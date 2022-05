Boca Juniors vs Deportivo Cali: ¿Qué resultados clasifican al Xeneize a los octavos de final de la Copa Libertadores 2022?

Boca Juniors recibe al Deportivo de Cali este jueves 26 de mayo por la última fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2022 que se disputará en el estadio Alberto J. Armando, la ‘Bombonera’ de Buenos Aires.

El Grupo E de la Libertadores se decide en la última jornada y determinará a los clasificados a los octavos de final del torneo y el cupo a la Copa Sudamericana 2022.

Matemáticamente los cuatro clubes llegan con opciones de mantenerse en competencia internacional. Sin embargo, el cruce de los equipos y la realidad futbolística puede inclinar la balanza a favor de escuadras con mayor jerarquía.

Boca Juniors sumó siete puntos y marcha en el tercer lugar del grupo y su rival Deportivo Cali es líder con ocho unidades, el mismo puntaje que Corinthians, pero con mejor diferencia de goles y Always Ready es último con cuatro.

En el otro partido, que se jugará en simultaneo, el cuadro brasileño se mide ante el equipo boliviano que a diferencia de los otros tres clubes solo tiene chance de acceder a la Sudamericana si le gana al ‘Timao’ y el ‘Decano’ colombiano vence al Xeneize.

¿QUÉ RESULTADOS NECESITA BOCA JUNIORS?

Boca está obligado a ganar a Deportivo Cali para no depender de otro resultado y acceder a los octavos de la Libertadores. Con una victoria el Xeneize llegaría a los 10 puntos y dependiendo del resultado del Corinthians vs Always Ready ocuparía el primer o segundo lugar del Grupo H: si gana el ‘Timao’ sería 2°, si no pierde el ‘Albirrojo’ sería 1°.

Si Boca empata, necesitaría que Always Ready le gane por tres goles de diferencia a Corinthians en Brasil. Y, por último, una derrota lo deja sin opciones de seguir en la Libertadores e incluso quedar último si los bolivianos consiguen una hazaña en Sao Paulo.

PARTIDOS DE LA FECHA 6 DEL GRUPO E DE LA COPA LIBERTADORES

Boca Juniors vs Deportivo Cali (7:00 p.m. | jueves 26 de mayo | estadio la ‘Bombonera’)

Corinthians vs Always Ready (7:00 p.m. | jueves 26 de mayo | estadio Neo Química)

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO E DE LA COPA LIBERTADORES

Tabla de posiciones del Grupo E de la Copa Libertadores

PUESTO | CLUB | PUNTOS | DIFERENCIA DE GOLES

1. Deportivo Cali | 8 | +4 DG

2. Corinthians | 8 | +1 DG

3. Boca Juniors | 7 | -1 DG

4. Always Ready | 4 | -4 DG

Boca Juniors enfrenta a Deportivo Cali por la fecha 6 del Grupo E de la Copa Libertadores 2022

Boca Juniors llega al choque con Deportivo Cali con dos bajas respecto a su último triunfo ante Tigre que le valió el título de la Copa de la Liga de Argentina: el lateral peruano Luis Advíncula y el suspendido atacante Sebastián Villa. El técnico Xeneize Sebastián Battaglia incluiría a Jorge Figal y Exequiel Zeballos en el once titular. Por otro lado, el defensor Carlos Zambrano fue convocado y esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

LOS CONVOCADOS DE BOCA JUNIORS

Convocados de Boca Juniors para enfrentar a Deportivo Cali por la Copa Libertadores 2022

