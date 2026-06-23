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Alertan sobre presunto huaqueo en la Huaca El Gallinazo: denuncian excavaciones clandestinas en importante sitio arqueológico de La Libertad

Vecinos y ciudadanos solicitaron la intervención de las autoridades tras difundirse denuncias sobre posibles excavaciones clandestinas dentro del complejo

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Un ciudadano denuncia el lamentable estado en que se encuentra la Huaca del Gallinazo, donde presuntos huaqueros han realizado un enorme forado, destruyendo y exponiendo restos arqueológicos. El denunciante cuestiona la inacción de las autoridades culturales. Nuestras Noticias Perú "Contamos lo que otros callan"

La denuncia sobre posibles actos de huaqueo en la Huaca El Gallinazo, en la provincia de Virú, volvió a colocar en el centro del debate la situación de los sitios arqueológicos de la costa norte del Perú. La alerta surgió a partir de publicaciones difundidas por la página “El Varón El Único”, donde ciudadanos reportaron presuntas excavaciones clandestinas dentro de este importante complejo prehispánico.

Las informaciones compartidas señalan que las intervenciones no autorizadas afectarían áreas consideradas parte del patrimonio arqueológico de la región. La preocupación se concentra en el impacto que estas acciones podrían causar sobre estructuras vinculadas a una de las expresiones culturales más representativas del periodo previo al dominio de otras sociedades de la costa norte peruana.

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Los reportes ciudadanos también plantean la necesidad de una respuesta inmediata por parte de las autoridades responsables de la protección del patrimonio cultural. Los vecinos y usuarios que difundieron la denuncia solicitan la verificación de los hechos y medidas que permitan impedir cualquier actividad ilegal dentro del monumento arqueológico.

Crece la preocupación por presuntas excavaciones ilegales

Denuncian presuntas excavaciones clandestinas en la Huaca El Gallinazo, importante complejo arqueológico de Virú.
Denuncian presuntas excavaciones clandestinas en la Huaca El Gallinazo, importante complejo arqueológico de Virú.

De acuerdo con la información, en la Huaca El Gallinazo se habrían registrado excavaciones sin autorización. Las denuncias indican que estas acciones representarían una amenaza para la conservación de un espacio que forma parte de la herencia cultural de la provincia de Virú.

Los reportes sostienen que las intervenciones clandestinas podrían comprometer sectores de valor arqueológico. Ante este escenario, ciudadanos exigieron la participación de las entidades competentes para determinar el alcance de los daños y establecer responsabilidades en caso de confirmarse las denuncias.

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La protección de los sitios arqueológicos constituye una tarea permanente debido a los riesgos asociados al huaqueo, una práctica que provoca la pérdida de información histórica y altera contextos fundamentales para la investigación científica.

Un sitio clave para comprender el desarrollo del valle de Virú

La relevancia de la Huaca El Gallinazo se encuentra estrechamente vinculada a las investigaciones arqueológicas realizadas en el valle de Virú durante el siglo XX. Según la información histórica disponible, el denominado Proyecto Virú fue ejecutado en 1946 con el propósito de elaborar una síntesis cultural basada en datos obtenidos mediante prospecciones y excavaciones arqueológicas.

Los resultados de ese trabajo fueron presentados durante la mesa redonda de Chiclín de ese mismo año. El proyecto tomó como referencia investigaciones previas desarrolladas por el arqueólogo Wendell Bennett en 1936 y permitió organizar una amplia cantidad de información a través de tipologías cerámicas obtenidas en distintos sectores del valle.

Los estudios identificaron un conjunto de treinta sitios asociados a la tradición Gallinazo. Este grupo arqueológico se localiza cerca de la desembocadura del río Virú en el océano Pacífico y constituye uno de los principales referentes para el conocimiento de las sociedades que ocuparon la costa norte peruana antes del surgimiento de culturas posteriores.

El origen de la denominación Gallinazo

Ciudadanos exigen una intervención inmediata para verificar posibles actos de huaqueo y proteger el patrimonio cultural.
Ciudadanos exigen una intervención inmediata para verificar posibles actos de huaqueo y proteger el patrimonio cultural.

La denominación de la cultura Gallinazo surgió a partir de las investigaciones efectuadas por Wendell Bennett en 1936. Durante sus trabajos en el sitio conocido como Huaca Gallinazo, el investigador encontró abundantes muestras de una cerámica caracterizada por la técnica de pintura negativa.

A partir de estos hallazgos, Bennett identificó una tradición cultural diferenciada y adoptó el nombre del lugar donde se descubrieron las evidencias. Esta práctica resultaba frecuente en la arqueología de la época, ya que muchas culturas recibían la denominación del sitio asociado a los principales descubrimientos.

Las investigaciones posteriores permitieron ampliar el conocimiento sobre esta sociedad y definir su presencia en diversos valles de la costa norte peruana.

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