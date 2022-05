Migraciones ofrecerá 200 citas adicionales diarias para tramitar pasaporte

No hay citas en Migraciones para tramitar pasaporte hasta el mes de noviembre

Desde este miércoles 25 de mayo, Migraciones puso a disposición de la ciudadanía 200 citas adicionales diarias para realizar el trámite de pasaporte en su sede central de Breña, inicialmente, informó el superintendente nacional de la entidad migratoria, Jorge Fernández.

“El registro en nuestra página web estará habilitado todos los días, desde las 06:00 horas, para que los ciudadanos sean atendidos entre las 15:00 y 21:00 horas”, explicó.

Respecto a esa información, Fernández recordó que, para realizar la reserva de citas, el usuario debe contar con el recibo de pago del derecho de trámite de S/ 98.60 realizado en el Banco de la Nación o en la web págalo.pe.

“Cualquier persona que haya pagado su derecho a pasaporte en cualquier año, tenga o no cita previamente programada, tenga o no una emergencia podrá aplicar a estas citas adicionales”, reveló.

El superintendente nacional de Migraciones dijo que se comenzará con doscientas citas adicionales, sin embargo, el objetivo es llegar a atender a quinientas personas por día, bajo esa modalidad.

Subrayó que, por el momento, la atención de esas citas adicionales será únicamente en la sede central de Breña, pero luego se ampliará en las oficinas zonales de Migraciones a nivel nacional.

Añadió que si una persona con cita programada para otro mes, toma un cupo para la atención inmediata, el sistema de Migraciones liberará la primera cita.

Migraciones indicó que las atenciones, que se obtendrán previo registro DESDE AQUÍ, serán destinadas a usuarios que requieren tramitar su documento de viaje el mismo día, sin necesidad de expresión de causa, viaje, visa, emergencia, u otros motivos.

MARCHA BLANCA

Sobre la marcha blanca, Fernández mencionó que desde el lunes 16 de mayo se atendió a los usuarios que pagaron la tasa correspondiente para el trámite del pasaporte electrónico el año 2018. Adicionalmente, sostuvo que esta semana han comenzado a atender a los del 2019 y 2020.

“Debido a la marcha blanca nos dimos cuenta que teníamos capacidad instalada, pero que no era utilizada al máximo por la ausencia de los ciudadanos, por eso estamos poniendo a disposición 200 citas adicionales para tramitar pasaporte”, finalizó.

MALESTAR POR LARGAS COLAS

A través de redes sociales, usuarios han manifestado su incomodidad debido a la demora en la fecha de las citas y las largas colas que se han venido registrando en los exteriores de la sede principal.

Según la plataforma de Citas en Línea, las citas están siendo generadas dependiendo del año del pago del recibo.

Citas en línea - Migraciones.

En el mes de abril, Fernández Campos responsabilizó a la gestión anterior del desabastecimiento de pasaportes, asegurando que no realizaron los procesos de compra de las libretas para este documento, o demoraron las adquisiciones.

Como se recuerda, hace apenas unas días Ramiro Quino (gerente general), Miguel Ángel de Loayza (jefe de Asesoría Jurídica) y Flor Flores (jefa de Recursos Humanos) fueron retirados de la entidad, ante el incremento de reclamos causados por las demoras de los trámites para sacar pasaportes electrónicos.

El ente hizo oficial el cese del cargo de estos exfuncionarios a través de una publicación en el diario oficial El Peruano.

Incluso, hace unos días, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres visitó las sedes de Migraciones de Breña y Surco para supervisas los servicios de atención al ciudadano. Durante su recorrido, reclamó a las autoridades por las largas colas que se registran en los exteriores. “A mí no me cuentes cuentos, yo no veo a la persona que trabaje acá. ¿Qué cosa es esto? ¡Cuánta gente está haciendo cola!”. El video se viralizó en redes sociales.

¿CÓMO OBTENER EL PASAPORTE?

Migraciones da a conocer el procedimiento para realizar este trámite:

El costo de este documento es de S/ 98.60 y puede ser cancelado a través de las siguientes alternativas:

- Págalo.pe: Puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (VISA o Mastercard) en la plataforma Págalo.pe con el código 01810.

- Banco de la Nación: Puedes pagar en cualquier Banco de la Nación o agente Multired.

Recuerda:

- Debes indicar tu número de DNI al momento de hacer el pago.

- Conserva tu voucher o recibo de pago ya que lo necesitarás para realizar el trámite.

- Una vez realizado el pago, ingresa al Sistema de Citas en Línea para programar una.

El trámite de pasaporte electrónico es presencial, es decir, si bien tú puedes hacer el pago o sacar la cita por un familiar o amigo, la persona debe asistir personalmente a la cita ya que se debe confirmar su identidad y sacarle una foto para el pasaporte.

