Migraciones anuncia que desde este miércoles se podrá tramitar y obtener el pasaporte el mismo día

El superintendente nacional de Migraciones, Jorge Fernández Campos, anunció que desde mañana miércoles 24 de mayo se habilitará 200 citas para que las personas puedan obtener su pasaporte el mismo día, sin necesidad de expresión de causa, por visa o emergencia, en la sede central de esta entidad ubicada en el distrito de Breña.

La web de la entidad habilitará, todos los días, desde las 6 a.m., 200 citas adicionales, que serán atendidas el mismo día, desde las 3 p.m. y las 9 p.m. “El objetivo es llegar a atender a 500 personas bajo esta modalidad. Iniciamos con 200 para ir avanzando progresivamente”, declaró en RPP.

Fernández detalló que este nuevo servicio de obtención inmediata de pasaporte está dirigida a cualquier persona que haya pagado su derecho a pasaporte en cualquier año, tenga o no cita previamente programada, o tenga o no una emergencia.

Asimismo, explicó que si una persona ya tenía cita programada para los meses de octubre, noviembre o diciembre, y logra obtener uno de los cupos, “automáticamente” su cita inicial se cancela y queda libre para otro ciudadano que desee tramitar su pasaporte para esas fechas.

En la víspera, la Superintendencia Nacional de Migraciones anunció la llegada de un nuevo lote de pasaportes, lo que permitirá continuar con la atención de cientos de personas que, desde muy temprano, acuden a la sede principal en el distrito de Breña.

Migraciones anuncia la llegada de un nuevo lote de pasaportes.

MALESTAR POR LARGAS COLAS

A través de redes sociales, usuarios han manifestado su incomodidad debido a la demora en la fecha de las citas y las largas colas que se han venido registrando en los exteriores de la sede principal.

Según la plataforma de Citas en Línea, las citas están siendo generadas dependiendo del año del pago del recibo.

Citas en línea - Migraciones.

En el mes de abril, Fernández Campos responsabilizó a la gestión anterior del desabastecimiento de pasaportes, asegurando que no realizaron los procesos de compra de las libretas para este documento, o demoraron las adquisiciones.

Como se recuerda, hace apenas unas días Ramiro Quino (gerente general), Miguel Ángel de Loayza (jefe de Asesoría Jurídica) y Flor Flores (jefa de Recursos Humanos) fueron retirados de la entidad, ante el incremento de reclamos causados por las demoras de los trámites para sacar pasaportes electrónicos.

El ente hizo oficial el cese del cargo de estos exfuncionarios a través de una publicación en el diario oficial El Peruano.

Incluso, hace unos días, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres visitó las sedes de Migraciones de Breña y Surco para supervisas los servicios de atención al ciudadano. Durante su recorrido, reclamó a las autoridades por las largas colas que se registran en los exteriores. “ A mí no me cuentes cuentos, yo no veo a la persona que trabaje acá. ¿Qué cosa es esto? ¡Cuánta gente está haciendo cola!” . El video se viralizó en redes sociales.

El premier Aníbal Torres visitó instalaciones de Migraciones.

¿CÓMO OBTENER EL PASAPORTE?

Migraciones da a conocer el procedimiento para realizar este trámite:

El costo de este documento es de S/ 98.60 y puede ser cancelado a través de las siguientes alternativas:

- Págalo.pe: Puedes pagar online con tarjeta de crédito o débito (VISA o Mastercard) en la plataforma Págalo.pe con el código 01810.

- Banco de la Nación: Puedes pagar en cualquier Banco de la Nación o agente Multired.

Recuerda:

- Debes indicar tu número de DNI al momento de hacer el pago.

- Conserva tu voucher o recibo de pago ya que lo necesitarás para realizar el trámite.

- Una vez realizado el pago, ingresa al Sistema de Citas en Línea para programar una.

El trámite de pasaporte electrónico es presencial, es decir, si bien tú puedes hacer el pago o sacar la cita por un familiar o amigo, la persona debe asistir personalmente a la cita ya que se debe confirmar su identidad y sacarle una foto para el pasaporte.

