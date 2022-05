Óvalo Monitor Huáscar: persiste congestión vehicular en el recién inaugurado paso a desnivel

La congestión vehicular persiste en el carril de ruta Ate-Lima. | VIDEO: TV Perú

Han transcurrido dos días desde la inauguración del Óvalo Monitor en el distrito de Surco, obra que fue construida a fin de que se aligere el tránsito. Sin embargo, la congestión vehicular en las pistas sigue observándose desde temprano en la mañana.

Según las cámaras de TV Perú, al rededor de las 7:00 a.m. se podía apreciar que el tránsito de carros que llegaban desde la zona de Ate, por el Estadio Monumental hacia Lima, tenían mayor congestión. Por otro lado, la ruta desde Lima hacia Ate sí se había despejado.

Tras la inauguración de la obra, expertos y los mismos conductores han criticado el diseño e implementación de la misma. Muchos afirman que se debería a que el proyecto se ejecutó sin estar propiamente actualizado; pero esto fue desmentido por el gerente general de Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (EMAPE), José Buleje Guillén.

Señaló que el problema en el Óvalo Monitor debe observarse de dos maneras: por un lado, la obra en sí y el proyecto, y por otro toda la “operación” que transcurre en torno a esta.

“En cuanto al expediente técnico, este fue actualizado en el 2018. Cuenta con todos los estudios de tráfico correspondientes y la proyección es de 20 años en el futuro. (...) En ese sentido, para este proyecto, se cuantificó el volumen de tráfico en el Óvalo Monitor, que es donde se centraliza el proyecto”, explicó.

La Municipalidad de Lima inauguró el paso a desnivel en el óvalo Monitor Huáscar. | Foto: ANDINA/ Municipalidad de Lima

Del mismo modo, señaló que el resultado del proyecto arrojó que el tráfico que existía en la zona donde ahora se ubica el Óvalo Monitor se debía al entrecruzamiento de los vehículos que venían por la avenida Javier Prado y los que transitan por la avenida Las Palmeras y el Golf.

“Eso hoy no existe y eso se ha podido cuantificar y medir de acuerdo al monitoreo que está haciendo la Gerencia de Movilidad Urbana. No hay tráfico en el Óvalo Monitor, las 24 horas del día, las personas pueden transitar en un tiempo mucho más corto”, señaló.

“Podemos decir que el objetivo principal, de liberar el Monitor, de liberar Palmeras, el Golf, el Derby, se ha cumplido. Entonces yo desmiento esa afirmación, es un expediente que está actualizado y cuenta con todos los elementos técnicos que aquí lo sustentan”, agregó.

José Buleje Guillén también resaltó que el tráfico en la avenida Javier Prado es un problema de años y consideró erróneo culpar solamente al Óvalo Monitor de haber trasladado la congestión vehicular a esta zona.

“Este tema, de la carga vehicular en Javier Prado, no es de ahora, no es por el Óvalo Monitor. Eso es un tema que siempre ha estado presente y según la evaluación que se ha hecho, radica básicamente en la presencia de paraderos informales, buses que se estacionan en lugares no adecuados, problemas en el Trébol, por ejemplo”, explicó.

REPORTARON BACHES EN LA VÍA

Reportan baches en el recién inaugurado by-pass de Javier Prado. VIDEO: Canal N

Por otro lado, el mismo día de la inauguración, en hora punta de la tarde, una cámara de Canal N recorrió el Óvalo Monitor. Si bien no reportaron congestión vehicular, se presenciaron baches y grietas.

“Hemos detectado baches y pequeños huecos en una obra que recién ha sido inaugurada en la mañana. (...) Hay que recordar que se han invertido más de 80 millones de soles en esta obra, la cual ha demorado un poco más de un año en concretarse. Debe beneficiar a 500 mil vecinos de distritos aledaños, hablamos de San Isidro, Surco y La Molina, que son los distritos a los que une este by-pass y esta obra, el Óvalo Monitor Huáscar”, reportó el periodista del canal.

Además, constataron que, en la zona para subir al paso a desnivel, en dirección del Jockey Plaza hacia el distrito de La Molina, la nueva vía presentaba irregularidades e incongruencias en el asfalto. “Hay baches que llaman la atención, es bastante alarmante que haya este tipo de huecos, pese a ser una obra nueva”, explicó.

