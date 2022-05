Integrante del Fondo Blanquiazul afirma que continuidad de Carlos Bustos dependerá del actual administrador

Carlos Bustos podría dejar Alianza Lima tras goleada ante River Plate.

Alianza Lima tuvo una de las derrotas más grandes de su historia en la Copa Libertadores. Cayó goleado 8-1 ante River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires. Este resultado adverso ha llevado a que se cuestione la continuidad del entrenador Carlos Bustos y está decisión será tomada por la administración del club según declaraciones de un integrante del Fondo Blanquiazul.

“Quien decidirá la continuidad o no de Carlos Bustos será la gerencia de Diego Guerrero, el actual administrador, el Fondo Blanquiazul puede dar sugerencias pero no tiene ese poder de decisión”, sostuvo Salomón Lerner en diálogo con RPP.

Asimismo, el miembro del Fondo Blanquiazul señaló que se reunirán con el DT argentino en las próximas horas. No obstante, advirtió que esta situación será resuelta de manera mesurada con el fin de no perjudicar la campaña deportiva en el Apertura. “Tenemos que hacer una evaluación en las próximas horas, veremos las decisiones a tomar. Tenemos una situación expectante en la Liga 1 y debemos pensar con la cabeza fría”.

Lerner no dudó en dejarle su ‘chiquita’ a los pupilos de Bustos por la paliza sufrida a manos de River Plate por torneo internacional . “No hubo una actitud importante en los jugadores para tratar de atenuar su incapacidad deportiva y evitar esta goleada”.

“Hay algunos jugadores que terminan su contrato pronto. El 13 de junio se abre el libro de pases así que hay posibilidad de cambiar a algunos futbolistas en el plantel de Alianza Lima”, complementó.

Foto: River Plate

¿QUÉ DIJO CARLOS BUSTOS?

Carlos Bustos se hizo presente en la rueda de prensa tras aparatosa derrota en Argentina. “Es un momento complicado, es un momento de mucha calentura. Lo único que puedo decir es que Alianza Lima es demasiado grande para representarlo de esta forma. Son pocas cosas las que voy a decir. Pero la verdad, estamos avergonzados y apenados”.

“Enfrentamos a un gran rival. A un candidato para ganar la Copa Libertadores. Pero, definitivamente, Alianza es un equipo demasiado grande para tener este tipo de presentaciones”, añadió el DT ‘blanquiazul’.

EL RESPALDO DE SUS JUGADORES

El plantel de Alianza Lima arribó esta mañana al aeropuerto Jorge Chávez. Hernán Barcos y Josepmir Ballón, dos de los futbolistas más experimentados del club, dieron la cara a la prensa nacional. El primero salió en defensa de su entrenador y enfatizó que la derrota fue culpa de todos.

“El profesor Bustos vino en el 2021 para la Segunda División y salió campeón en Primera. Si no le damos respaldo al profesor, no sé qué queda para los demás. No sé qué queda para todos nosotros. Acá no hay un solo responsable, acá somos todos los responsables”, señaló.

“Si vamos a empezar a cortar cabezas, nos tenemos que ir todos. No hay un solo responsable al 100%, (Carlos Bustos) sí tiene responsabilidad, así como todos nosotros que estuvimos en la cancha y no pudimos revertir. Si se va el técnico, nos tenemos que ir todos”, sentenció el ‘Pirata’.

Dolido y avergonzado, así se mostró el delantero argentino luego de humillante resultado por Copa Libertadores 2022. (Video: GOLPERU).

PRÓXIMO PARTIDO

Alianza Lima tendrá que cambiar de ‘chip’ lo más rápido posible. Y es que este lunes se enfrentará a Cienciano para seguir con aspiraciones de coronarse ganador del Torneo Apertura. Los ‘íntimos’ viven otra realidad en el torneo local y se ubican cuartos a cinco puntos del líder Melgar. Cabe resaltar que tiene un partido pendiente con Sport Huancayo.

El choque con el ‘Papá’ se jugará este 30 de mayo a las 7:00 pm. en el estadio Alejandro Villanueva. Su rival viene de ganarle 3-2 a Universidad Técnica de Cajamarca y también se encuentra entre los primeros puestos.

SEGUIR LEYENDO