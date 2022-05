Caso Solange Aguilar: dictan 9 meses de prisión preventiva contra acusado de feminicidio en Trujillo

Corte de La Libertad logró dictar 9 meses de preventiva contra el presunto asesino.|Foto: Facebook

Novedades en el caso del crimen de Solange Aguilar. El Ministerio Público, a través de la Segunda Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Trujillo, logró la orden de nueve meses de prisión preventiva contra Pedro Tacanga Roña, quien afronta una investigación por presunto el asesinato de su expareja y madre de su menor hijo.

El presunto feminicida se encuentra prófugo de la justicia, puesto que, previo a la nueva sentencia, las autoridades lo dejaron en libertad.

Américo Aguilar, padre de Solange, manifestó su molestia porque el acusado se encuentra como no habido, y lamentó que el fiscal a cargo lo haya dejado en libertad. Asimismo, espera que las autoridades actúen con prontitud para obtener su captura.

“El día que mataron a mi hija hubo muchos policías y para la reconstrucción un montón [de policías] resguardaban a Pedro Tacanga; ahora pedimos al general que también se disponga de una fuerza parecida para capturarlo”, señaló Aguilár a Andina.

Aguilar también cuestionó los procesos de la investigación del caso, dado que, hasta el momento, no se tienen resultados de las pericias del cadáver. “Hasta el momento no tenemos el resultado toxicológico del acusado, tampoco nos han pasado las pericias practicadas en Medicina Legal. Las uñas de mi hija fueron cortadas durante aquellos exámenes y no sabemos el porqué; he consultado con muchos especialistas y me refirieron que eso es muy extraño, solo esperamos que todo esto no sea para ocultar las pruebas que incriminan al acusado”, agregó.

Tacanga, en caso de ser capturado, deberá afrontar las investigaciones en el penal de varones de Trujillo. El Ministerio Público lo acusó por el delito de feminicidio de su expareja de 21 años, quién habría desde el octavo piso de un edificio en la urbanización Soliluz el 9 de marzo. Se mantienen dudas de que el sospechoso la habría lanzado.

DEJA UN MENOR EN ORFANDAD

Solange Aguilar, de 21 años, era madre de un menor. Sin embargo, el padre de la víctima sostuvo que, desde que su hija falleció no volvió a saber nada de su exyerno, ni de su familia. También señaló que, pese a haber compartido un vínculo familiar, ni él, ni sus familiares le dieron las condolencias frente a la muerte de Solange, ni preguntaron sobre el estado del menor.

“Afortunadamente el bebé se encuentra bien. Pasa mucho tiempo conmigo, sus tíos, sigue mucho a mi hijo Julio, a quien ve como su verdadero padre. En el Día de la Madre lo llevamos a visitar la tumba de su mamá, algo muy triste porque aún nos genera mucho dolor”, comentó.

NO TE QUEDES CALLADO

Solange Aguilar, seis meses antes de su fallecimiento, habría denunciado violencia familiar por parte de su expareja y presunto homicida, Pedro Tangana. Según la denuncia policial de la comisaría del sector, esta se habría separado de él porque la habría golpeado y amenazado con matarla.

La Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, cuenta con una red de apoyo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Si es que ha sido víctima o conoce a alguien que viva bajo situaciones de violencia familiar y/o sexual, puede comunicarse al canal de forma gratuita.

La Línea 100 también tiene la facultad de trasladar los casos que estime de mayor gravedad a los Centros de Emergencia Mujer (CEM) o al Servicio de Atención Urgente, entidades que atienden durante todo el día.

Diana Portal, representante de la Adjuntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, afirmó a RPP que, solo en abril se registraron 137 denuncias de mujeres desaparecidas y que, entre enero y abril de este año, se han registrado 42 casos de feminicidios.

