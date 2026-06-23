Pamela Franco descarta matrimonio con Christian Cueva porque no le conviene: “Todo lo tengo a mi nombre”

Pamela Franco descarta matrimonio con Christian Cueva y explica que no le conviene.

La cantante de cumbia Pamela Franco sorprendió al sincerarse en televisión sobre su relación con el futbolista Christian Cueva. A más de un año de iniciar su romance, la artista aclaró que, pese a que alguna vez conversaron sobre la posibilidad de casarse, el matrimonio no figura en sus planes actuales. La intérprete explicó en ‘El reventonzao de la chola’ que su decisión responde a un análisis realista de su situación personal y patrimonial, y descartó cualquier vínculo legal en el futuro cercano.

Durante su participación en el programa ‘La Chola Chabuca’, Pamela Franco se mostró abierta sobre los motivos que la llevan a mantener distancia de la idea del matrimonio. “Sí, hablamos, pero después me quedé pensando y dije no me conviene porque ahora todo lo tengo a mi nombre”, confesó la cantante, dejando entrever que la estabilidad económica y la seguridad patrimonial son prioridades en su vida actual.

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La artista afirmó que, aunque en algún momento hubo una conversación ligera sobre boda, la realidad que atraviesa la pareja los ha hecho replantear cada decisión importante. “No, mira, fuera de broma, la verdad que es un tema que no lo tocamos de manera seria, porque dada la situación que todo el mundo sabe, sería loco estar hablando en sueños, la verdad. Entonces a mí me gusta hablar de realidad, es algo que se puede concretar”, señaló durante la entrevista.

Christian Cueva y Pamela Franco llevan más de un año de relación. - captura: Willax TV

Pamela Franco reconoció que la situación personal de ambos ha influido en su postura. En un contexto donde la estabilidad es clave, la cantante prefiere priorizar su bienestar y el de su familia. En sus palabras, “es un tema que no lo tocamos de manera seria”, ya que considera que no es momento de tomar decisiones apresuradas.

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Quiere un hijo de Christian Cueva

Si bien la posibilidad de matrimonio quedó relegada a un segundo plano, la cantante no descarta la idea de seguir construyendo una familia junto a Christian Cueva. Franco reveló que han hablado sobre la opción de tener un hijo juntos, aunque ambos son conscientes de las responsabilidades que implica ese paso.

“Eso sí es un tema que sí lo hemos hablado, pero bueno, por eso es que le estamos empujando un montón a la chamba, porque tú sabes que tener un hijo es una responsabilidad muy grande, así que nos estamos esperando para tenerlo todo a mi lado”, compartió.

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La confesión de Pamela Franco sobre su deseo de ser madre nuevamente llegó acompañada de humor y complicidad en el set televisivo. Ante el entusiasmo de La Chola Chabuca por la idea de un bebé, la artista respondió entre risas: “¡Yo también quiero un bebé!”. Esta apertura demuestra que, aunque la boda no figura entre las prioridades de la pareja, el crecimiento familiar sí es un proyecto a futuro, siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas.

Pamela Franco no piensa en matrimonio con Christian Cueva, pero sí quiere un hijo con él. (Instagram / Pamela Franco)

La intérprete de cumbia reiteró que mantiene una relación sólida con Christian Cueva, basada en el respeto y la comunicación, pero que, por ahora, el matrimonio no forma parte de sus planes inmediatos. En el plano profesional, la cantante mencionó que ambos se encuentran enfocados en sus respectivas carreras y que el trabajo es, por ahora, una prioridad compartida. La artista indicó que el deseo de tener un hijo permanece latente, pero que ambos han acordado esperar el momento adecuado, cuando la estabilidad y el contexto les permitan asumir esa responsabilidad plenamente.

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¿Cuánto rating logró ‘El Reventonazo de la chola’?

El último sábado 20 de junio, El reventonazo de la Chola registró 9.9 puntos de rating en hogares de Lima, ubicándose en el tercer lugar del ranking de programas más vistos. El espacio de América TV, que tuvo como última invitada a Pamela Franco, enfrentó una fuerte competencia debido a la coyuntura futbolística y la transmisión de la Copa Mundial por el mismo canal, que lideró la jornada con 12.6 puntos de rating.

En el segundo puesto se ubicó Los milagros de la rosa, con 10.5 puntos. A pesar del contexto deportivo, el programa conducido por La Chola Chabuca mantuvo una audiencia destacada, consolidando su posición entre las producciones más vistas de los fines de semana. La presencia de Pamela Franco aportó atractivo a la emisión, aunque el fútbol y los contenidos de corte dramático marcaron la tendencia en las preferencias de la audiencia limeña.

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Pamela Franco y Christian Cueva reafirman su relación después de más de un año de romance. (Instagram/pamelafrancoviera)