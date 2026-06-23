Perú

La virtual victoria de Keiko Fujimori derrotaría a una coalición extremista latinoamericana, según Francisco Tudela

El excanciller afirmó que el triunfo que se perfila para la lideresa de Fuerza Popular no solo tendría impacto en la política peruana, sino también en el equilibrio regional frente a sectores de izquierda que, según dijo, operan de manera articulada en América Latina

Guardar
Google icon
Retrato de Keiko Fujimori con la bandera de Perú y un mapa de América del Sur con el territorio peruano resaltado en color rojo
Perú en el centro del tablero regional: la victoria de Keiko Fujimori modificaría el equilibrio político en América Latina y golpearía a la izquierda articulada en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El excanciller Francisco Tudela afirmó que la virtual victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial tendría una lectura que excede la política peruana. Según sostuvo, si se confirma el triunfo de la lideresa de Fuerza Popular, habría derrotado a una coalición que calificó como extremista y de alcance latinoamericano.

Tudela señaló que el actual escenario electoral debe leerse dentro de una disputa política continental. “Si Keiko Fujimori resulta ganadora, si se confirma su victoria, habrá vencido a una coalición extremista que no solamente es peruana, sino también latinoamericana”, declaró en entrevista con el programa Diálogos de El Montonero.

PUBLICIDAD

El exdiplomático sostuvo que el resultado de la segunda vuelta no solo marcaría el rumbo político del Perú, sino también el equilibrio regional entre proyectos políticos enfrentados en América Latina. En su análisis, sectores de la izquierda latinoamericana mantienen vínculos e intereses comunes en países como Bolivia, Colombia y Perú.

El excanciller Francisco Tudela afirmó que, de confirmarse el triunfo de Keiko Fujimori, el resultado electoral modificaría el equilibrio político regional y debilitaría a la izquierda latinoamericana. | YouTube / El Montonero

Tudela advierte una articulación regional de la izquierda

Para Tudela, la candidatura de Roberto Sánchez representa una izquierda “más articulada” que la que llevó a Pedro Castillo al poder en 2021. A su juicio, el bloque que respaldó a Sánchez no expresa únicamente una opción política nacional, sino una red conectada con movimientos de izquierda radical en la región.

PUBLICIDAD

En esa línea, mencionó la situación política de Bolivia y las protestas impulsadas por sectores cercanos a Evo Morales contra el gobierno de Rodrigo Paz. Según el excanciller, esos episodios muestran que la disputa no se limita a cada país, sino que forma parte de una estrategia regional.

Son los sectores más radicales de la izquierda latinoamericana y han hecho una alianza regional que va de Colombia, pasa por el Perú y va a Bolivia”, afirmó.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 23 octubre
Según Francisco Tudela, una derrota de la izquierda peruana debilitaría al socialismo del siglo XXI en la costa del Pacífico de América Latina.

Tudela también sostuvo que, de confirmarse la victoria de Fujimori, el resultado tendría consecuencias geopolíticas para América Latina, especialmente en la costa del Pacífico. Según dijo, una derrota de la izquierda peruana modificaría el equilibrio político regional y debilitaría al llamado socialismo del siglo XXI en esa zona del continente.

Críticas al plan político de Roberto Sánchez

El excanciller también cuestionó el plan de gobierno de Roberto Sánchez, al que calificó como “anacrónico”. Según sostuvo, algunas propuestas de la izquierda peruana apuntan a regresar a modelos económicos estatistas que, en su opinión, no responden a un mundo interconectado ni a las exigencias actuales de comercio, inversión y productividad.

El programa político, el plan de gobierno, es simplemente regresar a 1968”, señaló. En esa línea, criticó planteamientos vinculados a nacionalizaciones y al retorno de un rol empresarial más amplio del Estado.

De momento, Roberto Sánchez tiene una minúscula ventaja sobre Keiko Fujimori en el conteo oficial de la segunda vuelta electoral.
Tudela cuestionó el plan de gobierno de Roberto Sánchez y afirmó que propone un retorno a modelos estatistas con nacionalizaciones y mayor rol empresarial del Estado. Foto: EFE

Tudela consideró que la virtual victoria de Fujimori supondría derrotar a fuerzas “muy peligrosas” que, desde su perspectiva, impulsan programas no viables y recurren a la movilización social como herramienta de presión política.

Se lograría vencer, en caso de confirmarse la victoria de Keiko Fujimori, a fuerzas muy peligrosas que tienen programas de gobierno no viables y que movilizan turbas”, afirmó durante la entrevista.

Tudela: la izquierda teme perder representación popular

Durante la entrevista, Tudela también abordó el peso del antifujimorismo en la política peruana. Según afirmó, este fenómeno ha funcionado durante años como una herramienta para deslegitimar al fujimorismo y a quienes son asociados con ese sector político.

El antifujimorismo es una herramienta de satanización. Acusar a alguien de fujimorista es satanizarlo”, sostuvo.

Para el excanciller, una victoria de Keiko Fujimori obligaría a las fuerzas políticas a relacionarse con un eventual gobierno fujimorista y podría reducir el peso del antifujimorismo como eje de confrontación. Tudela comparó ese escenario con lo ocurrido con el antiaprismo tras la llegada de Alan García al poder en 1985, al señalar que, una vez que un sector gana una elección, sus adversarios se ven forzados a negociar con esa nueva realidad política.

Según Francisco Tudela, una derrota de la izquierda peruana debilitaría al socialismo del siglo XXI en la costa del Pacífico de América Latina. REUTERS/Alessandro Cinque
Según Francisco Tudela, una derrota de la izquierda peruana debilitaría al socialismo del siglo XXI en la costa del Pacífico de América Latina. REUTERS/Alessandro Cinque

En esa línea, sostuvo que el principal temor de la izquierda frente al fujimorismo no sería solo electoral, sino también social. Según su interpretación, el fujimorismo logró disputar el vínculo con sectores populares a través de obras públicas, servicios básicos e infraestructura, un espacio que la izquierda considera históricamente propio.

