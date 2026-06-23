La virtual victoria de Keiko Fujimori derrotaría a una coalición extremista latinoamericana, según Francisco Tudela

Perú en el centro del tablero regional: la victoria de Keiko Fujimori modificaría el equilibrio político en América Latina y golpearía a la izquierda articulada en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El excanciller Francisco Tudela afirmó que la virtual victoria de Keiko Fujimori en la segunda vuelta presidencial tendría una lectura que excede la política peruana. Según sostuvo, si se confirma el triunfo de la lideresa de Fuerza Popular, habría derrotado a una coalición que calificó como extremista y de alcance latinoamericano.

Tudela señaló que el actual escenario electoral debe leerse dentro de una disputa política continental. “Si Keiko Fujimori resulta ganadora, si se confirma su victoria, habrá vencido a una coalición extremista que no solamente es peruana, sino también latinoamericana”, declaró en entrevista con el programa Diálogos de El Montonero.

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El exdiplomático sostuvo que el resultado de la segunda vuelta no solo marcaría el rumbo político del Perú, sino también el equilibrio regional entre proyectos políticos enfrentados en América Latina. En su análisis, sectores de la izquierda latinoamericana mantienen vínculos e intereses comunes en países como Bolivia, Colombia y Perú.

El excanciller Francisco Tudela afirmó que, de confirmarse el triunfo de Keiko Fujimori, el resultado electoral modificaría el equilibrio político regional y debilitaría a la izquierda latinoamericana. | YouTube / El Montonero

Tudela advierte una articulación regional de la izquierda

Para Tudela, la candidatura de Roberto Sánchez representa una izquierda “más articulada” que la que llevó a Pedro Castillo al poder en 2021. A su juicio, el bloque que respaldó a Sánchez no expresa únicamente una opción política nacional, sino una red conectada con movimientos de izquierda radical en la región.

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En esa línea, mencionó la situación política de Bolivia y las protestas impulsadas por sectores cercanos a Evo Morales contra el gobierno de Rodrigo Paz. Según el excanciller, esos episodios muestran que la disputa no se limita a cada país, sino que forma parte de una estrategia regional.

“Son los sectores más radicales de la izquierda latinoamericana y han hecho una alianza regional que va de Colombia, pasa por el Perú y va a Bolivia”, afirmó.

Según Francisco Tudela, una derrota de la izquierda peruana debilitaría al socialismo del siglo XXI en la costa del Pacífico de América Latina.

Tudela también sostuvo que, de confirmarse la victoria de Fujimori, el resultado tendría consecuencias geopolíticas para América Latina, especialmente en la costa del Pacífico. Según dijo, una derrota de la izquierda peruana modificaría el equilibrio político regional y debilitaría al llamado socialismo del siglo XXI en esa zona del continente.

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Críticas al plan político de Roberto Sánchez

El excanciller también cuestionó el plan de gobierno de Roberto Sánchez, al que calificó como “anacrónico”. Según sostuvo, algunas propuestas de la izquierda peruana apuntan a regresar a modelos económicos estatistas que, en su opinión, no responden a un mundo interconectado ni a las exigencias actuales de comercio, inversión y productividad.

“El programa político, el plan de gobierno, es simplemente regresar a 1968”, señaló. En esa línea, criticó planteamientos vinculados a nacionalizaciones y al retorno de un rol empresarial más amplio del Estado.

Tudela cuestionó el plan de gobierno de Roberto Sánchez y afirmó que propone un retorno a modelos estatistas con nacionalizaciones y mayor rol empresarial del Estado. Foto: EFE

Tudela consideró que la virtual victoria de Fujimori supondría derrotar a fuerzas “muy peligrosas” que, desde su perspectiva, impulsan programas no viables y recurren a la movilización social como herramienta de presión política.

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“Se lograría vencer, en caso de confirmarse la victoria de Keiko Fujimori, a fuerzas muy peligrosas que tienen programas de gobierno no viables y que movilizan turbas”, afirmó durante la entrevista.

Tudela: la izquierda teme perder representación popular

Durante la entrevista, Tudela también abordó el peso del antifujimorismo en la política peruana. Según afirmó, este fenómeno ha funcionado durante años como una herramienta para deslegitimar al fujimorismo y a quienes son asociados con ese sector político.

“El antifujimorismo es una herramienta de satanización. Acusar a alguien de fujimorista es satanizarlo”, sostuvo.

Para el excanciller, una victoria de Keiko Fujimori obligaría a las fuerzas políticas a relacionarse con un eventual gobierno fujimorista y podría reducir el peso del antifujimorismo como eje de confrontación. Tudela comparó ese escenario con lo ocurrido con el antiaprismo tras la llegada de Alan García al poder en 1985, al señalar que, una vez que un sector gana una elección, sus adversarios se ven forzados a negociar con esa nueva realidad política.

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Según Francisco Tudela, una derrota de la izquierda peruana debilitaría al socialismo del siglo XXI en la costa del Pacífico de América Latina. REUTERS/Alessandro Cinque

En esa línea, sostuvo que el principal temor de la izquierda frente al fujimorismo no sería solo electoral, sino también social. Según su interpretación, el fujimorismo logró disputar el vínculo con sectores populares a través de obras públicas, servicios básicos e infraestructura, un espacio que la izquierda considera históricamente propio.

“La idea de la izquierda es que ellos representan los sectores populares. Y Fujimori demostró que era falso”, afirmó Tudela.

Llamado a esperar resultados oficiales

Pese a su lectura favorable a una victoria de Keiko Fujimori, Tudela insistió en que el país debe esperar la confirmación oficial del resultado. También advirtió que el día siguiente a la proclamación será clave, ante la posibilidad de movilizaciones o cuestionamientos desde sectores que respaldan a Roberto Sánchez.

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“Todos los peruanos tenemos que estar advertidos sobre el día siguiente de la confirmación oficial del ganador de la elección”, sostuvo.

El excanciller consideró que, si Fujimori es confirmada como presidenta electa, el nuevo gobierno deberá enfrentar no solo una oposición política interna, sino también tensiones regionales y posibles intentos de desestabilización.

“La democracia representativa ya no es un tema nacional, es un tema continental”, concluyó.