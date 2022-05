Karen Dejo niega discusión con su nuevo saliente en la calle: “No hubo una agresión o maltrato”

Karen Dejo asegura que Rafael Casas de las Peñas no la insultó. (Foto: captura)

Karen Dejo se presentó este 19 de mayo en América Hoy luego de ser captada en una incomoda situación con Rafael Casa de las Peñas, quien sería dueño del Hotel Vista Pacifico en Asia y su nuevo saliente. Ambos fueron grabados por las cámaras de Magaly Tv La firme cuando estaban teniendo una fuerte discusión en plena vía pública.

“¿Qué estás haciendo tú? Juzgándome y botándome ¡Vete a la mi...! Con$# Tu Ma%”, se le escuchó decir al empresario, mientras que la exchica reality le sigue reclamando y le grita por su nombre cuando él se está alejando.

Este hecho no pasó desapercibido para Janet Barboza, quien comenzó tocando el tema. “Hemos visto un episodio que pasó hace a unos días donde sales discutiendo con quien sería tu pareja, ¿es tú pareja?”. Ante ello, la influencer no dudó en responder y aclarar que no estuvo peleando con Rafael Casa de las Peñas.

“Lo único que voy a decir, es que en ningún momento hubo una agresión o un maltrato hacia mi persona. Él estaba contándome algo y, de alguna manera, se tomó de otra forma (...) No, no se estaba dirigiendo a mí, me estaba contando algo, no es que me estaba diciendo tales cosas a mí”

Por su parte, la popular ‘Retoquitos’ recalcó que la modelo es una mujer que no se dejaría gritar por ningún hombre. “Yo conozco a Karen hace más de 20 años y estoy segura que ningún hombre se atrevería a levantarle la voz. Yo creo que ella tiene un buen carácter”.

Ethel Pozo no se quedó callada y señaló que, existen mujeres que en el lado emocional pueden ser un poco débiles a comparación de como se muestran en el ámbito profesional. “Caras vemos y corazones no sabemos. A veces hay mujeres exitosas, inteligentes, poderosas, pero con inteligencia emocional...”.

¿CÓMO FUE LA DISCUSIÓN DE KAREN DEJO CON SU NUEVO SALIENTE?

Al rededor de las cuatro de la mañana, Karen Dejo y su acompañante abandonaron una reunión social. Ellos salieron tomados de la mano como si fueran una pareja; sin embargo, momento más tarde empezaron a discutir. La fuerte discusión se dio mientras ellos se encontraban cerca a un vehículo. Además, se desconoce los motivos de la pelea, pero el programa Magaly Tv: La firme compartió parte del enfrentamiento que tuvieron.

Karen: Ya vez que me dijiste tú. Todos te está grabando

Rafael: Yo nunca te he dicho, Karen voy a cambiar. ¿Quieres ver?

Karen: ¿Y cómo quieres te trate? ¡Rafael!

Rafael: ¿Qué estás haciendo tú? Juzgándome y botándome ¡Vete a la mi...! Con$#

Luego de la pelea que tuvieron, la exintegrante de Esto es Guerra tomó la decisión de volver a la fiesta, donde fue llevada de la mano por otra persona a tomar su taxi, al cual también se subió el hombre con quien discutió minutos antes. Sin embargo, al parecer la pelea no habría acabado en dicho momento, pues mientras el taxi se desplazaba por la Av. Javier Prado, el hombre tomó la decisión de parar el vehículo para después bajarse y abordar otra unidad.

Aunque Karen Dejo y su nuevo galán se lucieron muy cariñosos en la fiesta de Tania Pantoja, al salir todo terminó mal.

