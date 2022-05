Poder Judicial falló en contra de mujer que denunció hostigamiento sexual por parte de un profesor de la PUCP

Hostigamiento sexual

Este lunes, el Poder Judicial condenó a Marcela Poirier a una pena de un año y 8 meses de cárcel suspendida, el cumplimiento de ciertas reglas de conducta y al pago de 180 mil soles a favor de Luis Jaime Castillo Butters. Mientras que la abogada de Poirier, Brenda Álvarez, fue multada y debe pagar 5 Unidad de Referencia Procesal (URP) por cuestionar a la jueza.

Este fallo sienta un mal precedente para las mujeres que quieren denunciar actos de violencia, señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos que siguió de cerca el caso.

¿Qué es lo que pasó exactamente? Marcela Poirier es una arqueóloga egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú que tenía cerca de 20 años cuando vio la imagen de una mujer semidesnuda durante la clase de Luis Castillo Butters. Este hecho ocurrió hace 13 años. Pero fue recién en el año 2020, que decidió denunciar el hecho ante la universidad.

Castillo Butters es uno de los más destacados catedráticos de la PUCP y considerado por la comunidad científica de la arqueología en el Perú. En dos informes sale que hay inidcios de hostigamiento sexual, abuso de poder e incluso discriminación homofóbica por parte del renombrado arqueólogo.

Al ver que la universidad no sancionó al profesor, Poirier decidió hacer público el tema a través de redes sociales. Incluso, la National Academy of Science de Estados Unidos expulsó al peruano de sus filas.

Michael Balter, profesor estadounidense y defensor de las mujeres víctimas de acoso sexual, también fue una pieza clave en este caso. Ya que recolectó testimonios de cinco estudiantes y dos profesoras quienes acusaron a Castillo de hostigamiento, insinuaciones de tipo sexual y otras situaciones incómodas ocurridas en excavaciones arqueológicos en San José del Moro en La Libertad entre 2007 y 2019.

Incluso hubo un caso de una joven estudiante estadounidense en Perú que cuando los donantes venían se vista de una manera sexy y toma con ellos para que den dinero. Al ser entrevistado por ATV hace una semana, Castillo afirma que todo es una mentira.

Fue al conocer estos casos que Poirier, años después, optó por denunciar el hecho ante la universidad. “Lo hice porque sentí la responsabilidad de apoyar a las estudiantes y otras víctimas. Porque más estudiantes estaban potencialmente expuestas a más violencia”, señaló.

Tiempo después, la Comisión Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual en la Universidad PUCP realizó una investigación de oficio, pero el profesor no fue sancionado. Se debe a que los hechos que se denuncian ocurrieron antes de que se publique el reglamento contra el hostigamiento de la PUCP.

Brenda Álvarez, abogada de Poirier, precisa que ambos informes concluyen que se encontraron indicios para la configuración de hostigamiento sexual.

Caso De Marcela Poirier. VIDEO: ATV

LOS HECHOS

Según recuerda Poirier, hace 13 años estaba en una clase de Castillo, y el profesor mostraba lo que eran dos mapas de Jequetepeque, pero al pasar mal una imagen, salió la imagen de una mujer semidesnuda de espaldas en una posición erótica.

El catedrático se defiende asegurando que era una clase muy pequeña, de tan solo 6 alumnos. “Tres de ellos han afirmado que es falso, la única que vio la imagen fue ella”. Afirma que no conoce a Poirier, y solamente la ha visto porque ha sido su alumna en una o dos cursos y nunca tuvo interacción con ella.

Al ser consultada por Día D, Poirier reconoce que el profesor nunca mostró un comportamiento libidinoso con ella. Sin embargo, relata: “La exposición de esa foto también es una forma de violencia, porque crea un ambiente hostil de aprendizaje. Si me preguntas qué aprendí en esa clase, no me acuerdo porque estaba en constante alerta” .

DENUNCIA DE CASTILLO

Es así como a manera de respuesta, el profesor y exministro de Cultura en el gobierno de Martín Vizcarra, entabló una demanda por difamación exigiendo inicialmente a Poirier el pago de 2 millones de soles. Luego reduciría el monto a 200 mil soles, y dos años y medio de prisión.

“Solo en el abogado me he gastado la mitad de ese dinero, en médicos, en lucro cesante, los trabajos que he perdido. ¿Le parece exagerado?”, cuestiona.

