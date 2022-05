Rodrigo González le recuerda a Ethel Pozo que estuvo a cargo de la peluquería de Gisela y quebró

Rodrigo González se burla de Ethel Pozo. (Foto: Instagram)

No se guardó nada. Rodrigo González arremetió una vez más contra Ethel Pozo luego de la entrevista que le realizó a Melissa Paredes. El conductor de Amor y Fuego le recordó a la expareja de Rodrigo Cuba que en el pasado su supuesta amiga le dio la espalda cuando explotó lo del ampay con Anthony Aranda.

“Ahora la Ethel, porque es una ‘farisela’, una ‘fariselita’, mueve sus fichas igual que la madre, acomoda su tablero según te va necesitando, para las diferentes producciones que tiene en el canal. Mientras más espacios exitosos, más horarios se le abren, más millonarias se hacen y se apoderan de la parilla del canal”, dijo.

Asimismo, el popular ‘Peluchín‘ se mostró bastante sorprendido al saber que la hija de Gisela Valcárcel había dicho que tenía 18 años de experiencia en medios televisivos, pues él recuerda que antes de estar al frente de GV Producciones, ella administraba la peluquería de su madre.

“ Ahora resulta que Ethel es tan benedicta (santa), que es la hija de Gisela Valcárcel y está ahí parada porque la madre es la dueña del espacio, resulta ahora que tiene todos los años de trayectoria, ¿dónde estaba ella? ”, comentó.

“ Nosotros sabíamos que trabajaba en la parte administrativa de la peluquería, que por cierto quebró , así que ahí está el resultado de tus clases, de tu tesis, de tu magister y de todos los títulos que tiene. Mi amor tú te encargadas de la peluquería y la peluquería no existe”, añadió.

En ese mismo sentido, Rodrigo González y Gigi Mitre coincidieron que Ethel Pozo ingresó a América Hoy como conductora para que la productora de su madre no gaste más dinero contratando a otra animadora.

“Después te han metido a la televisión para abaratar costos, para no contratar a otros presentadores. Ahora resulta que se siente una gran entrevistadora para entrevistar a la Paredes. Mi amor, por favor, no necesitas ningún título para hacer preguntas que todo el mundo quiere saber”, señaló.

“Por mucho que te hagas buena, la buenita, al igual que tu mamá, no cuela, no cuela, no se trata de hombre o de mujer, la gente simplemente no te cree. Si algo has heredado es la fingida de tu madre ”, precisó.

El conductor de Amor y Fuego recalcó que Ethel Pozo recién se involucró en el mundo de la televisión luego que la peluquería de su madre Gisela Valcárcel cerrara.

ASEGURA QUE MAGALY MEDINA HIZO BIEN EN NO RESPONDER MENSAJE DE ETHEL POZO

Ethel Pozo recordó que le envió un mensaje a Magaly Medina cuando ella hizo de conocimiento público que había decidido separarse de Alfredo Zambrano; sin embargo, la ‘Urraca’ tomó la decisión de dejarla en visto. Para Rodrigo González, su exmadrina de televisión hizo bien en no responder.

“ Qué bueno que te dejó en visto, si no es tu amiga. Si ahora que no te respondió le sacas en cara y se lo estás diciendo, ¿qué es tuyo para que te responda? Hizo bien en no responderte ”, aseguró.

“Si ahora te dejaron visto y te haces la buenita, imagínate lo que te hubieses agarrado para victimizarte si te respondía, por favor”, sentenció.

