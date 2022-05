Karla Tarazona recibe lujoso regalo de cumpleaños de su esposo Rafael Fernández: “No lo esperaba”

Karla Tarazona es sorprendida por sus hijos y esposo en vivo. (Foto: Instagram)

Este 18 de mayo, Karla Tarazona celebra sus 39 años de vida y la producción de su programa “D’mañana’ no dudó en preparar distintas sorpresas. Una de ellas fue la visita de sus 3 menores hijos junto a su esposo Rafael Fernández, quien demostró una vez más que si de regalos se trata, no duda en escatimar gastos para consentir a su pareja.

La conductora televisiva no esperó que su familia fuera invitada al set de Panamericana, por lo que se mostró muy emocionada y en shock. Sus pequeños ingresaron con ramos de flores y Rafael con un arreglo un poco más grande de girasoles.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando le entregó una caja enorme de la marca Louis Vuitton que contenía una cartera de lujo de la última temporada en color plateado. Los demás conductores, Kurt Villavicencio y Adriana Quevedo, comenzaron a bromear y preguntar si era un bolso nuevo o de segunda.

Recordemos que, Rafael Fernández le regaló una camioneta a Karla Tarazona el pasado 08 de mayo y fue Magaly Medina que reveló que no había sido un carro nuevo sino usado.

LEE TAMBIÉN: Esposo de Karla Tarazona le regaló una camioneta por el Día de la Madre: Mira cómo reaccionó

“Es de la temporada nueva”, afirmó Fernández para luego darle pase a la presentadora, quien confesó que no esperaba recibir algún obsequió luego del automóvil que le regalaron por el Día de la Madre.

“Yo la verdad no esperaba regalo porque ya como lo mencionaron, el Día de la Madre mi esposo me regaló una camioneta de segunda, pero que yo valoro mucho porque fue regalada con mucho cariño y amor”, dijo muy contenta.

“Mis hijos se fueron 6:30 a.m. al colegio como todos los días, yo venía hablando con él (Rafael) en la mañana y la verdad no esperaba porque yo decía que con lo que él me ha regalado ya me doy por servida por 20 cumpleaños más. Yo creo que lo más importante es que, con todo lo que he pasado en mi vida y la pandemia, hace que uno valore más a la familia y que sea la prioridad”, agregó.

Finalmente, se mostró muy agradecida por todo lo que ha recibido y tener a su familia con buena salud. Por su parte, Rafael Fernández resaltó algunas cualidades de su esposa, emocionando a todos en el programa.

Karla Tarazona recibe lujoso regalo por su cumpleaños de su esposo Rafael Fernández. (VIDEO: Panamericana)

KARLA TARAZONA ACLARA QUE RAFAEL NO LA DESLUMBRÓ CON SU DINERO

Si bien es cierto, desde que se casó tiene una mejor posición económica, Karla Tarazona aclaró que Rafael Fernández no la deslumbró con su dinero. La conductora destacó la inteligencia de su esposo, cualidad que sí la enamoró.

“A mi esas cosas (carros y propiedades) no me deslumbran, yo siempre he trabajo y también tengo mis cosas, claro, no como él las tiene. A mi algo material no me va a deslumbrar, ¡olvídate! menos a estas alturas. He aprendido que el dinero no compra la felicidad. Yo me deslumbre de lo inteligente que es Rafael, de las ideas que tiene para generar más ingresos, que no se queda, es un hombre que piensa mucho en el futuro, y sobre todo que no le teme a nada. Imagínate, él decidió llevarse a la gallina y el paquete completo (por ella y sus hijos)”, dijo la conductora de TV a en una entrevista para Infobae.

SEGUIR LEYENDO