Bancadas piden salida de Aníbal Torres y consideran insuficientes los cambios ministeriales

Aníbal Torres no habría logrado satisfacer las dudas que tienen las bancadas del Congreso en torno a su gestión. Foto: Andina.

Las bancadas de Acción Popular, Somos Perú y APP no se encuentran satisfechas con el nombramiento de los cuatro nuevos ministros de Estado: Alessandra Herrera (Ministerio de Energía y Minas), Dimitri Senmache (Ministerio del Interior), Javier Arce (Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego) y Juan Barranzuela (Ministerio de Transportes y Comunicaciones). Es por ello que han solicitado que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, deje su puesto.

Luis Aragón de Acción Popular consideró que el cambio que todos esperaban era el del premier. “Yo creo que debió ser cambiado el primer ministro. Primero, ese debió ser el principal cambio y también el cambio de la ministra de Trabajo (Betssy Chávez). Estamos de acuerdo con el cambio en Agricultura, y Energía y Minas, pero es insuficiente”, señaló.

En cuanto a Somos Perú, Kira Alcarraz declaró que los cambios no le parecieron suficientes y que es un error mantener a Torres en su cargo actual al tratarse de una persona poco conciliadora. “ Para mí los cambios son insuficientes, es el premier el que debe salir. Cuando me dijeron que él iba a ir a la reunión de Las Bambas me pareció que (esa decisión) no tenía ni pies ni cabeza. Él no sabe conciliar, él impone y así no se puede tratar al pueblo. Yo no sé qué criterio se usó para mandarlo a un tema tan importante. Cuánto dinero se está perdiendo y quedó en nada. Deben buscar a una persona idónea para liderar a los ministros”, aseveró.

Por otro lado, Lady Camones de Alianza Para el Progreso (APP) se mostró preocupada y advierte que Torres no tiene la capacidad para liderar al gabinete.

“El escenario ideal hubiese sido el cambio del premier. Las razones ya las conocemos todos de sobra y es porque no es la persona idónea para dirigir el gabinete. Lo que más preocupa es lo que ocurrió con el nuevo ministro de Agricultura, nuevamente nombrando a personas que no están calificadas. Ahí el presidente se equivoca”.

EN LA CUERDA FLOJA

A pesar de que existe una opinión en las bancadas parlamentarias sobre la necesidad de un cambio en la jefatura de la PCM, Acción Popular, Somos Perú y APP coinciden en que respaldarían una moción de censura contra Aníbal Torres. Sin embargo, no han conversado dentro de sus bancadas sobre la posibilidad de promover una moción de vacancia.

Al respecto, Luis Aragón comentó que Acción Popular le dio la oportunidad de trabajar a Torres Vásquez, pero que este no logró superar las expectativas, y estaría de acuerdo con su censura: “No ha sido evaluado (presentar la moción de vacancia) dentro de la bancada porque hemos estado en semana de representación. En reunión de bancada evaluaremos”, dijo.

Kira Alcarraz señaló, desde su perspectiva, que sí apoyaría una censura del primer ministro: “Por supuesto, yo dije bien claro que no iba a apoyar más censuras, pero en el caso del premier si apoyaría. No podemos tener a un premier que no representa al pueblo, al final él es el que va decidir qué pasa con los ministros y si no se cambia a la cabeza, de nada sirve”.

Finalmente, Lady Camones también descartó que hayan conversado dentro de Alianza para el Progreso la posibilidad de promover la vacancia de Torres, pero precisó que estaría a favor de su salida.

