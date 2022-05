Mariano Closs pidió valorar la goleada de River Plate: “Fue contra el mejor de Perú. No le bajen el precio”

Mariano Closs tuvo palabras sobre el Alianza Lima vs River Plate por Copa Libertadores.

Alianza Lima vivió uno de sus capítulos más oscuros de su historia luego de ser apabullado 8 a 1 por River Plate. Julián Álvarez fue la gran figura con sus 6 goles y su equipo recibió elogios por todos lados, menos de un periodista argentino, quien pidió contextualizar el resultado. Sin embargo, Mariano Closs reconoció que el ‘Millonario’ no jugó contra cualquier rival y si clasificó a la Copa Libertadores fue por los méritos que hizo en la Liga 1.

Fue un debate que se generó en el programa ‘ESPN F12′, en donde el panelista Leo Paradizo instó a sus compañeros ser más mesurados, dado que los resultados se deben situar de acuerdo con un contexto. Además, mencionó la impresionante racha negativa sin victorias del cuadro ‘blanquiazul’.

“Cuidado porque Alianza Lima, así como en algún momento hemos contextualizado los rivales de Boca, que le ganó a Barracas, Always Ready. Si hemos relativizado esas victorias de Boca, también hay que relativizar esta en todo caso. Porque ¿sabes hace cuánto que Alianza Lima no gana un partido de Copa Libertadores? Una eternidad. Hace 10 años que no ganan un partido en Libertadores”, señaló.

Ante estas palabras, Closs intervino y dijo lo siguiente: “Estuve a punto de jugar con ustedes, porque me imaginaba que, a River, como lo haces con todos los equipos, le iban a bajar el precio. El día que Boca jugó con los bolivianos. Es increíble cómo ustedes le bajan el precio. Si compite el equipo que compite, es porque compite. Por más que la Universidad San Martín, el equipo de Perú. Bueno, quiere decir que si Alianza Lima está en la Copa fue mejor. Entonces no le bajen el precio ”, comentó.

Por su parte, Leo Gabes, otro integrante del programa, estuvo de acuerdo con el conocido narrador de fútbol y mencionó a otro club peruano como Melgar, que ha venido compitiendo de gran manera en la Copa Sudamericana.

“Esto que estás diciendo que es real, es muy fácil con un dato. Jugó Racing, el cual él adoró porque le encantó y jugó muy bien contra Melgar. Pero Melgar juega la Sudamericana porque terminó debajo de este equipo. ¿Sabes cómo saliste contra Melgar de visitante? Perdiste”, puntualizó.

A lo que Paradizo tuvo una respuesta inmediata. “Tienes que analizar todo el contexto”, dijo. “No. Fue un show lo de River ayer”, añadió Gabes.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que Mariano Juan, exjugador y actual comentarista deportivo, explicó que el conjunto ‘rioplatense’ tiene una clara forma de jugar y que el desempeño que mostró ante el elenco peruano fue producto del alto nivel de sus jugadores, sin excluir a lo exhibido por el rival.

“Creo que River intenta siempre jugar de la misma manera. A veces le sale mejor, otras peor. A veces la resistencia del rival es más importante y otras muy pobre como la de ayer, que hizo Alianza Lima. Pero también digo que no es fácil hacer 8 goles, y no es fácil de la manera que los hicieron, porque no fue de casualidad. Hay un contexto sí, pero también hay un rendimiento. El arquero de Alianza Lima tuvo un buen partido”, aseguró.

El conocido relator discutió con otros panelistas de un programa argentino sobre el rival del 'Millonario'. | Video: ESPN

Y es que el combinado ‘victoriano’ clasificó a esta edición de la Libertadores luego consagrarse campeón del torneo local el año pasado. En dos partidos logró doblegar a Sporting Cristal con el gol de Hernán Barcos, el cual le permitió estar de vuelta a un certamen continental.

Lamentablemente, tuvo enfrente a un equipo argentino que es de los mejores de Sudamérica y fue aplastado sin piedad. Es cierto que el nivel de los dirigidos por Carlos Bustos estuvo muy por debajo de lo esperado, aunque también es válido reconocer que el ‘Millonario’ juega a otra intensidad, muy por encima de la que se juega en el balompié nacional.

