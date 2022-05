Adolfo Aguilar denuncia que sufrió de robo en Chiclayo: “Entraron y buscaron en las mochilas”

Adolfo Aguilar fue víctima de la delincuencia durante su show en Chiclayo. (Foto: Captura)

El actor Adolfo Aguilar estaría pasando uno de los momentos más complicados de su vida tras ser víctima de la delincuencia en la ciudad de Chiclayo. El productor y director se encuentra viajando al rededor del país para ofrecer sus shows en vivo, pero lo que nunca imaginó es que sufriría del robo de sus pertenencias así como el de todo su equipo de producción.

De acuerdo a América Noticias, el valor de lo sustraído estaría sobrepasando los 15 mil dólares y todo ocurrió cuando el artista se estaba presentando ante decenas de personas en su unipersonal “Por dónde salgo” en el auditorio del el Colegio Nacional San José.

Según indicaron, los ladrones ingresaron a los camerinos sin haber forzado la cerradura, por lo que se sospecha que haya sido alguien que conocía el lugar y tenía acceso a las llaves. El hurto sucedió en medio de la hora y medio que dura la función.

Por su lado, Adolfo Aguilar se mostró muy mortificado y contó que cuando terminó su espectáculos, se acercó a su camerino y la puerta estaba abierta. “Cuando he llegado a esta puerta, he abierto, la puerta estaba abierta, sin forcejeo y sin nada. No tiene ningún sentido. Alguien ha llegado, ha abierto con la llave, ha entrado, ha hecho bulla encima y ha buscado las mochilas”.

LEE TAMBIÉN: Adolfo Aguilar confiesa su homosexualidad: “Era homofóbico conmigo mismo y eso me hizo sufrir mucho”

Asimismo, el conductor de ‘Yo Soy’ denunció que no recibió ayuda por parte del personal de la institución educativa, pese a que el robo fue dentro de sus instalaciones. Además, señaló que junto a su staff se sienten ofendidos por la falta de facilidades del colegio.

“En realidad el colegio debería dar todas las facilidades, o sigo sin entender porque no dan las facilidades, la gente contesta raro, dicen que no, todo el mundo se pelotea. Las cosas materiales son cosas materiales y realmente no importa, pero la ofensa que hemos sentido...”, concluyó.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los malhechores y la denuncia ya fue impuesta en la comisaría de Chiclayo. Cabe mencionar que, Adolfo Aguilar no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales y la noticia ha sido difundida este domingo.

Adolfo Aguilar tuvo que llevar tratamiento psicológico para revelar su orientación sexual. (Foto: Captura TV)

ADOLFO AGUILAR ACLARA RELACIÓN CON ALEJANDRO ‘CHOCOLATITO’ PINO

En algún momento el programa Amor y Fuego intentó vincular sentimentalmente a Adolfo Aguilar con el exintegrante de Esto es Guerra, Alejandro Pino. Sin embargo, el exchico reality salió al frente en su momento para aclarar que solo mantenía una amistad con el directo de cine.

Por ello, el también director de teatro se presentó en el magazine de Willax TV para hablar sobre su vida privada, por lo que no pudo evitar responder sobre las vinculaciones con el popular ‘Chocolatito’. Pese a que los intentaron relacionar, Adolfo Aguilar dejó en claro que con Alejandro Pino solo tiene una amistad, aunque sorprendió al decir que sí le hubiera gustado tener algo más con el tiktoker.

“El ‘Chocolatito’ es pata mío, por qué me quieren inventar relaciones (…) aquí entre nos, ya quisiera, porque es súper guapo el chico (…) simplemente somos patas“, contó para las cámaras del magazine de Willax.

Adolfo Aguilar no pudo problemas en hablar sobre Alejandro Pino, con quien fue vinculado en algún momento.

SEGUIR LEYENDO