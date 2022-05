Magaly Medina a Melissa Paredes tras mensajes coquetos al ‘Gato’ Cuba: “Tus mentiras se cayeron”

Magaly Medina se burló de Melissa Paredes tras chats donde llama "guapo" a Rodrigo Cuba. (Fotos: Instagram)

“Está obsesionado conmigo”, decía Melissa Paredes meses atrás sobre Rodrigo Cuba, su ahora exesposo. Sin embargo, el futbolista peruano demostró con pruebas que, en realidad, fue la modelo quien se comunicó con él para intentar salvar su matrimonio tras su sonado ampay con el bailarín Anthony Aranda. Los recientes chats donde lo llama “guapo” así lo demuestran, lo que fue blanco de burlas por parte de Magaly Medina.

Como se recuerda, Amor y Fuego difundió la tarde del jueves 26 de mayo las conversaciones de WhatsApp entre Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba. En los chats, la exconductora le hablaba con total confianza a su expareja desde un nuevo número porque le prometió “empezar de cero”. Incluso, le hace saber que estaría celosa si el deportista platica con otras mujeres.

Luego de leer los mensajes coquetos, Magaly Medina no pudo evitar reírse de la modelo, ya que hace siete meses se jactaba en televisión nacional de ser ella quien rechazó al futbolista cuando, al parecer, la realidad era otra.

“¿Te prometí empezar de cero? Y después sale a negar, sale a decir que ella fue quien se fue, que no quería nada, la que no quiso hijos. Ella no quería nada, él era quien quería. Y esto (los chats) la desmiente por completo. Ha dado tantas versiones para que luego la desmientan con pruebas tajantes. No se puede quejar de nada”, comentó en un inicio.

Posteriormente, le recomendó que no intente más dejar mal parado al ‘Gato’ Cuba, pues cada vez que lo hace él saca una nueva prueba para desmentirla. Esto no ayudaría nada en su lucha por la tenencia de su hija de cuatro años.

“Una vez más sus mentiras se cayeron como naipes. De verdad, Melissa debería dejar de llorar en cámaras y memorizarse un solo guion. Creo que calladita se defiende mejor. Si quiere quitarle la tenencia compartida al padre de su hija, yo creo que le costará mucho y no por mí, sino por sus malas decisiones y su sarta de mentiras que se le van cayendo”, sentenció.

ESTO DECÍAN LOS CHATS

Según se puede ver, la conversación de WhatsApp tiene fecha del 23 de octubre de 2021, tres días después que Magaly Medina difundiera en su programa las comprometedoras imágenes de la modelo besando a Anthony Aranda al interior de una camioneta.

Melissa: Hola.

Rodrigo: ???

Melissa: ¿Cómo estás, guapo? Jajajaja, me cambié de número

Rodrigo: ????

Melissa: (manda imagen de su hija)

Rodrigo: Oh, está tranquila.

Melissa: Ahora contestas a todas las que te dan piropos.

Rodrigo: Nunca respondo, pero vi la foto de mi hija en el perfil.

Melissa: Ahora me voy a poner celosa.

Rodrigo: Lo último que pensaría sería en buscar a alguien o responderle a alguien en busca de algo.

Melissa: Tranquilo, solo te estaba bromeando.

Rodrigo: Yo sé.

Melissa: Aunque no te voy a negar que sí me darían celos.

Rodrigo: ¿Qué cosa?

Melissa: Pero bueno.

Rodrigo: ¿Y este número de dónde ha salido?

Melissa: Lo cambié no más, llamé y listo. Me lo cambiaron.

Rodrigo: O sea, ¿el 943 ya no existe?

Melissa: Solicité un nuevo número. Ya no existe.

Rodrigo: Con razón te escribí y ya no llegaba.

Melissa: Ya no existe. Te prometí empezar de cero, ¿no?

Rodrigo: Sí, claro.