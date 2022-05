La reacción de Anuel AA al ser interceptado por eufóricos fans tras brindar concierto en Lima

Anuel AA y su reacción al ser abordado por cientos de fans en Perú. (Foto: Instagram/ Referencial)

Tras brindar su esperado concierto en Lima este sábado 21 de mayo, Anuel AA fue interceptado por cientos de fanáticos en las afueras del Arena Perú. El cantante se encontraba dentro de su camioneta cuando sus impetuosos seguidores los abordaron mientras gritaban su nombre.

Una ola de fans abrazó el vehículo impidiéndole el paso. Ante ello, el puertorriqueño no dudó en pedirle a su chofer que vaya más lento. “Acabamos de prender el fuego, Perú”, indicó el reggaetonero, quien de inmediato decidió asomarse por el techo de la camioneta y grabar el emocionante momento con su celular.

Los fans reaccionaron con gran euforia al ver a su cantante favorito de cerca. “¿Quién dice que Anuel se apagó?”, preguntó en muchas oportunidades mientras grababa. “Papi, la calle es mía, la calles es mía, papi”, continuó el músico gritando una y otra vez con gran energía.

De pronto, un fans se subió a la camioneta. Tras grabarse con él, Anuel pidió a su chofer que vaya lento y lo retire, con el fin de evitar un accidente.

“Ve lento, que no le pase nada. Frena. Déjalo, qué no le pase nada al fanático”, dijo el cantante. Una vez que el seguidor se bajó del vehículo, continuó gritando: “(Quién dijo que) Anuel está apagado, Anuel no llena conciertos, no llena estadios. Papi, tenemos la calle prendida en fuego”.

ANUEL AA DEDICA MENSAJE A SUS FANS PERUANOS

Anuel AA se encargó de publicar este video en su cuenta de Instagram, mientras que en sus historias publicó extractos de este momento. Además de innumerables audiovisuales del concierto que brindó el último sábado, donde agradece al público peruano por el cariño brindado.

“Perú, los amo”, se puede leer en varios de estos videos. Incluso, dedica una extenso mensaje a los peruanos.

“Perú, los amo, los respeto. A veces quisiera cambiar mi vida por la de ustedes, por un solo segundo de vivir sin fama, pero para esto fue que yo nací. Así Dios lo quiso. A los míos gracias por nunca parar de creer en mi. Gracias por amarme y aceptarme tal y como soy. Ustedes saben que somos una familia, somos 1, no tengo que mencionarlos. Lo hago por ustedes que creen en mi, por mi familia, por mi hijo y por Yalin. Nosotros ya no vamos a volver a pasar necesidades, más nunca nos va a volver a hacer falta algo en nombre de Jesús”, escribió.

En la siguiente imagen se puede leer: “Y si se acabara el dinero, como quiera yo sé quién soy. Dios, mi familia, mi mujer y mis hermanos están conmigo, con o sin dinero. Yo estoy bendecido. Mis fanáticos, gracias por salvarme la vida”.

Cabe recalcar que Anuel convocó más de 12 mil personas en el Arena Perú. El concierto inició a las 8:30 con la actuación del colombiano Dekko, luego siguió el puertorriqueño Andrey Philip.

El intérprete de Dictadura subió al escenario después de las 11 de la noche. Y aunque muchos usuarios de Twitter plasmaron su enojo en las redes sociales, terminaron disfrutando del show brindado.

