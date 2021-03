Capturaron y vincularon a proceso a ex funcionario de Tototlán, en Jalisco, por hostigamiento sexual

La víctima fue identificada como Diana, reveló la Fiscalía General del Estado (Foto: tototlan.jalisco.gob.mx)

Efraín “M”, ex director de Padrón y Licencias del municipio de Tototlán, en la entidad federativa de Jalisco, fue arrestado y vinculado a proceso por el delito de hostigamiento sexual en contra de una trabajadora del ayuntamiento.

La víctima fue identificada como Diana, reveló la Fiscalía General del Estado.

El juez otorgó la prisión preventiva justificada por seis meses como medida cautelar, y le dio al agente del Ministerio Público (MP) tres meses de plazo para cerrar la investigación complementaria.

Diana, funcionaria pública en el municipio de Tototlán, recibió insinuaciones de Efraín “M” en distintas ocasiones. Cuando decidió presentar una denuncia ante la Fiscalía, el MP inició una investigación donde se encontraron “pruebas suficientes”, reportó La Jornada, para originar la judicialización de la carpeta.

Sergio Quezada, alcalde de Tototlán, pidió licencia el 19 de febrero tras ser acusado de encubrir al ex director de Padrón y Licencias

Sergio Quezada, alcalde de Tototlán, pidió licencia el 19 de febrero tras ser acusado de encubrir al ex director de Padrón y Licencias. También fue denunciado de acosar a la víctima cuando ésta acudió a la dependencia para pedir ayuda.

“Sin importar de quiénes se trate y lo hará de acuerdo con sus atribuciones para combatir este tipo de actos que denigran la dignidad de las personas”, declaró la Fiscalía de Jalisco, remarcando que se actuará en contra de cualquiera que cometa delitos en contra de mujeres.

El pasado 10 de febrero, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se pronunció sobre las denuncias que una servidora pública local hizo por el supuesto acoso sexual que vivió a manos del alcalde Sergio Quezada Mendoza de Tototlán.

Alfaro aseguró que el caso no quedará impune el caso, ni para Diana ni para cualquier víctima que decida denunciar tanto al funcionario público como al director de Padrón y Licencias, Efraín “M”, otro de los nombres que salió a la luz.

"El acoso sexual que sufrió Diana, servidora pública de Tototlán, por parte del director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez, así como del presidente municipal Sergio Quezada, no quedará impune. Ni Diana ni cualquier otra víctima de estos dos agresores están solas", informó Alfaro

“El acoso sexual que sufrió Diana, servidora pública de Tototlán, por parte del director de Padrón y Licencias, Efraín Martínez, así como del presidente municipal Sergio Quezada, no quedará impune. Ni Diana ni cualquier otra víctima de estos dos agresores están solas”, informó.

Además, informó que instruyó a la Secretaría de la Igualdad de Jalisco y al maestro Enrique Ibarra para que se trate de lleno “este vergonzoso caso”, además de ofrecer acompañamiento jurídico y psicológico a la víctima.

“Personalmente les daré seguimiento a sus denuncias, hasta llegar a las últimas consecuencias”, informó.

Aseguró también que “estas dos personas no representan los principios y valores de este proyecto político”, por lo que consideró que no era suficiente con pedir una disculpa pública y aseguró que no deberían ser servidores públicos.

El juez otorgó la prisión preventiva justificada por seis meses como medida cautelar, y le dio al agente del Ministerio Público (MP) tres meses de plazo para cerrar la investigación complementaria

“No basta una disculpa, se necesita una sanción ejemplar. No merecen ser servidores públicos, ya no tienen nada que estar haciendo ahí. No es un juego, es un delito y se tiene que pagar”, informó.

En cuanto a Diana, aseguró que cuenta con toda la protección del estado de Jalisco, y pidió de manera general que el hostigamiento, las agresiones, los piropos, etcétera, tienen que parar.

“Diana, que cuenta con toda la protección del estado, ha sido muy valiente, alzó la voz por ella y por todas las mujeres con un mensaje muy claro a los violentadores: el acoso sexual no es piropo y está lejos de ser halago; es una agresión, es hostigamiento y tiene que parar”, informó a través de las redes sociales.

