Ministro del Interior: “Se necesitan hacer cambios y esto implica movimientos de generales de la PNP”

El reciente ministro del Interior, Dimitri Senmache Artola, brindó una entrevista este martes y anunció que durante su gestión habrán cambios en los cargos, ya que como parte de la restructuración de su nuevo sector, quiere trabajar de la forma más optima posible.

A través de una conversación en RPP Noticias, el flamante titular del Mininter, también dejó en claro que no tiene ninguna denuncia en su contra ni ha estado involucrado en algún hecho ilícito.

Al ser consultado sobre el pase al retiro del comandante general Vicente Tiburcio, Senmache fue claro al informar que esta decisión fue a mérito propio y que forma parte de la nueva estrategia, ya que si se necesita un sector Interior distinto, “se necesitan hacer cambios y esto implica movimientos de generales de la PNP”.

“En principio, porque es una prerrogativa presidencial el tomar la decisión de a quién le otorga el presidente la confianza, de quién va a ser el comandante general de la PNP”, afirmó.

“Es por dos motivos, por mi recomendación, porque voy a hacer distintos cambios y obviamente que es una cosa lógica que si no hiciera ningún cambio, llegaríamos a la conclusión de que vamos a tener el mismo resultado hasta el día de hoy”, agregó.

Frente a esto, Dimitri Senmache aclaró y explicó que cuando un comandante general de la PNP pasa al retiro, como el caso del Gral. Vicente Tiburcio, no es porque es un mal oficial, sino que ya no formará parte de un equipo nuevo en el sector. Todas las medidas que se toman en adelante es porque siente que es necesario la conformación de un nuevo equipo.

“He conversado con el general Tiburcio el día de ayer y con el general Lostauna (Fuentes) y ellos han entendido los motivos y las razones”, afirmó.

Dimitri Senmache destacó que toma este nuevo cargo del Mininter con “expectativa y compromiso hacia la población” y por eso planteará políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos.

“Yo tengo un plan con un equipo que está ingresando, estoy conformando un equipo y que tiene el objetivo de disminuir los índices de inseguridad. Por otro lado, fortalecer el trabajo de la Dircote para enfrentar a los remanentes del narcotráfico y terrorismo”, sostuvo.

Durante su entrevista con el medio de comunicación en mención, el flamante ministro del Interior dejó en claro que llegó al Gabinete de Aníbal Torres por invitación del presidente Pedro Castillo tras una reunión sobre temas de seguridad hace tres semanas.

Asimismo, aseguró que sus 20 años de experiencia en distintos gobiernos, es el aval perfecto para sentirse completamente cómodo en el cargo y de tener la capacidad de dirección. Además, rechazó rotundamente que llegó al Gobierno por recomendación de los exministros Avelino Guillén o Gino Costa.

“Yo no tengo ninguna denuncia, nunca he estado involucrado en algún hecho ilícito, he pasado por distintas funciones y nunca he salido por la puerta trasera. Me pueden decir 20 000 cosas, y de hecho han estado buscando qué decir de mí, han tenido que buscar tuits de hace 10 años, cinco años, de hace 2 meses, pero no han encontrado ninguna denuncia, ningún hecho delictivo o una incapacidad que no me permita estar en frente de un sector tan difícil como el Interior”, destacó.

Sobre la situación de Bruno Pacheco, Dimitri Senmache aseguró que el no cumplir con una solicitud de captura siempre afectará a la PNP, por ese motivo, buscará una institución más reconocida a nivel de Latinoamérica.

“Yo no lo voy a capturar, lo va a capturar la Policía. Hay que entender que el ministro del Interior no es un comisario. Hay una equivocación en la imagen de la población, que cree que el ministro debe ponerse una casaca, su gorrita, su vara de ley y caminar por Tacora metiendo palo a todos y que digan ‘que buen ministro es’, no. El ministro se tiene que sentar y generar políticas públicas”, precisó.

