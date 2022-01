Perú cerró el 2021 como uno de los años con más asesinatos y casos de violencia contra la mujer

EFE/Martin Alipaz

Actualmente el Perú viene afrontando una pandemia donde cada día el Estado viene esforzándose por evitar que el Covid-19 se siga propagando de manera sustancial. Esto ha hecho que se dejen de lado los temas de violencia contra la mujer y los feminicidios. En el 2021, el Perú terminó cerrando como uno de los países con más asesinatos y casos de secuestros contra las mujeres.

Según el Índice de Ley y Orden (GLO) de Gallup 2019, Perú ocupa el puesto 121 dentro de un total de 142 países evaluados, de manera que se ubica dentro de los 10 más inseguros de todo el mundo.

“Estar en una situación de emergencia sanitaria ha exacerbado la violencia en los espacios cerrados, principalmente en el hogar, sobre todo los feminicidios e intentos de feminicidios, además que el número de llamadas ha aumentado sustancialmente en las líneas de emergencia que se han creado para estos casos”, dijo el sociólogo Javier Díaz-Albertini a Infobae.

El sociólogo también agregó que en el país se estuvieron haciendo avances lentos a favor de la mujer.

“La pandemia ha interrumpido los avances lentos que se le estaba dando a la mujer. Perú es un país muy peligroso para esta”, dijo el experto.

CONTEXTO DE LA VIOLENCIA Y FEMINICIDIOS EN EL PERÚ

En el 2021 han sido 147 mujeres que fueron asesinadas y 5000 desaparecidas, así lo menciona Andrea Pardo, parte del equipo de comunicación de la ONG Manuela Ramos.

“En el año 2020 se han dado 138 muertes -según la data que sacamos nosotras- y se desconoce cuántas mujeres han desaparecido, ya que todas las entidades públicas cerraron por la pandemia. A comparación con este año que han sido 147 y 5000 desaparecidas, se ha podido notar una ligera subida de casos”, añadió Pardo.

Por su parte, Silvia Romero, Directora General de la Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, dijo que el caso de la violencia contra la mujer plantea un escenario distinto, ya que estas cifras han ido disminuyendo a través del tiempo.

“Las cifras de violencia contra las mujeres por parte de sus esposos o compañeros vienen disminuyendo porcentualmente cada año. De acuerdo con una encuesta de ENDES, realizada por el INEI, la violencia contra las mujeres ejercida alguna vez por el esposo o compañero en el año 2020 fue de 54.8%. Esta cifra evidencia que existe una disminución sostenida de la prevalencia de violencia en el Perú, siendo que en el año 2019 fue de 57.7%, y el 2018 de 63.2%”, manifestó Romero.

Foto: Difusión MIMP

Por otro lado, son miles de mujeres que han dejado su trabajo durante la pandemia por estar en sus hogares y dedicarse más a los hijos y las labores del hogar.

“El 30% de las mujeres adultas no producen un ingreso personal; en el caso de los hombres son solo 10% y en su mayoría son personas que son estudiantes”, sostuvo Díaz Abertini.

“Esto significa que no hay autonomía de parte de ellas, dependen de los ingresos producidos por otro. Si esto no se resuelve, se volverá una situación en la que la mujer sentirá dependencia haciendo que el hombre tenga esa sensación de poder sobre ella”, añadió el experto.

El sociólogo también comentó que si es que sucede este cambio y este sentimiento de empoderamiento de parte de la mujer, de igual manera, va a tomar más tiempo que esta recupere la posición que tenía antes de la pandemia en términos económicos.

¿CÓMO SE HAN MANEJADO LOS FEMINICIDIOS Y LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ESTE 2021?

La actual ministra de la Mujer, Anahí Durand Guevara se ha declarado como feminista públicamente, pero se enfrenta a un gobierno en el que tanto el presidente Pedro Castillo como el Congreso -en su mayoría- son conservadores.

“Que no se le haya tomado la atención a la mujer en 2021 tiene que ver en parte con el Gobierno, ya que una parte es la izquierda tradicional que sigue pensando en ‘Marx y Lenin’ con pensamientos pro-estado y al otro puede haber una derecha conservadora pro-mercado como Rafael López Aliaga. Más que dividirlo en derecha izquierda, de por si tenemos uno ultra conservador”, aseguró Díaz-Albertini.

De igual manera, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) ha realizado diversas medidas para hacerle frente a esta problemática que se vive casi diariamente en el país.

