta -14 °C.

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Habitantes de la sierra sur de Perú enfrentan temperaturas gélidas, con más de 600 mil personas afectadas por un frío extremo que alcanza los -14°C, como se observa en este paisaje helado con pastores y alpacas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el pronóstico, el descenso térmico abarcará sectores de Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna, por lo que las autoridades recomiendan a la población adoptar medidas de protección frente a las heladas y mantenerse informada sobre la evolución de las condiciones climáticas.