La idea de la izquierda es que ellos representan los sectores populares. Y Fujimori demostró que era falso”, afirmó Tudela.

Llamado a esperar resultados oficiales

Pese a su lectura favorable a una victoria de Keiko Fujimori, Tudela insistió en que el país debe esperar la confirmación oficial del resultado. También advirtió que el día siguiente a la proclamación será clave, ante la posibilidad de movilizaciones o cuestionamientos desde sectores que respaldan a Roberto Sánchez.

Todos los peruanos tenemos que estar advertidos sobre el día siguiente de la confirmación oficial del ganador de la elección”, sostuvo.

El excanciller consideró que, si Fujimori es confirmada como presidenta electa, el nuevo gobierno deberá enfrentar no solo una oposición política interna, sino también tensiones regionales y posibles intentos de desestabilización.

La democracia representativa ya no es un tema nacional, es un tema continental”, concluyó.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriFuerza PopularElecciones Perú 2026Elecciones 2026Francisco Tudelaperu-politica

Más Noticias

Noruega vs Senegal EN VIVO 0-0: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo I del Mundial 2026

Los escandinavos llegan a este duelo con la misión de asegurar de una vez su pase a la segunda ronda mundialista. Por su parte, los ‘leones de la Teranga’ quieren sacudirse del mal debut ante Francia para seguir con vida en el torneo

Noruega vs Senegal EN VIVO 0-0: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo I del Mundial 2026

Gianluca Lapadula explica el verdadero motivo que lo llevó a vincularse con Universitario: “Una decisión de familia”

El delantero de la selección peruana es la nueva estrella que se posiciona en la ‘U’. Su llegada a Ate se vio impulsada, además del estimulante proyecto presentado, por factores familiares

Gianluca Lapadula explica el verdadero motivo que lo llevó a vincularse con Universitario: “Una decisión de familia”

¿Qué hay detrás de una reacción tan violenta? Psicólogo explica el perfil del hombre que agredió a un peluquero por su cerquillo

Un desacuerdo por un corte de cabello terminó en una violenta agresión contra trabajadores de una barbería de Los Olivos. El atacante fue capturado tras intentr escapar

¿Qué hay detrás de una reacción tan violenta? Psicólogo explica el perfil del hombre que agredió a un peluquero por su cerquillo

Así se jugarán las semifinales de la Liga Femenina: fechas, horarios y sedes confirmadas para los duelos de ida

La Liga Femenina confirmó la agenda de las semifinales de ida del Torneo Apertura 2026: Alianza Lima enfrentará a Universitario el sábado 27 de junio y Sporting Cristal recibirá a Atlético Andahuaylas el domingo 28

Así se jugarán las semifinales de la Liga Femenina: fechas, horarios y sedes confirmadas para los duelos de ida

Vecinos de Chorrillos alertan que malecón de La Herradura podría colapsar “en cualquier momento” tras oleajes anómalos

Un tramo de aproximadamente 10 metros ya cedió por la fuerza del mar. Postes, veredas y accesos presentan graves daños que obligaron al cierre de la zona por razones de seguridad

Vecinos de Chorrillos alertan que malecón de La Herradura podría colapsar “en cualquier momento” tras oleajes anómalos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Keiko Fujimori se reunirá con Julio Velarde apenas concluya el escrutinio para pedirle que continúe en el BCRP

Keiko Fujimori se reunirá con Julio Velarde apenas concluya el escrutinio para pedirle que continúe en el BCRP

Daniel Urresti confirma que José Luna abandonó la política tras su derrota electoral y que Podemos “ya no existe”

Canciller Carlos Pareja niega fraude en voto del extrajero y señala que denuncia de Juntos por el Perú carece de sustento

Keiko Fujimori espera “unidad y reconciliación” con la próxima visita al Perú del Papa León XIV, crítico de su padre

Keiko Fujimori llama “inoportuno” a Petro y afirma que ella, De la Espriella y Kast le dan “nuevos aires” a la región

ENTRETENIMIENTO

Chyno y Nacho confirman concierto en Tacna para el aniversario de la Ciudad Heroica: fecha, venta de entradas y más detalles

Chyno y Nacho confirman concierto en Tacna para el aniversario de la Ciudad Heroica: fecha, venta de entradas y más detalles

Magaly Medina se burla de ‘Cri Cri’ tras negar infidelidad y asegurar que lo ‘sembraron’: “¿Cómo se siembra un hijo?”

‘Majo con sabor’ descarta rencor hacia Gabriel Calvo tras su ruptura y afirma que aún le guarda cariño: “Él me puede escribir cuando desee”

Murió ex de Olinda Castañeda en vísperas del Día del Padre y su último mensaje para sus hijas conmueve: “Así pasamos los domingos...”

Cachaza mostró el video en el que André Bankoff descubre que será papá y rompe en llanto: “Feliz Día del Padre, mi amor”

DEPORTES

Noruega vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo I del Mundial 2026

Noruega vs Senegal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la fecha 2 - Grupo I del Mundial 2026

Gianluca Lapadula explica el verdadero motivo que lo llevó a vincularse con Universitario: “Una decisión de familia”

Así se jugarán las semifinales de la Liga Femenina: fechas, horarios y sedes confirmadas para los duelos de ida

Atlético Grau suma dos refuerzos para encarar el Torneo Clausura en Liga 1 2026: Adrián Fernández y Mauro Da Luz

Gabriel Costa provoca ilusión en un River Plate en reconstrucción: “Estamos expectantes, porque es un jugador de renombre y reconocido”