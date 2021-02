Dan prisión preventiva a Fernando “N” acusado por hostigamiento sexual en contra de Mariana Sánchez

Fernando “N” se entregó a las autoridades y ahora permanecerá en prisión preventiva (Foto: FGE)

Un Juez de Control dictó prisión preventiva a Fernando Cuauhtémoc “N” acusado por el delito de hostigamiento sexual en contra de Mariana Sánchez, quien fue encontrada muerta con signos de violencia en el cuarto de su casa.

La Fiscalía General del Estado (FGE), informó este viernes 19 de febrero que se llevó a cabo la audiencia inicial en contra del acusado en el Centro de Justicia Penal de los Distritos Judiciales de Ocosingo y Yajalón, en el estado de Chiapas.

De tal modo, ante la solicitud de la Fiscalía de la Mujer, el Juez de Control formuló medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Fernando “N”.

En tanto la dependencia detalló que se realizarán las diligencias correspondientes, asimismo, el imputado solicitó garantía constitucional de ampliación de término por 144 horas.

Médicos han marchado para exigir justicia en el caso de Mariana (Foto: Tiwitter/@Erika_Velasco_)

El jueves pasado, el sujeto se entregó a las autoridades chiapanecas. Antes de ser formalmente detenido, Fernando “N” grabó un breve video en el que explicó por qué decidió ir por cuenta propia.

“En base a las acusaciones que se me imputa por medios de comunicación, me voy a entregar de manera voluntaria a comparecer a este tribunal de enjuiciamiento para esclarecer la situación que ocurrió en el centro de salud de Nueva Palestina”, externó el acusado.

Agregó que él no hizo nada de lo que se le acusó y que las autoridades estatales lo intimidaron junto con su familia, por lo que tomó la decisión de entregarse.

“Yo no he incurrido en ninguna de las imputaciones [...] Hemos sido agredidos por las autoridades. Me vengo a entregar voluntariamente para que ya terminen las violencias en contra de mi familia, las persecuciones de manera injusta y que esto se resuelva de manera favorable”, declaró Fernando en el video.

La médica pasante fue asesinada y se presume feminicidio (Foto: Facebook Mariana Sánchez)

Además de Fernando, también se encuentra detenida Analí “N”, directora de la Clínica Nueva Palestina en donde Mariana estaba realizando sus prácticas profesionales. Está presa por su probable participación en el delito de abuso de autoridad.

“Me permito informarles que en las últimas horas se ha ejecutado orden de aprehensión en contra de Analí ‘N’, por su probable participación en el delito de abuso de autoridad cometido en agravio de Mariana ‘N’”, dijo la fiscal de la mujer, Yasmín Sierra López, tras su aprehensión ocurrida el 6 de febrero.

Mariana Sánchez fue hallada sin vida la mañana del jueves 28 de enero. La FGE informó que la muerte de la pasante de medicina se investigaría bajo la figura de feminicidio, tras la determinación de que murió por ahorcamiento.

Tras conocer la noticia, policías, peritos y Ministerios Públicos arribaron al lugar de los hechos para comenzar a investigar. Aunque los primeros informes al respecto decían que el cuerpo presentaba signos de violencia, las autoridades lo desmintieron.

La joven doctora que apareció ahorcada en el estado mexicano de Chiapas, sureste del país, tras interponer una denuncia por abuso sexual que fue ignorada (Foto: EFE/Carlos López)

Según la necropsia de ley realizada a los restos de Mariana, se determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento.

“El médico legista informó que el cuerpo no presentaba huellas de violencia y tampoco de agresión sexual. El Ministerio Público agota las diligencias para el protocolo de feminicidio”, informó la fiscalía.

La joven realizaba su servicio social en Nueva Palestina, Ocosingo, y había denunciado abuso sexual de parte de algunas personas de esa comunidad desde un mes antes del ataque en el que perdió la vida.

MÁS SOBRE ESTE TEMA: