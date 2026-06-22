¿Qué hay detrás de una reacción tan violenta? Psicólogo explica el perfil del hombre que agredió a un peluquero por su cerquillo

Un cliente insatisfecho con su corte de cerquillo desata su furia y causa destrozos en una barbería. El psicólogo Walter Dávila analiza en ATV Noticias este comportamiento, explicando las posibles causas como el estrés acumulado y la falta de control emocional. ATV

La agresión registrada en una barbería de Los Olivos volvió a poner en debate las reacciones violentas frente a situaciones cotidianas. Un desacuerdo por el resultado de un corte de cabello terminó con trabajadores golpeados, daños dentro del local y la intervención de agentes de seguridad. El caso quedó registrado por cámaras de videovigilancia y pasó a manos de las autoridades.

El episodio ocurrió la noche del viernes en un establecimiento ubicado en la avenida Angélica Gamarra. Según las imágenes difundidas y la información policial, un cliente reaccionó de forma violenta tras expresar su descontento con el servicio recibido. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en una agresión física contra integrantes del negocio.

PUBLICIDAD

La difusión de los videos generó preocupación debido al nivel de violencia mostrado en pocos minutos. Además de las investigaciones policiales, el caso motivó el análisis de especialistas sobre los factores que pueden influir en conductas impulsivas y agresivas.

El análisis psicológico sobre la pérdida de control

La grabación de una cámara de seguridad muestra a un cliente de una barbería en Los Olivos agrediendo a trabajadores tras un corte de cabello insatisfactorio. (Captura: América Noticias)

Durante una entrevista con ATV, el psicólogo clínico Walter Dávila explicó algunos factores que podrían encontrarse detrás de conductas de este tipo. El especialista aclaró que existen diversas variables capaces de influir en una reacción extrema, aunque destacó que cada caso requiere una evaluación particular.

“Las personas no tienen esa capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. Cuando una persona no tiene inteligencia emocional, se deja llevar por la ira, por el enojo”, señaló.

Consultado sobre el comportamiento observado en las imágenes, Dávila indicó que una posible explicación puede relacionarse con “estrés acumulado”, conflictos personales o familiares, dificultades laborales y consumo de sustancias como alcohol o drogas. También mencionó patrones de conducta aprendidos dentro del entorno familiar.

PUBLICIDAD

“Si esa persona anda con estrés, un estrés crónico constantemente, puede tomar esa conducta. Otra puede ser problemas personales. De repente tiene problemas en su trabajo, problemas con la familia, con sus amigos”, explicó.

El especialista agregó que algunos individuos reproducen formas agresivas de resolver conflictos porque crecieron en contextos donde las discusiones se desarrollaban mediante enfrentamientos verbales o físicos. Según indicó, ese aprendizaje puede influir en la manera en que enfrentan situaciones de frustración.

Las señales que permiten identificar una reacción impulsiva

Durante el análisis, Dávila sostuvo que la inteligencia emocional involucra habilidades relacionadas con el reconocimiento y regulación de las propias emociones. Entre ellas destacó la autoconciencia y el autocontrol.

PUBLICIDAD

“Yo al darme cuenta que cuando estoy discutiendo contigo o con alguien, me siento mal, me sudan las manos, quiero pegarle. Tomar conciencia en ese momento que estoy conflictuando con la persona”, explicó al referirse a la identificación temprana de señales físicas y emocionales.

Respecto al autocontrol, indicó que no implica guardar silencio ante una molestia, sino expresar el desacuerdo sin recurrir a la violencia. “Voy a reclamar de manera asertiva, sin agredirte a ti”, afirmó.

El psicólogo también destacó la importancia de la comunicación para resolver conflictos. Según señaló, una persona con inteligencia emocional centra su atención en el problema que busca solucionar y no en atacar a quien considera responsable de la situación. “Lo más importante es la comunicación”, sostuvo durante la entrevista.

PUBLICIDAD

Una discusión que terminó en ataques dentro del local

Un sujeto agredió a un barbero dentro de una barbería en Los Olivos tras no estar conforme con su corte de cabello, generando una violenta reacción que quedó registrada por las cámaras de seguridad del local. El ataque dejó a un trabajador con lesiones en el rostro y provocó daños materiales en el establecimiento. El agresor fue detenido y trasladado a la comisaría Sol de Oro, donde es investigado por las autoridades. Fuente: América Noticias

De acuerdo con los registros de seguridad, el cliente identificado como Andy Cristian Mendoza Muñoz, de 20 años, inició una serie de agresiones contra trabajadores de la barbería. El primer afectado fue un empleado encargado de la recepción, quien intentó protegerse mientras recibía golpes en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Las imágenes muestran que la víctima buscó cubrirse con una silla mientras el agresor continuaba el ataque. Según el reporte difundido, el sujeto utilizó una manopla de acero y lanzó amenazas e insultos durante la agresión.

Minutos después, el barbero intervino con el objetivo de auxiliar a su compañero. Sin embargo, también recibió golpes en el rostro. La violencia continuó con el uso de objetos que se encontraban dentro del establecimiento. Entre ellos figuraron un ventilador y una máquina de corte que, según el informe, fueron empleados durante el ataque.

PUBLICIDAD

Captura del presunto agresor y declaraciones ante las autoridades

Tras salir del local, Mendoza intentó escapar. Sin embargo, personal de serenazgo de Los Olivos inició una persecución y logró interceptarlo antes de ponerlo a disposición de la comisaría Sol de Oro.

Durante las primeras diligencias, el detenido ofreció explicaciones sobre su conducta. En declaraciones registradas después de la intervención, manifestó: “Mi mamá tiene cáncer. No, no, me estoy volviendo loco. Tengo problemas familiares. Mi papá le debe al banco. Muchas, muchas cosas, hermano, que tengo en la cabeza”.

Las autoridades incorporaron los videos de vigilancia a la denuncia con el propósito de reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

PUBLICIDAD

Mientras continúan las investigaciones policiales, el caso permanece bajo evaluación de las autoridades competentes, que revisan las pruebas registradas por las cámaras de seguridad y los testimonios recopilados tras el incidente.