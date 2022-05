Migraciones inicia atención para usuarios que no tramitaron pasaporte en el 2019 y 2020

Crisis del Pasaporte en el Perú por fallas en sistema de impresión

Aunque la atención en Migraciones sigue presentando lentitud y con varias horas de espera entre los usuarios regulares que desen tramitar su pasaporte, la Superintendencia Nacional inició hoy, en su sede central de Breña, el trámite del documento a aquellos que pagaron la tasa correspondiente en los años 2019 y 2020.

Migraciones inició el lunes 16 de mayo una marcha blanca para implementar el cronograma de atención a los usuarios pendientes de recibir su pasaporte electrónico desde el año 2018.

Dicha dependencia indicó también que empezó la segunda parte del cronograma (2019 – 2020) con la atención el día de hoy en el horario de 08:00 a.m. a 11:00 p.m. y sábado 21 de 08:00 a.m. a 01:00 p.m., en la sede central de Breña.

Para una adecuada atención, Migraciones habilitó un link de registro: https://sel.migraciones.gob.pe/web-citas-pasaporte/Citas-en-Linea-Informativo para que los usuarios consignen su inscripción según el año y fecha que les corresponde, de acuerdo al siguiente cronograma actualizado:

- 2019 – 2020 20 de mayo al 01 de julio

- 2021 01 de julio al 30 de setiembre

DEMORAS EN ATENCIÓN

Cientos de ciudadanos se amanecen diariamente en los exteriores de la sede central de Migraciones, en el distrito de Breña para poder tramitar a tiempo el documento para poder salir del Perú a tiempo.

Los usuarios que pasan más de 24 horas para obtener su pasaporte biométrico han criticado la lentitud de los trabajadores de la entidad, ya que una vez dentro de las instalaciones se tiene que realizar otra fila y se puede tardar desde dos a cinco horas para que sea atendido por un funcionario.

Miles de personas se amanecen diariamente en los exteriores de la sede central de Migraciones para poder ser atendido y tramitar el pasaporte. | VIDEO: RPP TV

Además, denunciaron la existencia de mafias de personas que venden los sitios dentro de la fila de espera en 50 soles y que ni la Policía Nacional, serenazgo del distrito o los mismos funcionarios de Migraciones hacen algo para evitar este tipo de situaciones que perjudica a quien realmente necesitan tramitar su pasaporte para salir de Lima a las diferentes partes del mundo.

Los usuarios indicaron también que en esta sede de Migraciones no hay una cola preferencial y no toman en cuenta las quejas también se dan porque no consideran a mujeres embarazadas, con bebés, niños pequeños ni adultos mayores.

Además, el personal está dando prioridad a las personas que tienen viajes programados para las próximas 48 horas; una medida que se viene llevando a cabo desde hace semanas, cuando la crisis en Migraciones llegaba a su pico máximo afectando a decenas de pasajeros.

