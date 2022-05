Pedro García sobre goleada a Alianza Lima: “La gran vergüenza no es la cantidad de goles encajados”

Pedro García consideró que Alianza Lima no tuvo intenciones de meter gol por voluntad propia.

Con seis goles del recién fichado por el Manchester City, Julián Álvarez, Alianza Lima y el fútbol peruano sentenciaron su racha negativa en Copa Libertadores. 8-1 fue el marcador final a favor de los “Millonarios” que ganaron y golearon sencillamente en su casa.

Pedro García, conductor de ‘Al Ángulo’ se mostró muy enojado en sus plataformas sociales, y no por la derrota en específico, sino por el nivel del fútbol nacional de clubes demostrado a lo largo de este evento internacional.

Alianza Lima, que en el fútbol es otro cantar con 7 triunfos al hilo, sellaba una campaña poco digna en Copa Libertadores: 16 goles en contra y acumulando solo 1 punto en el grupo F. Números que lo colocan solo por detrás de Independiente Petrolero de Bolivia, con 26 goles en contra en su arco.

“Creo que los jugadores dentro de un partido de fútbol no deberían necesitar que el técnico les diga ‘hay que meter, hay que meter’, es un tema de principios... Para mí, la gran vergüenza no es la cantidad de goles encajados, porque un partido igualito al de hoy, de repente, el portero sacaba bolas imposibles y solamente acababa 4 a 0″, declaró García en el programa del que es panelista.

“Lo que me parece grave es la actitud y postura del equipo, que no conoce de rebeldía ni de reacción natural: atacar al que te ataca. No te puedo hacer gol, pero te controlo. Se borraron viendo la desgracia inminente. La indolencia fue alarmante”, explicó.

El periodista deportivo tuvo ácida crítica contra los jugadores de Alianza Lima en la Copa Libertadores. (Video: Al Ángulo).

Julián Álvarez y su sexto tanto en River Plate vs Alianza Lima por Copa Libertadores 2022. (Video: ESPN).

La síntesis de García es que la ausencia de actitud y compromiso individual y colectiva de todo el plantel íntimo fue el detonante para la derrota, con más razón, en el torneo que representa el máximo nivel del fútbol sudamericano. La clasificación de Alianza Lima, al campeonato internacional, se dio por su título de liga nacional en 2021; sin embargo, es irónico creer que el reciente campeón peruano tenga actuaciones agobiantes como la última. Lo que, por inferencia, reflejaría el grado de competitividad futbolística en el Perú.

Según la estadística de ‘Son Datos No Opiniones’, Alianza Lima registra el 60% de derrotas con 29 partidos sin ganar y con una aparatosa diferencia de goles (-149), de los peores números en toda la historia de Copa Libertadores. Siendo está última su peor derrota tras 46 años (7-1 antes Cruzeiro).

Se espera que esta escena deportiva, en contra de los clubes peruanos, acabe pronto. Son 9 años sin clasificar a octavos de final del torneo internacional, siendo la fase de grupos la única etapa que los nacionales conocen y disputan con bajo nivel.

La afición íntima, de momento, se mantiene enfocada en competir en el torneo local, no sin antes realizarse los respectivos cambios en la directiva y en plantel, como solución precisa tras la bochornosa goleada.