“El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables viene desarrollando diversas acciones para hacer frente a los feminicidios, entre ellos la implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (SNEJ)”, dijo Silvia Romero a Infobae Perú.

“Desde su creación, a través del Decreto Legislativo N.° 1368, y su anclaje con instrumentos presupuestales, como el Plan de Acción Conjunto 2018-2020 y el Programa Presupuestal orientado a resultados de reducción de la Violencia contra la Mujer, se ha podido ampliar la cobertura de servicios especializados en las zonas de implementación a nivel nacional. A la fecha se ha implementado estos servicios especializados de justicia en un total de 8 distritos judiciales: Lima, Callao, Ventanilla, Arequipa, Ancash, Cusco, Junín, y Lima Este”, agregó.

Además, mencionó que en el mes de julio del presente año se aprobó la “Estrategia Nacional de Implementación del Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 2021-2026″, a cargo del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Esta Estrategia Nacional tiene por finalidad lograr la articulación de las instituciones que lo integran y brindar una respuesta inmediata e idónea a las víctimas, garantizando su acceso a la justicia y protección integral. Y ha definido objetivos e indicadores que le permitirán medir el avance de las instituciones integrantes, en la atención de los casos de feminicidio”, añadió Romero.

Foto: Pixabay

Por su parte, Javier Díaz-Albertini y Andrea Pardo coincidieron en que las medidas que implementa y/o han implementado el MIMP “son insuficientes, ya que no solo tiene que intervenir esta entidad pública, sino que también la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades del Estado.”

“No es suficiente, ahí le hacemos un llamado al Estado, ya no solo al MIMP, porque las soluciones tienen que venir de manera integrada. Si es que el MIMP implanta una política de estado, pero la PNP no hace nada por encontrar a las desaparecidas o encontrar a los causantes de feminicidios no va a funcionar. Depende de que todos los organismos del estado funcionen de manera articulada”, sostuvo el miembro del área de comunicación de Manuela Ramos.

ALERTA MUJER

Hace unos días se volvió noticia de primera plana la historia de la niña de 8 años que fue secuestrada por un señor en La Molina y horas después fue devuelta sin saber qué hicieron ni adónde fueron. Casos así ocurren todos los días en Perú, pero este fue uno de los más llamativos.

“Causó furor porque es una niña de 8 años y muchos pueden pensar que es su hermana o su hija, por ello, sintieron empatía. Por otro lado, el secuestrador no devolvió a la niña porque quiso, fue más un tema de presión social, lo cual influyó en que este sintiera miedo porque sabía que lo estaban buscando y así la devolviera”, comentó Andrea Pardo.

Una posible solución sería realizar una ‘alerta mujer’ para todos los casos de violencia en el Perú, pero Pardo sostuvo que si se hace seguido, ya entraríamos en un proceso de normalización de estos casos.

“Actualmente la PNP cuenta con alertas cuando desaparecen mujeres, pero no es suficiente. Podría ser interesante aplicar esta alerta de los medios de comunicación para todos los casos, pero si se da con las 5000 desapariciones por ejemplo se podría entrar en un proceso de normalización de los casos, entrando en que ‘es una más del montón’”, dijo.

TEMAS PENDIENTES PARA EL 2022

Cuando una mujer está dentro de un círculo de violencia es difícil que se pueda dar cuenta, lo que recomendó Pardo es estar allí para ella, en caso lo necesite.

“Hay mecanismos que funcionan en la mente que son más complejos y que no tienen que ver con la decisión de dejar o no a su pareja. La violencia hace que este proceso para dejar al agresor sea mas complicado y complejo. Lo que se puede hacer es no dejarla sola, estar para ella cuando lo necesite, respetar su proceso hasta que se dé cuenta”, comentó.

Para ello, es importante -y es un tema pendiente para este 2022- que se cambie la mentalidad de las personas mediante la educación.

Díaz-Albertini y Pardo coincidieron en que las políticas públicas deben ir de la mano con la educación en enfoque de género, ya que eso permite que se le suba la autoestima a la mujer y que tenga más autonomía de hacer otras cosas por sí misma. Resaltar que su cuerpo es solo suyo y que nadie lo puede tocar.

“Otros temas pendientes son crear herramientas para prevenir este tipo de situaciones peligrosos, no solamente cuando ya hayan pasado, además de atender a todas las mujeres desaparecidas, y seguir apoyando para que no hayan más casos de violencia”, finalizó Pardo.

