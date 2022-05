En defensa de la selección peruana: los centrales y laterales en la lista de convocados para el repechaje

Advíncula, Corzo, Zambrano, Araujo, Ramos, Callens, Abram, Trauco y López integran la zaga blanquirroja.

La zona que más sufrió, pero que supo levantar en el momento preciso y fue vital para estar a un partido del Mundial Qatar 2022. Conoce a los defensas que Ricardo Gareca eligió pensado en el repechaje, que se llevará a cabo el próximo 13 de junio ante el ganador del Australia vs Emiratos Árabes Unidos.

Luis Advíncula es uno de los dueños de la banda derecha si de selección peruana se trata. El lateral vive un presente de triunfos en Boca Juniors, su actual club, con el que acaba de ganar la Copa de la Liga Argentina 2022. A sus 32 años y siendo su primera temporada en el cuadro ‘Xeneize’, es indiscutible en el juego de Sebastián Battaglia con 36 partidos disputados, tanto en el torneo local como en Copa Libertadores.

El ‘Rayo’, con la selección peruana, suma 105 partidos vistiendo la ‘blanquirroja’ desde el 2010. Ha participado activamente de las clasificatorias a Catar, siendo no convocado solo en dos ocasiones: para el duelo de visita frente a Argentina, por desgarro muscular, y para la victoria peruana frente a Colombia en Barranquilla, por acumulación de amarillas.

Como lateral derecho también figura Aldo Corzo. Su actualidad lo coloca en Universitario de Deportes, titular indiscutible en 9 partidos de la temporada 2022. En 5 oportunidades, no participó de los cotejos programados debido a una lesión muscular. Volvió para el clásico frente a Alianza Lima en el Estadio Monumental de Ate (1-4).

La ‘Muela’ fue convocado a la selección peruana para las Eliminatorias 2022, aunque siempre como alternativa. En la última Clasificatoria, fue suplente 6 veces y limitado de participar por lesión en 4 ocasiones. Solo figuró activamente en el 0 a 1 frente a Colombia.

En cuanto a centrales, Carlos Zambrano es el factor de confianza en este sector. El ‘Kaiser’ suma otro título más con Boca Juniors, club que integra desde 2020, con dos goles y una asistencia. El mes pasado, sufrió un desgarro muscular que lo dejó inactivo durante 4 fechas; no obstante, regresó en óptimas condiciones para los cotejos siguientes.

Con Perú no fue convocado para ninguno de los partidos relacionados a Rusia 2018. Estuvo 3 años sin recibir el llamado de Ricardo Gareca. Y no fue hasta la Copa América de 2019 que volvió a tener actividad (90 minutos). Tras ello ganó continuidad y hoy es muy considerado en el once inicial.

Miguel Araujo, por su parte, es otro de los centrales convocados. A sus 27 años, con 5 goles en 29 partidos, conforma la plantilla del recién ascendido FC Emmen del fútbol neerlandés. Rumbo a Qatar 2022, fue convocado en 10 ocasiones, habiendo completado la totalidad del minutos en solo dos partidos.

En la misma posición, Christian Ramos también figura en lista. La ‘Sombra’ es de los más considerados por el ‘Tigre’. Con Alianza Lima lleva 9 partidos disputados, y aunque está en deuda con los hinchas por su desempeño en Copa Libertadores, su equipo pelea el Torneo Apertura en el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Con la ‘blanquirroja’ fue considerado en la mayoría de las fechas de Eliminatorias, siendo las cuatro últimas no tan óptimas: dos fechas con desgarro muscular, frente a Uruguay como suplente, y en el último duelo con Paraguay solo disputó 3 minutos. Pese a ello, Ramos es considerado uno de los líderes del equipo peruano, por lo que su presencia es destacable en la convocatoria.

Alexander Callens y Luis Abram son los otros dos centrales en convocatoria. Por un lado Callens es parte del New York City FC de la Major League Soccer (MLS), club que se ubica en el segundo puesto de la Conferencia Este, a solo dos puntos del Orlando City de Pedro Gallese. Desde su fichaje en 2017, es titular indiscutible en la plantilla neoyorquina con 11 goles entres sus logros. Por su parte, Abram lleva activa su primera temporada con el Cruz Azul de la Liga MX, club ubicado en el octavo lugar a la fecha. Con 13 partidos y dos goles, ha sabido adaptarse al fútbol mexicano con rapidez y ventaja.

En cuanto selección peruana, aunque convocado recién al tercer partido de Eliminatorias, el ‘chalaco’ conoció la titularidad en el empate con Uruguay del 2021. Con la confianza en su posición, ha demostrado buen desempeño y el nivel necesario para mantenerse dentro de la idea de juego del estratega argentino. En tanto, el ‘Mudo’ fue oficializado para los 18 encuentros por Eliminatorias, participando solo en el 50%. Los últimos 3 encuentros fue suplente.

Miguel Trauco es uno de los dos laterales izquierdos en la lista. Desde el 2019, integra el AS Saint-Étienne de la primera división del fútbol francés, club que, desafortunadamente, pelea el descenso de categoría con 4 derrotas consecutivas. Sin embargo, con la selección peruana, ha concretado la confianza necesaria. Desde el primer partido de Clasificatorias, estuvo presente en más de la mitad de encuentros como titular. De cara a una tentativa baja a segunda división de su club, la preparación estaría puesta en la ‘bicolor’.

Para cerrar la convocatoria en el área defensiva, Marcos López jugará su primer partido con la selección en condición de repechaje. El lateral de 22 años viste los colores del San José Earthquakes de la MLS, aunque colero en la Conferencia Este, López cuenta con continuidad en su club, siendo 7 veces titular en 14 jornadas de la presente temporada. Debutó en 2018 en el ‘equipo de todo’, siendo, inicialmente, opción para recambio. No obstante, Ricardo Gareca lo ha tomado en cuenta como titular en reiteradas ocasiones, tal como en la victoria frente a Colombia en Barranquilla.

