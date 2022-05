Pedro Castillo: su abogado asistirá a subcomisión que lo investiga presunta traición a la patria

José Palomino Manchego, abogado del presidente Pedro Castillo. | Foto: ANDINA

José Palomino Manchego, abogado del presidente Pedro Castillo, anunció este jueves que asistirá a la audiencia de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, donde se verá la denuncia constitucional contra el mandatario por la presunta traición a la patria.

El abogado envió una carta dirigida a la presidenta de la subcomisión, Rosío Torres Salinas, e indicó que acudirá de forma presencial en calidad de abogado defensor de Castillo. El oficio fue recibido por la subcomisión la tarde de este jueves y solicita a la presidencia del grupo de trabajo parlamentario “se sirva realizar las coordinaciones que correspondan”.

Se recuerda que el pasado 28 de febrero, el grupo de trabajo del Parlamento aprobó investigar al presidente Pedro Castillo por el presunto delito de traición a la patria debido a sus declaraciones sobre la posibilidad de dar una salida al mar a Bolivia.

La presidenta de la subcomisión, Rosio Torres (Alianza para el Progreso) dio el voto decisivo que permitió declarar procedente la denuncia, aprobada con nueve votos a favor y ocho en contra.

Inicialmente, esta denuncia fue presentada por la exlegisladora Lourdes Flores y el excanciller Francisco Tudela, entre otros. Sin embargo, durante el debate, los parlamentarios Norma Yarrow (Avanza País) y José Cueto (Renovación Popular) acogieron la denuncia y argumentaron que Castillo cometió infracción constitucional de los artículos 321, 542, 1103 y 118 en los incisos 1, 2 y 11.

Ahora, la subcomisión tiene a su cargo investigar la acusación constitucional y emitir un informe a la Comisión Permanente, la que luego decidirá si se debate ante el pleno del Parlamento.

¿QUÉ DIJO PEDRO CASTILLO?

La acusación contra Castillo responde a las declaraciones que ofreció en enero pasado, en la segunda parte de la entrevista que dio al programa Conclusiones, del periodista Fernando del Rincón, de la cadena CNN en Español. En esta ocasión, el mandatario confirmó que en un evento, antes de ser candidato a la Presidencia de Perú, declaró estar a favor de dar “mar para Bolivia”.

“Ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo”, dijo.

“Nos pondremos de acuerdo. Le consultaremos al pueblo. Yo tengo que gobernar sin sintonía con el pueblo, ¿y si no están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, declaró sobre la posibilidad de hacer consulta popular para otorgar una salida al mar a Bolivia por territorio de Perú.

Además, defendió el derecho del país vecino a tener una salida al mar, pero descartó que vaya a tomar esa decisión sin antes consultar a la ciudadanía.

“Nosotros haremos lo que los pueblos claman y necesitan. Muchas veces hemos estado metidos en el tema de fronteras. Pero si ambos somos de carne y hueso, tenemos las mismas necesidades, no solo hay que abrir las fronteras, tenemos que vivir las fronteras”, dijo.

“Yo no le estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia. Igual, cuando hemos ido a Bolivia había la propuesta de traer el gas de Bolivia para el sur del país. ¿Eso es estar en contra del país? (...) Mañana saldrán con sus títulos en el periódico que Pedro entrega el mar para Bolivia, pero a mí eso me tiene sin cuidado, porque yo he venido a hacer la voluntad del pueblo peruano”, agregó.

Se recuerda que Bolivia perdió su acceso al océano Pacífico en la Guerra del Pacífico y hasta la actualidad reclama a Chile una negociación para recuperar su soberanía marítima. Sin embargo, Perú le ofreció a Bolivia una franja de su playa por 99 años. Se trata de una zona franca en la provincia de Ilo que 30 años después aún no alcanza su total desarrollo.

