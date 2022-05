Fiorella Retiz olvida ampay con Aldo Miyashiro y presume su figura en Instagram

Fiorella Retiz apareció en Instagram luego del ampay con Miyashiro. (Foto: Instagram/@fiorellaretiz)

Fiorella Retiz hace unas semanas estuvo en el ojo de la tormenta por su ampay con Aldo Miyashiro. Tras la difusión de estas imágenes, la exreportera de La Banda del Chino decidió abandonar por completo las redes sociales, donde siempre se mostraba bastante activa.

Asimismo, la periodista lamentó ser la manzana de la discordia entre el popular ‘Chino’ y su esposa Érika Villalobos, por lo que tomó la decisión de afrontar este proceso en total soledad.

“No hay palabras para expresar mi dolor y pena. Nunca pensé vivir algo así. Ahora, en soledad y vergüenza, enfrentaré las consecuencias . A todos los que me conocen y me han apoyado les doy gracias de corazón”, escribió en sus redes sociales.

Al poco tiempo ella decidió desaparecer por completo, eliminando su cuenta de Twitter y bloqueando los comentarios de su cuenta de Instagram. Asimismo, en esta red social, también borró todas las fotos que tenía.

Ha tenido que pasar más de un mes para que Fiorella Retiz vuelva a subir contenido a Instagram. Ella dio a conocer el lugar en el que se encuentra en estos momentos, indicando que el paisaje era tan bonito que no podía evitar publicarlo.

En la postal aparece ella en bikini, disfrutando de un día soleado, con el fondo del mar, por lo que está en la playa en estos momentos. Sin embargo, algo que llama la atención de la fotografía es que ella sale tapándose la cara.

“ Aprovechando el paisaje tan lindo, una foto ”, fue la breve descripción que compartió Fiorella Retiz en su instantánea, mientras mostraba la ropa de baño que llevaba en esos momentos.

Fiorella Retiz muestra su figura en ropa de baño. (Foto: Instagram)

NO QUISO RESPONDER A LAS CÁMARAS DE MAGALY MEDINA

Aunque Fiorella Retiz sí respondió las preguntas de la reportera de Amor y Fuego, se negó a hacerlo para el programa Magaly Tv: La firme. Los reporteros la abordaron mientras la periodista se encontraba haciendo compras, pero no quiso responder ninguna pregunta relacionado al ampay.

“Ella se hace la que no escucha nada, no va responder nada, no quiere responder nada”, manifestó la popular ‘Urraca’ evidentemente incómoda por el silencio de la exreportera de La Banda del Chino.

Sin embargo, la conductora de televisión no pudo evitar señalar que tanto Fiorella Retiz como Fiorella Méndez vivían una vida paralela en las pocas horas que pasaban trabajando con Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, pues eran consideradas las amantes.

