Karen Dejo tuvo fuerte pelea en la calle con su nuevo saliente: “¡Vete a la...!”

Karen Dejo fue captada peleando con su nuevo galán en plena vía pública. (Foto: Instagram)

Karen Dejo vuelve a ser captada por las cámaras de Magaly Tv: La firme. En esta ocasión la modelo fue vista mientras celebraba la fiesta de cumpleaños de la cantante Tania Pantoja, pero ella no estaba sola, pues se lució al lado de Rafael Casa de las Peñas, quien sería dueño del Hotel Vista Pacifico en Asia.

De acuerdo al informe del programa de Magaly Medina, ambos fueron invitados a la celebración. Lo que más llamó la atención fue que en todo momento lucieron tomados de la mano y bailaron bastante pegados.

Al rededor de las cuatro de la mañana, Karen Dejo y su acompañante abandonaron la reunión social. Ellos salieron tomados de la mano como si fueran una pareja; sin embargo, momento más tarde empezaron a tener una fuerte discusión en plena vía pública.

La fuerte discusión se dio mientras ellos se encontraban cerca a un vehículo. Además, se desconoce los motivos de la pelea, pero el programa Magaly Tv: La firme compartió parte del enfrentamiento que tuvieron.

Karen: Ya vez que me dijiste tú. Todos te está grabando

Rafael: Yo nunca te he dicho, Karen voy a cambiar. ¿Quieres ver?

Karen: ¿Y cómo quieres te trate? ¡Rafael!

Rafael: ¿Qué estás haciendo tú? Juzgándome y botándome ¡Vete a la mi...! Con$#

Luego de la pelea que tuvieron, la exintegrante de Esto es Guerra tomó la decisión de volver a la fiesta, donde fue llevada de la mano por otra persona a tomar su taxi, al cual también se subió el hombre con quien discutió minutos antes.

Sin embargo, al parecer la pelea no habría acabado en dicho momento, pues mientras el taxi se desplazaba por la Av. Javier Prado, el hombre tomó la decisión de parar el vehículo para después bajarse y abordar otra unidad.

Aunque Karen Dejo y su nuevo galán se lucieron muy cariñosos en la fiesta de Tania Pantoja, al salir todo terminó mal.

KAREN DEJO QUERÍA DEMANDAR A MAGALY MEDINA

Luego de ser captada con dos hombre diferentes por el programa de Magaly Medina, Karen Dejo aclaró que no se quedará tranquila tras sentirse ofendida, por lo que analizó con su abogado tomar medidas legales. Incluso, señaló que no dudará en ir a otras instancias para pedir justicia, tales como la Asociación Nacional de Anunciantes es una institución peruana (ANDA) y el Ministerio de la Mujer.

“Voy a hablar con mi abogado”, indicó. “Voy a discutirlo con él ahora que salga de aquí (del programa), porque siento que ella ha cometido una terrible ligereza, ella como mujer puede darse cuenta de cómo me ha catalogado, cómo me ha tildado. Cómo ha hecho que la gente me pueda ver y pueda deteriorar mi imagen”, remarcó.

En otro momento indicó que la periodista no puede “mancillar mi honor como mujer ni como madre”, por lo que acudirá al ANDA. “Se tiene que regular lo que la señora Magaly dice. Voy a hablar también con mi abogado porque está el Ministerio de la Mujer”, recalcó.

SEGUIR LEYENDO: