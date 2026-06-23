¿Quiénes se vocean para el próximo gabinete de ministros? El perfil que marcaría el inicio del virtual gobierno de Keiko Fujimori

La candidata presidencial de Perú, Keiko Fujimori, ofrece una conferencia de prensa en la sede de su partido mientras el organismo electoral revisa las actas impugnadas de la segunda vuelta electoral del 7 de junio entre ella y el candidato Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 19 de junio de 2026. REUTERS/Stifs Paucca.

La posible proclamación de Keiko Fujimori como presidenta de la República ha trasladado el foco de la discusión política hacia una pregunta clave: ¿cómo estará conformado el próximo gabinete de ministros? Con menos de seis semanas para el cambio de mando y un Congreso fragmentado, la designación del presidente del Consejo de Ministros y del equipo ministerial será una de las primeras señales que definan la relación entre el Ejecutivo, el Parlamento y los distintos actores políticos.

La composición del gabinete no solo tendrá impacto en la gobernabilidad, sino también en la posibilidad de construir acuerdos en un escenario donde Fuerza Popular no contará con mayoría propia ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Analistas políticos consultados por Latina coinciden en que las próximas designaciones serán observadas por el Congreso, los mercados, los gobiernos regionales y la ciudadanía, convirtiéndose en un gesto clave para el inicio de la nueva administración.

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¿Qué perfil tendría el próximo gabinete de ministros?

Manifestantes con banderas de "Juntos por el Perú" y "Fuerza Popular" se congregan frente al edificio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, expresando vigilancia democrática en un ambiente de expectativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque todavía no existen nombres oficiales, el debate gira alrededor del perfil que debería tener el futuro gabinete de ministros. Para el analista político Jeffrey Radzinsky, el liderazgo principal deberá recaer en la propia Keiko Fujimori, mientras que el equipo ministerial representará el segundo gran mensaje político de su eventual gobierno.

Según explicó, más que la figura del presidente del Consejo de Ministros, será la composición completa del gabinete la que permita conocer el rumbo que tomará la nueva administración.

"El gran liderazgo lo tiene que asumir la propia Keiko Fujimori y la parte del gabinete va a ser el segundo gran gesto importante después de la elección“, señaló.

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Radzinsky sostuvo que un gabinete exclusivamente técnico no sería suficiente para enfrentar el contexto político actual, ya que los ministros, por definición, deben tener capacidad para negociar, construir equipos y recuperar el funcionamiento de la administración pública.

"Los ministros de Estado son, por definición, políticos. Tienen que tener un dominio técnico, por supuesto, pero por sobre todo tienen que estar en capacidad de componer equipos y reclutar“, indicó.

Otro aspecto que destacó es la necesidad de recuperar cuadros profesionales del Estado que, según afirmó, se han ido perdiendo durante los últimos años.

La composición ministerial también tendría que reflejar una apertura hacia sectores donde la candidatura fujimorista encontró mayor distancia electoral, sin abandonar completamente la identidad de Fuerza Popular.

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"Abrir la cancha implica mantener una línea propuesta, pero ampliar el espectro para convocar personas y mostrar cercanía con espacios de debate público y geográficos donde existe mayor distancia respecto al resultado electoral“, explicó el especialista.

Analistas descartan un gabinete exclusivamente fujimorista

18/05/2026 May 18, 2026, Lima, PerA: Lima 18 de mayo 2026.Visita al mercado de PROFAM en el distrito de Santa Rosa de la candidata a la presidencia de la república por el partido Fuerza Popular; Keiko Fujimori la cual fue recibida por simpatizantes al partido naranja en cara a la segunda vuleta electoral...Fotos: Julio Reaño/GEC POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

Para José Carlos Requena, el próximo equipo ministerial deberá priorizar la construcción de legitimidad política, más allá de la legitimidad obtenida en las urnas.

"Lo que tiene que terminar de forjar es la legitimidad política y ahí va a tener que abrir cancha“, afirmó.

El analista considera que la opinión pública y el Congreso exigirán un gabinete que no permanezca encerrado en el círculo tradicional del fujimorismo. Sin embargo, también advirtió que una apertura excesivamente forzada podría generar el efecto contrario.

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"No puede ser una apertura contra natura“, manifestó al referirse a la posibilidad de incorporar figuras provenientes de sectores ideológicamente opuestos únicamente como una señal de consenso.

Requena señaló que el perfil ideal sería el de personas con experiencia en gestión y, sobre todo, con sensibilidad política para desenvolverse en un Congreso donde será indispensable negociar permanentemente.

"No necesariamente se requieren políticos experimentados; se requiere alguien con sensibilidad política“, precisó.

Los especialistas también coinciden en que el eventual gobierno deberá buscar alianzas parlamentarias para impulsar sus iniciativas, tal como ocurrió en administraciones anteriores que tampoco contaban con mayoría legislativa.

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En ese contexto, la conformación del gabinete será observada como una primera prueba para medir la capacidad de diálogo del Ejecutivo con otras fuerzas políticas.

Radzinsky incluso considera natural que existan ministros identificados con el fujimorismo, siempre que el equipo incorpore perfiles capaces de ampliar la representación política.

"Que hayan algunos fujimoristas históricos en el gabinete tendría sentido. Lo primero que tiene que hacer un gobierno es cohesionar a su núcleo, pero comprender que ese núcleo es muy limitado para llevar un mensaje y una acción que tiene que ser pronta“, sostuvo.

Mientras avanza el proceso de proclamación oficial, la expectativa se concentra en los anuncios que pueda realizar Keiko Fujimori durante las próximas semanas. La elección del próximo presidente del Consejo de Ministros, así como de las principales carteras del Estado, será uno de los primeros indicadores sobre la estrategia que adoptará el nuevo gobierno para construir gobernabilidad en un escenario marcado por la ausencia de mayorías parlamentarias y el inicio simultáneo de la campaña para las elecciones municipales y regionales.

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