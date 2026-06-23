Perú se convierte en el primer país de Latinoamérica en sumarse al programa PaRIS de la OCDE para evaluar la atención en salud desde los pacientes

Perú se incorporó oficialmente al segundo ciclo del programa PaRIS de la OCDE.

La calidad de los servicios de salud se ha convertido en uno de los principales temas de evaluación para los sistemas sanitarios modernos. Más allá de la infraestructura, el equipamiento o la cobertura de atención, diversos organismos internacionales impulsan mecanismos que permiten conocer cómo perciben los ciudadanos la atención que reciben y qué resultados observan en su propia salud.

En ese contexto, el Perú dio un paso relevante dentro de los procesos de fortalecimiento institucional del sector salud al incorporarse a una iniciativa internacional que busca recoger información directamente de los pacientes. La medida permitirá contar con datos comparables con los de otras naciones y ofrecer una nueva herramienta para la formulación de políticas públicas.

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La decisión involucra la participación de entidades nacionales e internacionales y abre una etapa de trabajo técnico orientada a recopilar evidencia sobre la experiencia de atención de personas con enfermedades crónicas. La información obtenida servirá como insumo para evaluar el desempeño de los servicios desde la perspectiva de quienes utilizan el sistema sanitario.

Perú se suma al segundo ciclo del programa PaRIS de la OCDE

El Ministerio de Salud (Minsa) formalizó la incorporación del Perú al segundo ciclo del Programa de Encuestas de Indicadores Reportados por los Pacientes (PaRIS) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Con esta decisión, el país se convierte en el primero de Latinoamérica en suscribir el acuerdo de participación para esta etapa de la iniciativa.

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La firma del acuerdo se realizó entre el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco Guerrero, y Mark Pearson, director encargado de la Dirección de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE. Según la información difundida por el Minsa, el programa permitirá aplicar metodologías internacionales para conocer la experiencia de los pacientes y los resultados que perciben respecto de su estado de salud.

La iniciativa presta especial atención a personas que conviven con enfermedades crónicas y busca recopilar información comparable entre distintos países participantes.

Información estandarizada para evaluar la atención sanitaria

Es el primer país de América Latina en firmar su participación en esta nueva etapa de la iniciativa.

Uno de los principales objetivos del programa consiste en obtener datos estandarizados sobre el impacto de los servicios de salud en la vida cotidiana de los ciudadanos. De acuerdo con el Ministerio de Salud, esta será la primera vez que el Perú disponga de información comparable internacionalmente sobre la percepción que tienen los pacientes acerca de su salud, bienestar y atención médica.

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La evidencia recopilada permitirá identificar fortalezas y aspectos susceptibles de mejora dentro de los servicios sanitarios. Además, ofrecerá elementos para orientar decisiones de gestión y diseño de políticas públicas sustentadas en resultados medibles.

El enfoque de PaRIS coloca especial interés en la experiencia de los usuarios del sistema de salud, un aspecto que en los últimos años adquirió relevancia dentro de los modelos internacionales de evaluación sanitaria.

Un proceso que requerirá coordinación técnica y operativa

La participación en el programa implica una serie de desafíos institucionales para el país. El Minsa informó que será necesaria la conformación de un equipo técnico especializado encargado de conducir las diferentes etapas del proyecto y asegurar el cumplimiento de los estándares metodológicos establecidos por la OCDE.

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Asimismo, la implementación demandará coordinación entre diversos actores del sistema sanitario. Esta articulación incluirá establecimientos de salud pertenecientes a distintos niveles de atención y ubicados en diversas regiones del territorio nacional.

La ejecución contempla actividades preparatorias, jornadas de capacitación, pruebas piloto, procesos de recolección de información y posteriores análisis de resultados. Cada una de estas fases busca garantizar la calidad y consistencia de los datos obtenidos.

La perspectiva de los pacientes en la toma de decisiones

El programa recopila información directamente de los pacientes sobre su experiencia y resultados de salud.

El programa promueve la incorporación de la experiencia de los usuarios como un componente relevante para la evaluación de los sistemas de salud. Según el Ministerio de Salud, la información obtenida contribuirá a fortalecer modelos de gestión orientados a las necesidades de las personas.

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Durante el anuncio de la incorporación del Perú al programa, el ministro Juan Carlos Velasco Guerrero señaló: “La incorporación del Perú a PaRIS constituye un paso trascendental para seguir avanzando hacia un sistema de salud más centrado en las personas y alineado con los más altos estándares internacionales de calidad”.

La participación en esta iniciativa sitúa al país dentro de una red internacional comprometida con la medición de resultados y experiencias reportadas por los pacientes. El proceso permitirá generar información útil para la evaluación de servicios y para el desarrollo de estrategias destinadas a mejorar la atención sanitaria en distintos ámbitos del sistema nacional de salud.

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